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Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение
Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение
Уровень воды в реках Бахчисарайского района повысился, в селе Нижняя Голубинка река Бельбек затопила мост. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T14:05
2024-01-20T14:05
2024-01-20T15:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Уровень воды в реках Бахчисарайского района повысился, в селе Нижняя Голубинка река Бельбек затопила мост. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Проезд в Нижнюю Голубинку на данной момент возможен исключительно по горной дороге на автомобилях повышенной проходимости. Лукашенко попросил руководствоваться этой информацией при планировании поездок, а также уточнил, что "низкий" мост включен в программу ремонта на 2024 год.На выходных, 20 и 21 января, в Крыму ожидаются сильные осадки и ветер до 25 метров в секунду, предупредили синоптики. Действует штормовое предупреждение.Из-за непогоды в течение двух суток в республике зарегистрировано 12 происшествий, сообщили в МЧС. Они связаны с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен. В частности, в связи с угрозой подтопления ялтинскими властями было принято решение об отселении одной семьи в составе семи человек, проинформировали в ведомствеЧитайте также на РИА Новости Крым:Подтопленный Севастополь: как спасают дома и животныхУровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – РазвожаевОбвал в Севастополе – ограничено движение возле памятника Матросу Кошке
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Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение
Река Бельбек вышла из берегов в Бахчисарайском районе Крыма
14:05 20.01.2024 (обновлено: 15:34 20.01.2024)