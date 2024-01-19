В Севастополе на три часа восстановили подачу воды
В Севастополе на несколько часов включили гидроузлы - жителей просят запастись водой
19:19 19.01.2024 (обновлено: 19:20 19.01.2024)
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе включены гидроузлы, работа которых в связи с паводком на реке Черная были приостановлена. При этом горожанам следует запастись водой, поскольку через несколько часов ее снова отключат до утра, предупредил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"С 18.30 до 21.30 будут включены гидроузлы. Просьба учитывать эту информацию. В 21.30 гидроузлы вновь будут отключены до утра, чтобы специалисты могли завершить все необходимые работы", - написал он.
Губернатор напомнил, что городские гидроузлы пришлось отключить, чтобы сохранить оборудование, поскольку вода прибывала очень быстро и несла много мусора, поэтому быстро забивала фильтры.
"Был риск, что главный городской водозабор – третий – вообще остановится. Этого допустить нельзя, поэтому мы сейчас туда с Черной речки перестали подавать воду, у нас есть второй источник. Слава Богу, был в засуху построен водозабор Бельбек, и он сейчас до 50 тысяч (кубов – ред.) может подавать с севера", - сообщил губернатор.
Подача воды из Чернореченского водохранилища была остановлена. Михаил Развожаев добавил, что после того, как уровень воды снизится, можно будет подключить один из южных водозаборов. Тогда водоснабжение в городе будет восстановлено полностью.
Ранее губернатор сообщил, что уровень воды в резервных водоемах города и Чернореченском водохранилище находится на максимальных отметках. Силами спасательной службы Севастополя, Автодора и других служб организована очистка русел рек Бельбек, Кача, Балаклава.
В ночь на пятницу в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. В результате оказались подтоплены около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье. Из зоны бедствия эвакуированы 19 человек.
Из-за подтопления была отключена 18-я подстанция и приостановлена подача электроэнергии села Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. В настоящее время энергоподачу удалось восстановить. Из-за поступления грязной воды на гидроузел власти приняли решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
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