https://crimea.ria.ru/20240120/belbek-vyshel-iz-beregov--zatoplen-most-i-perekryto-dvizhenie-1134343417.html

Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение

Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение - РИА Новости Крым, 20.01.2024

Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение

Уровень воды в реках Бахчисарайского района повысился, в селе Нижняя Голубинка река Бельбек затопила мост. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай... РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T14:05

2024-01-20T14:05

2024-01-20T15:34

николай лукашенко

новости крыма

крым

погода в крыму

крымская погода

мчс крыма

бахчисарайский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/14/1134343255_0:277:960:817_1920x0_80_0_0_0235f16e878ea512df6bd63a252e4f53.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Уровень воды в реках Бахчисарайского района повысился, в селе Нижняя Голубинка река Бельбек затопила мост. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Проезд в Нижнюю Голубинку на данной момент возможен исключительно по горной дороге на автомобилях повышенной проходимости. Лукашенко попросил руководствоваться этой информацией при планировании поездок, а также уточнил, что "низкий" мост включен в программу ремонта на 2024 год.На выходных, 20 и 21 января, в Крыму ожидаются сильные осадки и ветер до 25 метров в секунду, предупредили синоптики. Действует штормовое предупреждение.Из-за непогоды в течение двух суток в республике зарегистрировано 12 происшествий, сообщили в МЧС. Они связаны с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен. В частности, в связи с угрозой подтопления ялтинскими властями было принято решение об отселении одной семьи в составе семи человек, проинформировали в ведомствеЧитайте также на РИА Новости Крым:Подтопленный Севастополь: как спасают дома и животныхУровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – РазвожаевОбвал в Севастополе – ограничено движение возле памятника Матросу Кошке

крым

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай лукашенко, новости крыма, крым, погода в крыму, крымская погода, мчс крыма, бахчисарайский район