https://crimea.ria.ru/20240119/v-sevastopole-otklyuchena-podstantsiya-i-ostanovleny-gorodskie-gidrouzly-1134313764.html

В Севастополе отключена подстанция и остановлены городские гидроузлы

В Севастополе отключена подстанция и остановлены городские гидроузлы - РИА Новости Крым, 19.01.2024

В Севастополе отключена подстанция и остановлены городские гидроузлы

Несколько населенных пунктов остались без электричества и воды в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T11:50

2024-01-19T11:50

2024-01-19T12:04

севастополь

михаил развожаев

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новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов остались без электричества и воды в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Кроме того, по информации губернатора, грязная вода поступает на гидроузел №3. В связи с этим принято решение около 12.30 остановить, ориентировочно на 5-6 часов, подачу воды с городских гидроузлов.Утром в пятницу, губернатор сообщал, что в Севастополе ливни подтопили более 20 домов. Изначально было эвакуировано 19 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром и катер в Севастополе остановлены из-за непогодыВ Севастополе река подтопила 20 участков – прокуратура ведет проверкуНа Балаклавской ТЭС отключились два энергоблока - власти назвали причину

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, электросети крыма, отключение электроэнергии, вода в крыму, новости, новости крыма