Последствия паводка в Севастополе ликвидированы – МЧС
В Севастополе завершена ликвидация последствий паводка
© ГУ МЧС России по г.СевастополюВ Севастополе спасатели МЧС России ликвидировали последствия паводка
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Инкермане, Балаклавском, Орлиновском и Нахимовском районах Севастополя полностью устранены последствия паводка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Сейчас в Севастополе подтопленных приусадебных участков нет. Жильцы вернулись в свои дома", – сказано в сообщении.
Уточняется, что специалисты МЧС России оказывали адресную помощь жителям, мониторили обстановку, откачивали воду и освобождали русла рек. Кроме того, водолазы ведомства с сотрудниками коммунальных служб города расчистили сток одного из водозаборных сооружений на реке Черная.
Ранее вода зашла на территорию Инкермана, Балаклавского, Орлиновского и Нахимовского округов. Было подтоплено 83 приусадебных участка, 78 частных жилых домов и один социальный объект.
К ликвидации последствий паводка было привлечено 173 специалиста и 54 единицы техники.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами.
Утром в воскресенье Развожаев сообщал о планах восстановить водоснабжение ориентировочно к 18 часам. Однако из-за опасности повреждения оборудования было принято решение о продлении графиков подачи воды, в понедельник школьников и учащихся колледжей освободили от занятий.
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