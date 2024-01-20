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Обледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погоды - РИА Новости Крым, 20.01.2024
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Обледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погоды
Обледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погоды - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Обледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погоды
В ночь на воскресенье на дорогах Крыма ожидается ухудшение погоды и обледенение дорожного полотна. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T15:31
2024-01-20T15:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье на дорогах Крыма ожидается ухудшение погоды и обледенение дорожного полотна. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Водителей просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию при передвижении по автомобильным дорогам, использовать шины, соответствующие зимнему сезону эксплуатации транспортных средств.В Telegram-канале Крымавтодора предупредили, что сегодня вечером прогнозируют похолодание до -5 градусов.По прогнозу республиканского гидрометцентра, в Крыму ожидаются сильные осадки и ветер до 25 метров в секунду. Действует штормовое предупреждение.Из-за непогоды в течение двух суток в республике зарегистрировано 12 происшествий, сообщили в МЧС. Они связаны с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен. В частности, в связи с угрозой подтопления ялтинскими властями было принято решение об отселении одной семьи в составе семи человек, проинформировали в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановлено движение парома и катера"Разбег" от тепла к морозам: чего ждать от погоды в Крыму на выходныхПодтопленный Севастополь: как спасают дома и животных
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крым, николай лукашенко, крымавтодор, новости крыма, крымская погода, штормовое предупреждение, погода в крыму
Обледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погоды

Обледенение дорожного полотна в Крыму ожидается в ночь с субботы на воскресенье

15:31 20.01.2024 (обновлено: 15:42 20.01.2024)
 
© КрымавтодорОбледенение дорог
Обледенение дорог
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье на дорогах Крыма ожидается ухудшение погоды и обледенение дорожного полотна. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.

"Уважаемые жители и гости Республики Крым! С учетом выпадения осадков в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, прохождения холодного фронта во второй половине дня, ночью с 20 на 21 января возможно обледенение дорожного полотна на территории Республики Крым", – написал Лукашенко.

Дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Водителей просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию при передвижении по автомобильным дорогам, использовать шины, соответствующие зимнему сезону эксплуатации транспортных средств.
В Telegram-канале Крымавтодора предупредили, что сегодня вечером прогнозируют похолодание до -5 градусов.
"Для вашей безопасности уже проводим превентивную обработку дорог. В работе около 90 единиц техники.️ Традиционно призываем вас быть аккуратными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию", – сказано в сообщении службы автомобильных дорог.
По прогнозу республиканского гидрометцентра, в Крыму ожидаются сильные осадки и ветер до 25 метров в секунду. Действует штормовое предупреждение.
Из-за непогоды в течение двух суток в республике зарегистрировано 12 происшествий, сообщили в МЧС. Они связаны с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен. В частности, в связи с угрозой подтопления ялтинскими властями было принято решение об отселении одной семьи в составе семи человек, проинформировали в ведомстве.
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