Перебои с водой в Севастополе: ситуация в воскресенье
Воду в Севастополе снова отключат из-за недостаточно заполненных гидроузлов - губернатор
09:25 21.01.2024 (обновлено: 09:34 21.01.2024)
© Telegram Михаил РазвожаевВодозабор
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе не удалось полностью наполнить резервуары водой, поэтому днем потребуется на время отключить ее подачу абонентам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Подача воды в Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и Балаклавский районы сегодня будет производиться с 9:00 до 12:00 часов", – написал он в своем ТГ-канале.
Губернатор объяснил, что вода продолжает идти очень грязная, с мусором, что не позволило за ночь полностью наполнить гидроузлы. Поэтому днем потребуется опять временно остановить подачу воды. Все специалисты работают над скорейшим восстановлением штатной подачи ресурса, заверил Развожаев.
"Планируем дать воду ориентировочно в 18.00. Время будет сообщено дополнительно. Информация о подвозе воды публикуется в телеграм-канале "Водоканала", - добавил он.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами.
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