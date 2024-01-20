В Севастополе расчистили главный водозабор – когда дадут воду жителям
В Севастополе заработал питающий основной гидроузел водозабор - воду дадут на 2 часа
19:36 20.01.2024 (обновлено: 19:39 20.01.2024)
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе заработал питающий основной гидроузел водозабор
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе расчистили от мусора и камней трубопровод, который подает воду на гидростанцию. Горожанам ряда районов дадут воду после 21:00 на два часа. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Из-за того, что по реке шла очень грязная вода с булыжниками, то они погнули прутья защитной решетки, забили ее камнями, бревнами, мусором и ветками. Сейчас у нас заработал водозабор, который подает воду на очистные основного гидроузла, питающего город. Сейчас идет наполнение городских гидроузлов, для того, чтобы мы могли подать воду в дома", - написал он в своем Telegram.
При этом губернатор отметил, что дать воду как было обещано ранее - в 19:00 - не получится по технологическим причинам.
"По технологическим причинам водоснабжение сегодня будет осуществляться с 21:00 до 23:00 в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах города. Даем воду на два часа, чтобы побольше аккумулировать воды на гидроузлах к утру. Завтра планируем восстановить штатную подачу воды. Ночь мы будем наблюдать за качеством воды в реке", - уточнил Развожаев.
По его словам, в остальные районы организуют подвоз питьевой воды. Он рекомендовали жителям следить за оперативной информацией и графиков на канале водоканала в Telegram.
В те районы, куда вода не дойдет сегодня, будет организован подвоз. График оперативно будет публиковаться в Telegram-канале водоканала.
Утром в Севастополе запустили городские гидроузлы, которые ранее были отключены из-за угрозы разрушения технологического оборудования, - вода стала поступать в систему, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Актуальные графики подачи воды оперативно публикуются в Telegram-канале севастопольского горводоканала.
К 11:00 от воды был освобожден один социальный объект и 18 домовладений. Во второй половине дня губернатор Севастополя отчитался об откачке воды еще более чем из сорока домов. Уровень воды снизился на 10 сантиметров, подтопленными остаются 34 приусадебных участков и 19 домовладений. Вечером в МЧС сообщили, что воду откачали еще с 19 домовладений в Инкермане, при этом подтопленными еще остаются 34 приусадебных участка.
Из-за обильных осадков на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке произошел обвал грунта, рухнула подпорная стена. Движение было перекрыто на несколько часов, в течение которых дорожные службы восстановили завалы и отремонтировали контактную сеть для троллейбусов. Движение общественного транспорта вскоре было восстановлено.
Кроме того, губернатор Севастополя анонсировал служебные проверки в связи с тем, что в местном онкодиспансере не был налажен подвоз воды. Пациентов отправляли домой, сообщил он в своем Telegram-канале. Нарушения были оперативно устранены, вода в диспансер и другие больницы города будет доставляться в приоритетном порядке.
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