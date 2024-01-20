https://crimea.ria.ru/20240120/v-subbotu-v-krymu-za-den-pokholodaet-na-9-gradusov-1134335285.html

В субботу в Крыму за день похолодает на 9 градусов

В субботу в Крыму за день похолодает на 9 градусов - РИА Новости Крым, 20.01.2024

В субботу в Крыму за день похолодает на 9 градусов

В субботу погоду в Крыму будет определять холодный фронт. За день температура опустится на девять градусов. В регионе ожидаются очень сильный снег, гололед и... РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T00:03

2024-01-20T00:03

2024-01-20T00:03

крым

севастополь

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

штормовое предупреждение

ялта

алушта

евпатория

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять холодный фронт. За день температура опустится на девять градусов. В регионе ожидаются очень сильный снег, гололед и ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем мокрый снег, снег, местами сильный, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…7, с понижением во второй половине дня до -2.В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем дождь со снегом, мокрый снег. Ветер ночью южный 6-11 м/с, днем северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7…9 с понижение к вечеру до 0. Местами гололедица.В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке ночью и днем будут идти дожди. Температура воздуха составит +6..8 градусов. В Евпатории дождь со снегом и до +5 градусов.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за дождей, переходящих в мокрый снег, снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильный. Усиление юго-западного с переходом на северо-восточный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:"Разбег" от тепла к морозам: чего ждать от погоды в Крыму на выходныхВ МЧС назвали причину подтоплений в СевастополеШторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школах

крым

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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