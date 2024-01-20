https://crimea.ria.ru/20240120/uroven-vody-v-rayone-pavodka-v-sevastopole-snizhaetsya--razvozhaev-1134342514.html

Уровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – Развожаев

Уровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – Развожаев - РИА Новости Крым, 20.01.2024

Уровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – Развожаев

Уровень воды в районе паводка в Севастополе понизился на 10 сантиметров, подтопленными остается более тридцати домовладений, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T13:48

2024-01-20T13:48

2024-01-20T13:51

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Уровень воды в районе паводка в Севастополе понизился на 10 сантиметров, подтопленными остается более тридцати домовладений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.Вода отступила в селе Гончарное и на улице Ромашковом тупик. В селе Орлиное под Севастополем вода затопила часть подвальных помещений местной школы, но школьное имущество и классы не пострадали. В целом, по данным спасателей, за последние полтора часа уровень воды снизился на 10 см."Под мостами и переправами оперативно проводится расчитка русел рек. Сейчас критических уровней воды нет", – отметил Михаил Развожаев.По его информации, 19 жителей пока не могут вернуться в свои дома, они находятся у родственников или знакомых. Трое граждан размещены в пансионате "Лазурь", который сейчас работает как пункт временного размещения. Резервный пункт создан в доме культуры села Хмельницкое.В ликвидации последствий ЧС участвует группировка сил и средств в количестве 168 человек и 52 единиц техники. МЧС России задействовали также аэромобильную группу.По состоянию на 11:00 в МЧС Севастополя сообщали, что от паводка освобождено 18 домов и участков, а также один социально важный объект. Работы продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтопленный Севастополь: как спасают дома и животныхВ Севастополе запустили городские гидроузлыПодтоплены дома и отселены люди: как Крым переживает непогоду

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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