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В Севастополе на три часа восстановили подачу воды - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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В Севастополе на три часа восстановили подачу воды
В Севастополе на три часа восстановили подачу воды - РИА Новости Крым, 19.01.2024
В Севастополе на три часа восстановили подачу воды
В Севастополе включены гидроузлы, работа которых в связи с паводком на реке Черная были приостановлена. При этом горожанам следует запастись водой, поскольку... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T19:19
2024-01-19T19:20
севастополь
михаил развожаев
вода в крыму
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе включены гидроузлы, работа которых в связи с паводком на реке Черная были приостановлена. При этом горожанам следует запастись водой, поскольку через несколько часов ее снова отключат до утра, предупредил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Губернатор напомнил, что городские гидроузлы пришлось отключить, чтобы сохранить оборудование, поскольку вода прибывала очень быстро и несла много мусора, поэтому быстро забивала фильтры.Подача воды из Чернореченского водохранилища была остановлена. Михаил Развожаев добавил, что после того, как уровень воды снизится, можно будет подключить один из южных водозаборов. Тогда водоснабжение в городе будет восстановлено полностью.Ранее губернатор сообщил, что уровень воды в резервных водоемах города и Чернореченском водохранилище находится на максимальных отметках. Силами спасательной службы Севастополя, Автодора и других служб организована очистка русел рек Бельбек, Кача, Балаклава.В ночь на пятницу в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. В результате оказались подтоплены около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье. Из зоны бедствия эвакуированы 19 человек.Из-за подтопления была отключена 18-я подстанция и приостановлена подача электроэнергии села Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. В настоящее время энергоподачу удалось восстановить. Из-за поступления грязной воды на гидроузел власти приняли решение о временной остановке всех городских гидроузлов.Читайте также на РИА Новости Крым:Резервные водоемы Севастополя практически переполненыПострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублейВ школах Севастополя сократят занятия – губернатор
https://crimea.ria.ru/20240119/v-mchs-nazvali-prichinu-podtopleniy-v-sevastopole-1134325826.html
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севастополь, михаил развожаев, вода в крыму, жкх, погода в крыму, крымская погода, общество, новости крыма
В Севастополе на три часа восстановили подачу воды

В Севастополе на несколько часов включили гидроузлы - жителей просят запастись водой

19:19 19.01.2024 (обновлено: 19:20 19.01.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкОтключение горячего водоснабжения
Отключение горячего водоснабжения - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе включены гидроузлы, работа которых в связи с паводком на реке Черная были приостановлена. При этом горожанам следует запастись водой, поскольку через несколько часов ее снова отключат до утра, предупредил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"С 18.30 до 21.30 будут включены гидроузлы. Просьба учитывать эту информацию. В 21.30 гидроузлы вновь будут отключены до утра, чтобы специалисты могли завершить все необходимые работы", - написал он.

Губернатор напомнил, что городские гидроузлы пришлось отключить, чтобы сохранить оборудование, поскольку вода прибывала очень быстро и несла много мусора, поэтому быстро забивала фильтры.
"Был риск, что главный городской водозабор – третий – вообще остановится. Этого допустить нельзя, поэтому мы сейчас туда с Черной речки перестали подавать воду, у нас есть второй источник. Слава Богу, был в засуху построен водозабор Бельбек, и он сейчас до 50 тысяч (кубов – ред.) может подавать с севера", - сообщил губернатор.
Подача воды из Чернореченского водохранилища была остановлена. Михаил Развожаев добавил, что после того, как уровень воды снизится, можно будет подключить один из южных водозаборов. Тогда водоснабжение в городе будет восстановлено полностью.
Ранее губернатор сообщил, что уровень воды в резервных водоемах города и Чернореченском водохранилище находится на максимальных отметках. Силами спасательной службы Севастополя, Автодора и других служб организована очистка русел рек Бельбек, Кача, Балаклава.
В ночь на пятницу в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. В результате оказались подтоплены около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье. Из зоны бедствия эвакуированы 19 человек.
Из-за подтопления была отключена 18-я подстанция и приостановлена подача электроэнергии села Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. В настоящее время энергоподачу удалось восстановить. Из-за поступления грязной воды на гидроузел власти приняли решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
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