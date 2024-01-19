Дома ушли под воду: ситуация в Севастополе после паводка на реке Черная
Паводок на реке Черная в Севастополе полностью затопил дома и вывел из строя подстанцию
© Telegram Михаил РазвожаевСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© Telegram Михаил Развожаев
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе после выхода из берегов реки Черная остаются подтопленными 78 частных домов, в которых проживает 171 человек. Некоторые дома затоплены полностью, рассказал журналистам губернатор региона Михаил Развожаев.
"МЧС прислали мобильную группу, дополнительные насосы, идет откачка. Некоторые дома прямо сильно затоплены, полностью, здесь уже стандартной помощью сложно будет обойтись, надо будет смотреть по сумме ущерба", - сказал он.
© Telegram Михаил РазвожаевСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© Telegram Михаил Развожаев
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
Наиболее пострадали от паводка село Черноречье под Севастополем и территория садового товарищества "Сахарная головка". Выведена из строя подстанция №18, в результате чего возникли перебои с электричеством.
В Черноречье вода почти полностью покрыла две улицы. Очаги подтопления здесь возникали и раньше, но наводнений таких масштабов не было никогда, добавил губернатор.
"Сейчас первостепенная задача – убрать воду из домов. Некоторые жители попросили, у кого есть дети, все-таки разместить их в пунктах временного размещения. У нас для этого есть пансионат "Лазурь", обязательно это сделаем. Сделаем откачку, привезем тепловые пушки, все будем сушить, после этого будем оценивать ущерб", - подчеркнул Михаил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© Telegram Михаил Развожаев
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
С просьбой разместиться в пансионате на данный момент обратились три человека, сообщил губернатор. Если количество нуждающихся будет увеличиваться, будет открыт дополнительный пункт в клубе села Хмельницкое, где помещается до 200 человек.
Сейчас остаются подтопленными 83 приусадебных участка, для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечена группировка сил и средств МЧС, а также спасательной службы Севастополя. Всего, по данным губернатора, в работах задействовано 210 спасателей и 58 единиц техники.
"Сюда же, в Черноречье, направляем дополнительные илоотсосы, чтобы ускорить расчистку территории. Но пока паводок не позволяет в корне изменить ситуацию, - проинформировал Развожаев. - Также был на 18-й подстанции, поручил профильным специалистам сделать дамбу на дороге, чтобы исключить ее дальнейшее подтопление".
© Telegram Михаил РазвожаевСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© Telegram Михаил Развожаев
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
В субботу в Севастополе ожидается снег и похолодание. После откачки воды и просушки домов власти начнут подсчитывать ущерб, размер компенсации будет устанавливаться по итогам подсчетов. Ранее сообщалось, что она составит 100 тысяч рублей, но в случае необходимости сумма будет пересмотрена, заверил губернатор.
Ранее Развожаев предупредил горожан, что на три часа в Севастополе восстановят водоснабжение, но потом гидроузлы снова отключат до утра.
© Telegram Михаил РазвожаевСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© Telegram Михаил Развожаев
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
В ночь на пятницу в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. В результате оказались подтоплены около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье. Из зоны бедствия эвакуированы 19 человек.
Из-за подтопления была отключена 18-я подстанция и приостановлена подача электроэнергии села Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. В настоящее время энергоподачу удалось восстановить. Из-за поступления грязной воды на гидроузел власти приняли решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
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