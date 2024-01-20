https://crimea.ria.ru/20240120/obledenenie-dorog-v-krymu-kogda-zhdat-ukhudsheniya-pogody-1134344760.html

Обледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погоды

Обледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погоды - РИА Новости Крым, 20.01.2024

Обледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погоды

В ночь на воскресенье на дорогах Крыма ожидается ухудшение погоды и обледенение дорожного полотна. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T15:31

2024-01-20T15:31

2024-01-20T15:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье на дорогах Крыма ожидается ухудшение погоды и обледенение дорожного полотна. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Водителей просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию при передвижении по автомобильным дорогам, использовать шины, соответствующие зимнему сезону эксплуатации транспортных средств.В Telegram-канале Крымавтодора предупредили, что сегодня вечером прогнозируют похолодание до -5 градусов.По прогнозу республиканского гидрометцентра, в Крыму ожидаются сильные осадки и ветер до 25 метров в секунду. Действует штормовое предупреждение.Из-за непогоды в течение двух суток в республике зарегистрировано 12 происшествий, сообщили в МЧС. Они связаны с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен. В частности, в связи с угрозой подтопления ялтинскими властями было принято решение об отселении одной семьи в составе семи человек, проинформировали в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановлено движение парома и катера"Разбег" от тепла к морозам: чего ждать от погоды в Крыму на выходныхПодтопленный Севастополь: как спасают дома и животных

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2024

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