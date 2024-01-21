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Перебои с водой в Севастополе: ситуация в воскресенье - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Перебои с водой в Севастополе: ситуация в воскресенье
Перебои с водой в Севастополе: ситуация в воскресенье - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Перебои с водой в Севастополе: ситуация в воскресенье
В Севастополе не удалось полностью наполнить резервуары водой, поэтому днем потребуется на время отключить ее подачу абонентам. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T09:25
2024-01-21T09:34
севастополь
михаил развожаев
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новости крыма
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе не удалось полностью наполнить резервуары водой, поэтому днем потребуется на время отключить ее подачу абонентам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Подача воды в Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и Балаклавский районы сегодня будет производиться с 9:00 до 12:00 часов", – написал он в своем ТГ-канале."Планируем дать воду ориентировочно в 18.00. Время будет сообщено дополнительно. Информация о подвозе воды публикуется в телеграм-канале "Водоканала", - добавил он.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами.Читайте также на РИА Новости Крым:"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домахБельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движениеВ Севастополе накажут главу депздрава и главврача онкодиспансера
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севастополь, михаил развожаев, вода в крыму, отключение воды в крыму, новости крыма, общество, жкх крыма и севастополя, происшествия
Перебои с водой в Севастополе: ситуация в воскресенье

Воду в Севастополе снова отключат из-за недостаточно заполненных гидроузлов - губернатор

09:25 21.01.2024 (обновлено: 09:34 21.01.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВодозабор
Водозабор
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе не удалось полностью наполнить резервуары водой, поэтому днем потребуется на время отключить ее подачу абонентам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Подача воды в Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и Балаклавский районы сегодня будет производиться с 9:00 до 12:00 часов", – написал он в своем ТГ-канале.

Губернатор объяснил, что вода продолжает идти очень грязная, с мусором, что не позволило за ночь полностью наполнить гидроузлы. Поэтому днем потребуется опять временно остановить подачу воды. Все специалисты работают над скорейшим восстановлением штатной подачи ресурса, заверил Развожаев.

"Планируем дать воду ориентировочно в 18.00. Время будет сообщено дополнительно. Информация о подвозе воды публикуется в телеграм-канале "Водоканала", - добавил он.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами.
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