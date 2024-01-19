https://crimea.ria.ru/20240119/doma-ushli-pod-vodu-situatsiya-v-sevastopole-posle-pavodka-na-reke-chernaya-1134331840.html

Дома ушли под воду: ситуация в Севастополе после паводка на реке Черная

Дома ушли под воду: ситуация в Севастополе после паводка на реке Черная - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Дома ушли под воду: ситуация в Севастополе после паводка на реке Черная

после выхода из берегов реки Черная остаются подтопленными 78 частных домов, в которых проживает 171 человек. Некоторые дома затоплены полностью, рассказал... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T20:09

2024-01-19T20:09

2024-01-19T20:09

севастополь

михаил развожаев

погода в крыму

крымская погода

общество

стихия

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/13/1134331467_123:0:790:375_1920x0_80_0_0_329c3d8ad2b469cf29ea4740520daf29.png

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе после выхода из берегов реки Черная остаются подтопленными 78 частных домов, в которых проживает 171 человек. Некоторые дома затоплены полностью, рассказал журналистам губернатор региона Михаил Развожаев.Наиболее пострадали от паводка село Черноречье под Севастополем и территория садового товарищества "Сахарная головка". Выведена из строя подстанция №18, в результате чего возникли перебои с электричеством.В Черноречье вода почти полностью покрыла две улицы. Очаги подтопления здесь возникали и раньше, но наводнений таких масштабов не было никогда, добавил губернатор.С просьбой разместиться в пансионате на данный момент обратились три человека, сообщил губернатор. Если количество нуждающихся будет увеличиваться, будет открыт дополнительный пункт в клубе села Хмельницкое, где помещается до 200 человек.Сейчас остаются подтопленными 83 приусадебных участка, для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечена группировка сил и средств МЧС, а также спасательной службы Севастополя. Всего, по данным губернатора, в работах задействовано 210 спасателей и 58 единиц техники.В субботу в Севастополе ожидается снег и похолодание. После откачки воды и просушки домов власти начнут подсчитывать ущерб, размер компенсации будет устанавливаться по итогам подсчетов. Ранее сообщалось, что она составит 100 тысяч рублей, но в случае необходимости сумма будет пересмотрена, заверил губернатор.Ранее Развожаев предупредил горожан, что на три часа в Севастополе восстановят водоснабжение, но потом гидроузлы снова отключат до утра.В ночь на пятницу в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. В результате оказались подтоплены около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье. Из зоны бедствия эвакуированы 19 человек.Из-за подтопления была отключена 18-я подстанция и приостановлена подача электроэнергии села Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. В настоящее время энергоподачу удалось восстановить. Из-за поступления грязной воды на гидроузел власти приняли решение о временной остановке всех городских гидроузлов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на три часа восстановили подачу водыРезервные водоемы Севастополя практически переполнены"Разбег" от тепла к морозам: чего ждать от погоды в Крыму на выходных

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, погода в крыму, крымская погода, общество, стихия, новости крыма