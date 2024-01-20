https://crimea.ria.ru/20240120/v-sevastopole-raschistili-glavnyy-vodozabor--kogda-dadut-vodu-zhitelyam-1134348799.html

В Севастополе расчистили главный водозабор – когда дадут воду жителям

В Севастополе расчистили главный водозабор – когда дадут воду жителям - РИА Новости Крым, 20.01.2024

В Севастополе расчистили главный водозабор – когда дадут воду жителям

В Севастополе расчистили от мусора и камней трубопровод, который подает воду на гидростанцию. Горожанам ряда районов дадут воду после 21:00 на два часа. Об этом РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T19:36

2024-01-20T19:36

2024-01-20T19:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе расчистили от мусора и камней трубопровод, который подает воду на гидростанцию. Горожанам ряда районов дадут воду после 21:00 на два часа. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.При этом губернатор отметил, что дать воду как было обещано ранее - в 19:00 - не получится по технологическим причинам.По его словам, в остальные районы организуют подвоз питьевой воды. Он рекомендовали жителям следить за оперативной информацией и графиков на канале водоканала в Telegram.В те районы, куда вода не дойдет сегодня, будет организован подвоз. График оперативно будет публиковаться в Telegram-канале водоканала.Утром в Севастополе запустили городские гидроузлы, которые ранее были отключены из-за угрозы разрушения технологического оборудования, - вода стала поступать в систему, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Актуальные графики подачи воды оперативно публикуются в Telegram-канале севастопольского горводоканала.К 11:00 от воды был освобожден один социальный объект и 18 домовладений. Во второй половине дня губернатор Севастополя отчитался об откачке воды еще более чем из сорока домов. Уровень воды снизился на 10 сантиметров, подтопленными остаются 34 приусадебных участков и 19 домовладений. Вечером в МЧС сообщили, что воду откачали еще с 19 домовладений в Инкермане, при этом подтопленными еще остаются 34 приусадебных участка.Из-за обильных осадков на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке произошел обвал грунта, рухнула подпорная стена. Движение было перекрыто на несколько часов, в течение которых дорожные службы восстановили завалы и отремонтировали контактную сеть для троллейбусов. Движение общественного транспорта вскоре было восстановлено.Кроме того, губернатор Севастополя анонсировал служебные проверки в связи с тем, что в местном онкодиспансере не был налажен подвоз воды. Пациентов отправляли домой, сообщил он в своем Telegram-канале. Нарушения были оперативно устранены, вода в диспансер и другие больницы города будет доставляться в приоритетном порядке.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода ушла еще из 19 домов в Инкермане - МЧСКогда тепло и горячая вода вернутся в дома жителей ЕвпаторииЧасть Севастополя обесточена - в чем причина

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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