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Уровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – Развожаев - РИА Новости Крым, 20.01.2024
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Уровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – Развожаев
Уровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – Развожаев - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Уровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – Развожаев
Уровень воды в районе паводка в Севастополе понизился на 10 сантиметров, подтопленными остается более тридцати домовладений, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T13:48
2024-01-20T13:51
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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Уровень воды в районе паводка в Севастополе понизился на 10 сантиметров, подтопленными остается более тридцати домовладений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.Вода отступила в селе Гончарное и на улице Ромашковом тупик. В селе Орлиное под Севастополем вода затопила часть подвальных помещений местной школы, но школьное имущество и классы не пострадали. В целом, по данным спасателей, за последние полтора часа уровень воды снизился на 10 см."Под мостами и переправами оперативно проводится расчитка русел рек. Сейчас критических уровней воды нет", – отметил Михаил Развожаев.По его информации, 19 жителей пока не могут вернуться в свои дома, они находятся у родственников или знакомых. Трое граждан размещены в пансионате "Лазурь", который сейчас работает как пункт временного размещения. Резервный пункт создан в доме культуры села Хмельницкое.В ликвидации последствий ЧС участвует группировка сил и средств в количестве 168 человек и 52 единиц техники. МЧС России задействовали также аэромобильную группу.По состоянию на 11:00 в МЧС Севастополя сообщали, что от паводка освобождено 18 домов и участков, а также один социально важный объект. Работы продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтопленный Севастополь: как спасают дома и животныхВ Севастополе запустили городские гидроузлыПодтоплены дома и отселены люди: как Крым переживает непогоду
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михаил развожаев, новости, новости крыма, крым, севастополь, крымская погода, стихия
Уровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – Развожаев

В Севастополе уровень паводка снизился на 10 сантиметров

13:48 20.01.2024 (обновлено: 13:51 20.01.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Уровень воды в районе паводка в Севастополе понизился на 10 сантиметров, подтопленными остается более тридцати домовладений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Вода ушла из 41 домовладения и 31 приусадебного участка. Остаются подтопленными 34 приусадебных участка, 19 частных домовладений. Больше всего, как я уже говорил, пострадали Черноречье и СНТ "Сахарная Головка". Во многих дворах Черноречья вода уже ушла полностью. Размеры ущерба будет оценивать созданная комиссия", – написал Развожаев.

Вода отступила в селе Гончарное и на улице Ромашковом тупик. В селе Орлиное под Севастополем вода затопила часть подвальных помещений местной школы, но школьное имущество и классы не пострадали. В целом, по данным спасателей, за последние полтора часа уровень воды снизился на 10 см.
"Под мостами и переправами оперативно проводится расчитка русел рек. Сейчас критических уровней воды нет", – отметил Михаил Развожаев.
По его информации, 19 жителей пока не могут вернуться в свои дома, они находятся у родственников или знакомых. Трое граждан размещены в пансионате "Лазурь", который сейчас работает как пункт временного размещения. Резервный пункт создан в доме культуры села Хмельницкое.

"МЧС и Спасательная служба проводят подворовые обходы с оказанием адресной помощи населению. На данный момент помощь оказана 68 семьям. Мониторинг ситуации продолжается", – сказано в сообщении.

В ликвидации последствий ЧС участвует группировка сил и средств в количестве 168 человек и 52 единиц техники. МЧС России задействовали также аэромобильную группу.
По состоянию на 11:00 в МЧС Севастополя сообщали, что от паводка освобождено 18 домов и участков, а также один социально важный объект. Работы продолжаются.
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