Рейтинг@Mail.ru
Вода ушла еще из 19 домов в Инкермане - МЧС - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240120/voda-ushla-esche-iz-19-domov-v-inkermane---mchs-1134348475.html
Вода ушла еще из 19 домов в Инкермане - МЧС
Вода ушла еще из 19 домов в Инкермане - МЧС - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Вода ушла еще из 19 домов в Инкермане - МЧС
Спасатели продолжают откачивать воду из подтопленных паводком и обильными осадками населенных пунктов Севастополя. К вечеру субботы от воды освобождены еще из... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T19:13
2024-01-20T19:17
севастополь
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
погода в крыму
крымская погода
общество
инкерман
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/14/1134340815_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aa4d2ac06d8fee3aa90e52bb1518f1f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Спасатели продолжают откачивать воду из подтопленных паводком и обильными осадками населенных пунктов Севастополя. К вечеру субботы от воды освобождены еще из 19 частных домовладений в Инкермане, при этом подтопленными еще остаются 34 приусадебных участка. Об этом сообщили в МЧС России.На данный момент к работам привлечены 170 человек и 54 единицы техники. Специалисты МЧС откачивают воду из подтопленных помещений, расчищают русла рек, оказывают адресную помощь жителям и контролируют обстановку.Утром в Севастополе запустили городские гидроузлы, которые ранее были отключены из-за угрозы разрушения технологического оборудования, - вода стала поступать в систему, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Актуальные графики подачи воды оперативно публикуются в Telegram-канале севастопольского горводоканала.К 11:00 от воды был освобожден один социальный объект и 18 домовладений. Во второй половине дня губернатор Севастополя отчитался об откачке воды еще более чем из сорока домов. Уровень воды снизился на 10 сантиметров, подтопленными остаются 34 приусадебных участков и 19 домовладений.Как сообщили корреспонденту РИА Новости Крым, в поселке Сахарная головка остаются подтопленными магазины и помещение склада, не работает насосная станция, из-за чего в поселке нет воды. Фермерам пришлось вытаскивать из воды животных.Из-за обильных осадков на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке произошел обвал грунта, рухнула подпорная стена. Движение было перекрыто на несколько часов, в течение которых дорожные службы восстановили завалы и отремонтировали контактную сеть для троллейбусов. Движение общественного транспорта вскоре было восстановлено.Кроме того, губернатор Севастополя анонсировал служебные проверки в связи с тем, что в местном онкодиспансере не был налажен подвоз воды. Пациентов отправляли домой, сообщил он в своем Telegram-канале. Нарушения были оперативно устранены, вода в диспансер и другие больницы города будет доставляться в приоритетном порядке.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – РазвожаевОбледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погодыБельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение
https://crimea.ria.ru/20240120/situatsiya-v-sevastopole-podtopleny-fermy-doma-mashiny-1134340226.html
севастополь
инкерман
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/14/1134340815_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4c337d39c423c7529d5ff1986356527b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), погода в крыму, крымская погода, общество, инкерман, новости крыма
Вода ушла еще из 19 домов в Инкермане - МЧС

В Севастополе откачали воду из 19 домов, подтопленными остаются 34 приусадебных участка

19:13 20.01.2024 (обновлено: 19:17 20.01.2024)
 
© РИА Новости КрымСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Спасатели продолжают откачивать воду из подтопленных паводком и обильными осадками населенных пунктов Севастополя. К вечеру субботы от воды освобождены еще из 19 частных домовладений в Инкермане, при этом подтопленными еще остаются 34 приусадебных участка. Об этом сообщили в МЧС России.
"Остаются подтопленными 34 приусадебных участка в двух муниципальных образованиях, в которых проживает 122 человека, из них 30 детей. В Инкермане вода ушла из 19 частных домовладений, подтоплены 32 приусадебных участка", - уточняется в сообщении спасателей.
На данный момент к работам привлечены 170 человек и 54 единицы техники. Специалисты МЧС откачивают воду из подтопленных помещений, расчищают русла рек, оказывают адресную помощь жителям и контролируют обстановку.
Утром в Севастополе запустили городские гидроузлы, которые ранее были отключены из-за угрозы разрушения технологического оборудования, - вода стала поступать в систему, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Актуальные графики подачи воды оперативно публикуются в Telegram-канале севастопольского горводоканала.
К 11:00 от воды был освобожден один социальный объект и 18 домовладений. Во второй половине дня губернатор Севастополя отчитался об откачке воды еще более чем из сорока домов. Уровень воды снизился на 10 сантиметров, подтопленными остаются 34 приусадебных участков и 19 домовладений.
Как сообщили корреспонденту РИА Новости Крым, в поселке Сахарная головка остаются подтопленными магазины и помещение склада, не работает насосная станция, из-за чего в поселке нет воды. Фермерам пришлось вытаскивать из воды животных.
Из-за обильных осадков на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке произошел обвал грунта, рухнула подпорная стена. Движение было перекрыто на несколько часов, в течение которых дорожные службы восстановили завалы и отремонтировали контактную сеть для троллейбусов. Движение общественного транспорта вскоре было восстановлено.
Кроме того, губернатор Севастополя анонсировал служебные проверки в связи с тем, что в местном онкодиспансере не был налажен подвоз воды. Пациентов отправляли домой, сообщил он в своем Telegram-канале. Нарушения были оперативно устранены, вода в диспансер и другие больницы города будет доставляться в приоритетном порядке.
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
12:38Эксклюзивы РИА Новости Крым
Подтопленный Севастополь: как спасают дома и животных
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – Развожаев
Обледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погоды
Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение
 
СевастопольПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Погода в КрымуКрымская погодаОбществоИнкерманНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:19Главное за день: 20 января
20:48"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домах
20:19Снегопад в Крыму: как чистят дороги
19:54Словакия не даст Киеву оружия и наложит вето на вступление в НАТО
19:36В Севастополе расчистили главный водозабор – когда дадут воду жителям
19:13Вода ушла еще из 19 домов в Инкермане - МЧС
18:51Когда тепло и горячая вода вернутся в дома жителей Евпатории
18:19В России построили рекордное количество жилья - Хуснуллин
17:57Движение троллейбусов в Севастополе запущено после оползня
17:42В школе Ялты появился бюст императору-миротворцу
17:20Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область
17:04У Зеленского признали сложную ситуацию для ВСУ
16:44В Севастополе открыли проезд для машин после обвала подпорной стены
16:27Был на руках у бабушки: младенец погиб в аварии двух иномарок на Кубани
16:11Хирургическая точность: под Крынками Ланцетом "удалили" блиндаж ВСУ
15:53Движение общественного транспорта после обвала в Севастополе открыли
15:41Часть Севастополя обесточена - в чем причина
15:31Обледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погоды
15:18900 боевиков за сутки потерял противник в зоне СВО
14:53Радиолокационная станция из Германии и 20 дронов уничтожены в зоне СВО
Лента новостейМолния