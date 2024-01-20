https://crimea.ria.ru/20240120/uroven-vody-v-rayone-pavodka-v-sevastopole-snizhaetsya--razvozhaev-1134342514.html
Уровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – Развожаев
Уровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – Развожаев - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Уровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – Развожаев
Уровень воды в районе паводка в Севастополе понизился на 10 сантиметров, подтопленными остается более тридцати домовладений, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T13:48
2024-01-20T13:48
2024-01-20T13:51
михаил развожаев
новости
новости крыма
крым
севастополь
крымская погода
стихия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/14/1134342651_0:391:768:823_1920x0_80_0_0_f3e643978111f636744bf5346a31f585.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Уровень воды в районе паводка в Севастополе понизился на 10 сантиметров, подтопленными остается более тридцати домовладений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.Вода отступила в селе Гончарное и на улице Ромашковом тупик. В селе Орлиное под Севастополем вода затопила часть подвальных помещений местной школы, но школьное имущество и классы не пострадали. В целом, по данным спасателей, за последние полтора часа уровень воды снизился на 10 см."Под мостами и переправами оперативно проводится расчитка русел рек. Сейчас критических уровней воды нет", – отметил Михаил Развожаев.По его информации, 19 жителей пока не могут вернуться в свои дома, они находятся у родственников или знакомых. Трое граждан размещены в пансионате "Лазурь", который сейчас работает как пункт временного размещения. Резервный пункт создан в доме культуры села Хмельницкое.В ликвидации последствий ЧС участвует группировка сил и средств в количестве 168 человек и 52 единиц техники. МЧС России задействовали также аэромобильную группу.По состоянию на 11:00 в МЧС Севастополя сообщали, что от паводка освобождено 18 домов и участков, а также один социально важный объект. Работы продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтопленный Севастополь: как спасают дома и животныхВ Севастополе запустили городские гидроузлыПодтоплены дома и отселены люди: как Крым переживает непогоду
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/14/1134342651_0:448:768:1024_1920x0_80_0_0_9f3ac3f33b38032cb38ab1a98a2fa94a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, новости, новости крыма, крым, севастополь, крымская погода, стихия
Уровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – Развожаев
В Севастополе уровень паводка снизился на 10 сантиметров
13:48 20.01.2024 (обновлено: 13:51 20.01.2024)
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Уровень воды в районе паводка в Севастополе понизился на 10 сантиметров, подтопленными остается более тридцати домовладений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Вода ушла из 41 домовладения и 31 приусадебного участка. Остаются подтопленными 34 приусадебных участка, 19 частных домовладений. Больше всего, как я уже говорил, пострадали Черноречье и СНТ "Сахарная Головка". Во многих дворах Черноречья вода уже ушла полностью. Размеры ущерба будет оценивать созданная комиссия", – написал Развожаев.
Вода отступила в селе Гончарное и на улице Ромашковом тупик. В селе Орлиное под Севастополем вода затопила часть подвальных помещений местной школы, но школьное имущество и классы не пострадали. В целом, по данным спасателей, за последние полтора часа уровень воды снизился на 10 см.
"Под мостами и переправами оперативно проводится расчитка русел рек. Сейчас критических уровней воды нет", – отметил Михаил Развожаев.
По его информации, 19 жителей пока не могут вернуться в свои дома, они находятся у родственников или знакомых. Трое граждан размещены в пансионате "Лазурь", который сейчас работает как пункт временного размещения. Резервный пункт создан в доме культуры села Хмельницкое.
"МЧС и Спасательная служба проводят подворовые обходы с оказанием адресной помощи населению. На данный момент помощь оказана 68 семьям. Мониторинг ситуации продолжается", – сказано в сообщении.
В ликвидации последствий ЧС участвует группировка
сил и средств в количестве 168 человек и 52 единиц техники. МЧС России задействовали
также аэромобильную группу.
По состоянию на 11:00 в МЧС Севастополя сообщали
, что от паводка освобождено 18 домов и участков, а также один социально важный объект. Работы продолжаются.
Читайте также на РИА Новости Крым: