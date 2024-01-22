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Устранение паводка в Севастополе: сколько домов остаются подтопленными - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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Устранение паводка в Севастополе: сколько домов остаются подтопленными
Устранение паводка в Севастополе: сколько домов остаются подтопленными - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Устранение паводка в Севастополе: сколько домов остаются подтопленными
По состоянию на утро понедельника в Севастополе в результате паводка остаются подтопленными 19 домовладений на территории садового товарищества Сахарная Головка РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T13:39
2024-01-22T13:39
севастополь
новости крыма
происшествия
общество
подтопления в севастополе из-за паводка и ливней
крым
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. По состоянию на утро понедельника в Севастополе в результате паводка остаются подтопленными 19 домовладений на территории садового товарищества Сахарная Головка и села Штурмовое. Об этом сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.По его словам, комиссии уже приступили к оценке ущерба, специалисты "имеют полную информацию по необходимому восстановлению и по санитарной обработке местности". На месте работают порядка 50 единиц техники, специалисты уже приступили к "просушке" домов, из которых ушла вода.В пункте временного размещения, развернутом для эвакуации жителей из подтопленных районов, на данный момент находятся пять человек, в том числе один ребенок, добавил Краснокутский.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объявили два выходных дня из-за проблем с подачей воды Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домах
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости крыма, происшествия, общество, подтопления в севастополе из-за паводка и ливней, крым, погода в крыму
Устранение паводка в Севастополе: сколько домов остаются подтопленными

В Севастополе после паводка остаются подтопленными 19 домов – власти

13:39 22.01.2024
 
© РИА Новости КрымСНТ Сахарная Головка залила вода реки Черной
СНТ Сахарная Головка залила вода реки Черной - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. По состоянию на утро понедельника в Севастополе в результате паводка остаются подтопленными 19 домовладений на территории садового товарищества Сахарная Головка и села Штурмовое. Об этом сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
"В настоящее время ситуация стабилизировалась. По состоянию на 9 утра остаются подтопленными 19 домовладений в Сахарной Головке и Штурмовом", - сказал Краснокутский на аппаратном совещании правительства.
По его словам, комиссии уже приступили к оценке ущерба, специалисты "имеют полную информацию по необходимому восстановлению и по санитарной обработке местности". На месте работают порядка 50 единиц техники, специалисты уже приступили к "просушке" домов, из которых ушла вода.
В пункте временного размещения, развернутом для эвакуации жителей из подтопленных районов, на данный момент находятся пять человек, в том числе один ребенок, добавил Краснокутский.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
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СевастопольНовости КрымаПроисшествияОбществоПодтопления в Севастополе из-за паводка и ливнейКрымПогода в Крыму
 
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