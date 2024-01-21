https://crimea.ria.ru/20240121/vodu-zhitelyam-sevastopolya-pomogut-razvozit-volontery-1134357171.html

Воду жителям Севастополя помогут развозить волонтеры

Воду жителям Севастополя помогут развозить волонтеры - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Воду жителям Севастополя помогут развозить волонтеры

Питьевую воду в районы Севастополя, куда не доехали водовозки, будут доставлять волонтеры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T11:51

2024-01-21T11:51

2024-01-21T11:51

вода в крыму

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

жкх крыма и севастополя

отключение воды в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_af0e47cf7ba28fced913d309539381b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Питьевую воду в районы Севастополя, куда не доехали водовозки, будут доставлять волонтеры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.В течение трех последних дней, после прошедших ливней, в городе происходят перебои в водоснабжении. Введен график подачи воды. "Но есть улицы и отдельные участки, куда вода даже при подаче по графику не дошла. Это происходит из-за большого водоразбора, географии городских водоузлов или особенностей расположения домов – в низине или, наоборот, на горке", – пояснил Развожаев.По его данным, вода не доходит в район улицы Матюшенко – на улицы Киевская, Сафронова и Льва Толстого. Также в район улиц Зои Космодемьянской, Репина, Батумской и Адмирала Октябрьского, 14. По этим адресам водовозки будут направлены в приоритетном порядке.Утром губернатор сообщил, что за ночь не удалось полностью наполнить резервуары водой, поэтому днем подача воды в Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и Балаклавский районы сегодня будет производиться до 12:00 часов.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами.Читайте также на РИА Новости Крым:"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домахБельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движениеВ Севастополе накажут главу депздрава и главврача онкодиспансера

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, жкх крыма и севастополя, отключение воды в крыму