Рейтинг@Mail.ru
Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240120/belbek-vyshel-iz-beregov--zatoplen-most-i-perekryto-dvizhenie-1134343417.html
Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение
Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение
Уровень воды в реках Бахчисарайского района повысился, в селе Нижняя Голубинка река Бельбек затопила мост. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T14:05
2024-01-20T15:34
николай лукашенко
новости крыма
крым
погода в крыму
крымская погода
мчс крыма
бахчисарайский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/14/1134343255_0:277:960:817_1920x0_80_0_0_0235f16e878ea512df6bd63a252e4f53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Уровень воды в реках Бахчисарайского района повысился, в селе Нижняя Голубинка река Бельбек затопила мост. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Проезд в Нижнюю Голубинку на данной момент возможен исключительно по горной дороге на автомобилях повышенной проходимости. Лукашенко попросил руководствоваться этой информацией при планировании поездок, а также уточнил, что "низкий" мост включен в программу ремонта на 2024 год.На выходных, 20 и 21 января, в Крыму ожидаются сильные осадки и ветер до 25 метров в секунду, предупредили синоптики. Действует штормовое предупреждение.Из-за непогоды в течение двух суток в республике зарегистрировано 12 происшествий, сообщили в МЧС. Они связаны с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен. В частности, в связи с угрозой подтопления ялтинскими властями было принято решение об отселении одной семьи в составе семи человек, проинформировали в ведомствеЧитайте также на РИА Новости Крым:Подтопленный Севастополь: как спасают дома и животныхУровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – РазвожаевОбвал в Севастополе – ограничено движение возле памятника Матросу Кошке
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/14/1134343255_0:117:960:837_1920x0_80_0_0_0a427d4d389be9bdc6b635dd8107208e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай лукашенко, новости крыма, крым, погода в крыму, крымская погода, мчс крыма, бахчисарайский район
Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение

Река Бельбек вышла из берегов в Бахчисарайском районе Крыма

14:05 20.01.2024 (обновлено: 15:34 20.01.2024)
 
© Telegram Николай ЛукашенкоПовышение уровня воды в реках Бахчисарайского района
Повышение уровня воды в реках Бахчисарайского района
© Telegram Николай Лукашенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Уровень воды в реках Бахчисарайского района повысился, в селе Нижняя Голубинка река Бельбек затопила мост. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.

"В связи с повышением уровня воды в реках Бахчисарайского района идет подтопление "низководного" моста в селе Нижняя Голубинка. Муниципальные власти и дорожные службы находятся на постоянном дежурстве на данном участке", – написал он в своем Telegram-канале.

Проезд в Нижнюю Голубинку на данной момент возможен исключительно по горной дороге на автомобилях повышенной проходимости. Лукашенко попросил руководствоваться этой информацией при планировании поездок, а также уточнил, что "низкий" мост включен в программу ремонта на 2024 год.
На выходных, 20 и 21 января, в Крыму ожидаются сильные осадки и ветер до 25 метров в секунду, предупредили синоптики. Действует штормовое предупреждение.
Из-за непогоды в течение двух суток в республике зарегистрировано 12 происшествий, сообщили в МЧС. Они связаны с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен. В частности, в связи с угрозой подтопления ялтинскими властями было принято решение об отселении одной семьи в составе семи человек, проинформировали в ведомстве
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подтопленный Севастополь: как спасают дома и животных
Уровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – Развожаев
Обвал в Севастополе – ограничено движение возле памятника Матросу Кошке
 
Николай ЛукашенкоНовости КрымаКрымПогода в КрымуКрымская погодаМЧС КрымаБахчисарайский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27Был на руках у бабушки: младенец погиб в аварии двух иномарок на Кубани
16:11Хирургическая точность: под Крынками Ланцетом "удалили" блиндаж ВСУ
15:53Движение общественного транспорта после обвала в Севастополе открыли
15:41Часть Севастополя обесточена - в чем причина
15:31Обледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погоды
15:18900 боевиков за сутки потерял противник в зоне СВО
14:53Радиолокационная станция из Германии и 20 дронов уничтожены в зоне СВО
14:46Ремонтные работы идут на основных трассах из Крыма в новые регионы
14:15В Севастополе накажут главу депздрава и главврача онкодиспансера
14:05Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение
13:48Уровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – Развожаев
13:38Подтоплены дома и отселены люди: как Крым переживает непогоду
13:28О повреждении инфраструктуры в Запорожье и Херсоне заявили на Украине
12:57Обвал в Севастополе – ограничено движение возле памятника Матросу Кошке
12:38Подтопленный Севастополь: как спасают дома и животных
12:07В Севастополе остановлено движение парома и катера
11:54Подачу тепла восстановили в Евпатории
11:41Стрельба в центре Севастополя – что происходит
11:08В Севастополе от воды освобождены соцобъект, несколько домов и участков
10:52Первый крымский референдум – как это было: видео 0:50
Лента новостейМолния