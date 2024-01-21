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Последствия паводка в Севастополе ликвидированы – МЧС - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Последствия паводка в Севастополе ликвидированы – МЧС
Последствия паводка в Севастополе ликвидированы – МЧС - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Последствия паводка в Севастополе ликвидированы – МЧС
В Инкермане, Балаклавском, Орлиновском и Нахимовском районах Севастополя полностью устранены последствия паводка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T20:41
2024-01-21T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Инкермане, Балаклавском, Орлиновском и Нахимовском районах Севастополя полностью устранены последствия паводка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Уточняется, что специалисты МЧС России оказывали адресную помощь жителям, мониторили обстановку, откачивали воду и освобождали русла рек. Кроме того, водолазы ведомства с сотрудниками коммунальных служб города расчистили сток одного из водозаборных сооружений на реке Черная.Ранее вода зашла на территорию Инкермана, Балаклавского, Орлиновского и Нахимовского округов. Было подтоплено 83 приусадебных участка, 78 частных жилых домов и один социальный объект.К ликвидации последствий паводка было привлечено 173 специалиста и 54 единицы техники.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами.Утром в воскресенье Развожаев сообщал о планах восстановить водоснабжение ориентировочно к 18 часам. Однако из-за опасности повреждения оборудования было принято решение о продлении графиков подачи воды, в понедельник школьников и учащихся колледжей освободили от занятий.Читайте также на РИА Новости Крым:Воду жителям Севастополя помогут развозить волонтеры"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домахВ Севастополе расчистили главный водозабор – когда дадут воду жителям
https://crimea.ria.ru/20240121/kogda-v-sevastopole-dadut-vodu--utochnennaya-informatsiya-1134365433.html
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РИА Новости Крым
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гу мчс россии по севастополю, севастополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), погода, погода в крыму, новости, подтопления в севастополе из-за паводка и ливней, река черная
Последствия паводка в Севастополе ликвидированы – МЧС

В Севастополе завершена ликвидация последствий паводка

20:41 21.01.2024
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюВ Севастополе спасатели МЧС России ликвидировали последствия паводка
В Севастополе спасатели МЧС России ликвидировали последствия паводка
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Инкермане, Балаклавском, Орлиновском и Нахимовском районах Севастополя полностью устранены последствия паводка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Сейчас в Севастополе подтопленных приусадебных участков нет. Жильцы вернулись в свои дома", – сказано в сообщении.
Уточняется, что специалисты МЧС России оказывали адресную помощь жителям, мониторили обстановку, откачивали воду и освобождали русла рек. Кроме того, водолазы ведомства с сотрудниками коммунальных служб города расчистили сток одного из водозаборных сооружений на реке Черная.
Ранее вода зашла на территорию Инкермана, Балаклавского, Орлиновского и Нахимовского округов. Было подтоплено 83 приусадебных участка, 78 частных жилых домов и один социальный объект.
К ликвидации последствий паводка было привлечено 173 специалиста и 54 единицы техники.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами.
Утром в воскресенье Развожаев сообщал о планах восстановить водоснабжение ориентировочно к 18 часам. Однако из-за опасности повреждения оборудования было принято решение о продлении графиков подачи воды, в понедельник школьников и учащихся колледжей освободили от занятий.
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ГУ МЧС России по СевастополюСевастопольМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПогодаПогода в КрымуНовостиПодтопления в Севастополе из-за паводка и ливнейРека Черная
 
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