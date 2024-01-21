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Воду жителям Севастополя помогут развозить волонтеры - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Воду жителям Севастополя помогут развозить волонтеры
Воду жителям Севастополя помогут развозить волонтеры - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Воду жителям Севастополя помогут развозить волонтеры
Питьевую воду в районы Севастополя, куда не доехали водовозки, будут доставлять волонтеры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T11:51
2024-01-21T11:51
вода в крыму
севастополь
михаил развожаев
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жкх крыма и севастополя
отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Питьевую воду в районы Севастополя, куда не доехали водовозки, будут доставлять волонтеры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.В течение трех последних дней, после прошедших ливней, в городе происходят перебои в водоснабжении. Введен график подачи воды. "Но есть улицы и отдельные участки, куда вода даже при подаче по графику не дошла. Это происходит из-за большого водоразбора, географии городских водоузлов или особенностей расположения домов – в низине или, наоборот, на горке", – пояснил Развожаев.По его данным, вода не доходит в район улицы Матюшенко – на улицы Киевская, Сафронова и Льва Толстого. Также в район улиц Зои Космодемьянской, Репина, Батумской и Адмирала Октябрьского, 14. По этим адресам водовозки будут направлены в приоритетном порядке.Утром губернатор сообщил, что за ночь не удалось полностью наполнить резервуары водой, поэтому днем подача воды в Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и Балаклавский районы сегодня будет производиться до 12:00 часов.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами.Читайте также на РИА Новости Крым:"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домахБельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движениеВ Севастополе накажут главу депздрава и главврача онкодиспансера
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, жкх крыма и севастополя, отключение воды в крыму
Воду жителям Севастополя помогут развозить волонтеры

В Севастополе волонтеров подключили к развозке воды в самые проблемные районы

11:51 21.01.2024
 
© РИА Новости КрымПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Питьевую воду в районы Севастополя, куда не доехали водовозки, будут доставлять волонтеры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В течение трех последних дней, после прошедших ливней, в городе происходят перебои в водоснабжении. Введен график подачи воды.
"Но есть улицы и отдельные участки, куда вода даже при подаче по графику не дошла. Это происходит из-за большого водоразбора, географии городских водоузлов или особенностей расположения домов – в низине или, наоборот, на горке", – пояснил Развожаев.
Губернатор отметил, что дал поручение закупить бутилированную воду и организовать работу волонтеров, чтобы отвозить воду тем, до кого она не дошла по графику и куда не доехали водовозки. А также тем, кто не смог обеспечить себя запасом воды, прежде всего пожилым людям и семьям с маленькими детьми.
По его данным, вода не доходит в район улицы Матюшенко – на улицы Киевская, Сафронова и Льва Толстого. Также в район улиц Зои Космодемьянской, Репина, Батумской и Адмирала Октябрьского, 14. По этим адресам водовозки будут направлены в приоритетном порядке.
Утром губернатор сообщил, что за ночь не удалось полностью наполнить резервуары водой, поэтому днем подача воды в Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и Балаклавский районы сегодня будет производиться до 12:00 часов.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами.
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