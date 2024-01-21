https://crimea.ria.ru/20240121/pereboi-s-vodoy-v-sevastopole-situatsiya-v-voskresene-1134355433.html

Перебои с водой в Севастополе: ситуация в воскресенье

Перебои с водой в Севастополе: ситуация в воскресенье - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Перебои с водой в Севастополе: ситуация в воскресенье

В Севастополе не удалось полностью наполнить резервуары водой, поэтому днем потребуется на время отключить ее подачу абонентам. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T09:25

2024-01-21T09:25

2024-01-21T09:34

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе не удалось полностью наполнить резервуары водой, поэтому днем потребуется на время отключить ее подачу абонентам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Подача воды в Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и Балаклавский районы сегодня будет производиться с 9:00 до 12:00 часов", – написал он в своем ТГ-канале."Планируем дать воду ориентировочно в 18.00. Время будет сообщено дополнительно. Информация о подвозе воды публикуется в телеграм-канале "Водоканала", - добавил он.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами.Читайте также на РИА Новости Крым:"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домахБельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движениеВ Севастополе накажут главу депздрава и главврача онкодиспансера

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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