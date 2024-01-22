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Устранение паводка в Севастополе: сколько домов остаются подтопленными

Устранение паводка в Севастополе: сколько домов остаются подтопленными - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Устранение паводка в Севастополе: сколько домов остаются подтопленными

По состоянию на утро понедельника в Севастополе в результате паводка остаются подтопленными 19 домовладений на территории садового товарищества Сахарная Головка РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T13:39

2024-01-22T13:39

2024-01-22T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. По состоянию на утро понедельника в Севастополе в результате паводка остаются подтопленными 19 домовладений на территории садового товарищества Сахарная Головка и села Штурмовое. Об этом сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.По его словам, комиссии уже приступили к оценке ущерба, специалисты "имеют полную информацию по необходимому восстановлению и по санитарной обработке местности". На месте работают порядка 50 единиц техники, специалисты уже приступили к "просушке" домов, из которых ушла вода.В пункте временного размещения, развернутом для эвакуации жителей из подтопленных районов, на данный момент находятся пять человек, в том числе один ребенок, добавил Краснокутский.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объявили два выходных дня из-за проблем с подачей воды Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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