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Часть Севастополя обесточена - в чем причина - РИА Новости Крым, 20.01.2024
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Часть Севастополя обесточена - в чем причина
Часть Севастополя обесточена - в чем причина - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Часть Севастополя обесточена - в чем причина
Жители пяти микрорайонов Севастополя в субботу остались без света из-за технологического нарушениях на сетях Севэнерго. Об этом сообщили в департаменте... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T15:41
2024-01-20T15:48
севастополь
жкх
жкх крыма и севастополя
электросети
отключение электроэнергии в крыму
общество
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Жители пяти микрорайонов Севастополя в субботу остались без света из-за технологического нарушениях на сетях Севэнерго. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.Электроэнергия отключена частично по адресам: ул. Монастырское шоссе, Камышовое шоссе, 5 км Балаклавского шоссе, а также на улицах Еловая и Дубравная.Непогода обрушилась на Севастополь в пятницу. В результате сильных осадков и таяния снегов из берегов вышла река Черная под Севастополем. От паводка наиболее пострадали село Черноречье, где две улицы оказались почти полностью покрыты водой, и поселок Сахарная Головка. Подтопленными оказались 78 домов и 83 приусадебных участка, пострадали в результате ЧС более 170 человек. В город выдвинулась дополнительная аэромобильная группировка МЧС России из 60 человек и 10 единиц техники. Всего в работах задействованы 210 спасателей и 58 единиц техники.Были сбои в подаче электроэнергии и воды. В субботу к водоснабжению удалось подключить гидроузел, который за ночь был очищен от мусора и запущен. Водоснабжение 20 января будет осуществляться с 9:00 до 12:30 и с 19:00 до 22:00 в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах города. Читайте также на РИА Новости Крым:Обледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погодыУровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – РазвожаевПодтопленный Севастополь: как спасают дома и животных
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севастополь, жкх, жкх крыма и севастополя, электросети, отключение электроэнергии в крыму, общество, происшествия, новости крыма
Часть Севастополя обесточена - в чем причина

Часть Севастополя осталась без света из-за технологического нарушения на электросетях

15:41 20.01.2024 (обновлено: 15:48 20.01.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевЭнергосистема Севастополя
Энергосистема Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Жители пяти микрорайонов Севастополя в субботу остались без света из-за технологического нарушениях на сетях Севэнерго. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.
Электроэнергия отключена частично по адресам: ул. Монастырское шоссе, Камышовое шоссе, 5 км Балаклавского шоссе, а также на улицах Еловая и Дубравная.
"В 15:16 20 января произошло технологическое нарушение в электрических сетях предприятия. Обесточены потребители. Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию технологического нарушения, - сказано в сообщении.
Непогода обрушилась на Севастополь в пятницу. В результате сильных осадков и таяния снегов из берегов вышла река Черная под Севастополем. От паводка наиболее пострадали село Черноречье, где две улицы оказались почти полностью покрыты водой, и поселок Сахарная Головка.
Подтопленными оказались 78 домов и 83 приусадебных участка, пострадали в результате ЧС более 170 человек. В город выдвинулась дополнительная аэромобильная группировка МЧС России из 60 человек и 10 единиц техники. Всего в работах задействованы 210 спасателей и 58 единиц техники.
Были сбои в подаче электроэнергии и воды. В субботу к водоснабжению удалось подключить гидроузел, который за ночь был очищен от мусора и запущен. Водоснабжение 20 января будет осуществляться с 9:00 до 12:30 и с 19:00 до 22:00 в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах города.
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