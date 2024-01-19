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В Севастополе отключена подстанция и остановлены городские гидроузлы
В Севастополе отключена подстанция и остановлены городские гидроузлы - РИА Новости Крым, 19.01.2024
В Севастополе отключена подстанция и остановлены городские гидроузлы
Несколько населенных пунктов остались без электричества и воды в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T11:50
2024-01-19T11:50
2024-01-19T12:04
севастополь
михаил развожаев
электросети крыма
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов остались без электричества и воды в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Кроме того, по информации губернатора, грязная вода поступает на гидроузел №3. В связи с этим принято решение около 12.30 остановить, ориентировочно на 5-6 часов, подачу воды с городских гидроузлов.Утром в пятницу, губернатор сообщал, что в Севастополе ливни подтопили более 20 домов. Изначально было эвакуировано 19 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром и катер в Севастополе остановлены из-за непогодыВ Севастополе река подтопила 20 участков – прокуратура ведет проверкуНа Балаклавской ТЭС отключились два энергоблока - власти назвали причину
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, электросети крыма, отключение электроэнергии, вода в крыму, новости, новости крыма
В Севастополе отключена подстанция и остановлены городские гидроузлы
В Севастополе из-за подтопления отключена подстанция и остановлены городские гидроузлы
11:50 19.01.2024 (обновлено: 12:04 19.01.2024)