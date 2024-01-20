Вода ушла еще из 19 домов в Инкермане - МЧС
В Севастополе откачали воду из 19 домов, подтопленными остаются 34 приусадебных участка
19:13 20.01.2024 (обновлено: 19:17 20.01.2024)
© РИА Новости КрымСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Спасатели продолжают откачивать воду из подтопленных паводком и обильными осадками населенных пунктов Севастополя. К вечеру субботы от воды освобождены еще из 19 частных домовладений в Инкермане, при этом подтопленными еще остаются 34 приусадебных участка. Об этом сообщили в МЧС России.
"Остаются подтопленными 34 приусадебных участка в двух муниципальных образованиях, в которых проживает 122 человека, из них 30 детей. В Инкермане вода ушла из 19 частных домовладений, подтоплены 32 приусадебных участка", - уточняется в сообщении спасателей.
На данный момент к работам привлечены 170 человек и 54 единицы техники. Специалисты МЧС откачивают воду из подтопленных помещений, расчищают русла рек, оказывают адресную помощь жителям и контролируют обстановку.
Утром в Севастополе запустили городские гидроузлы, которые ранее были отключены из-за угрозы разрушения технологического оборудования, - вода стала поступать в систему, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Актуальные графики подачи воды оперативно публикуются в Telegram-канале севастопольского горводоканала.
К 11:00 от воды был освобожден один социальный объект и 18 домовладений. Во второй половине дня губернатор Севастополя отчитался об откачке воды еще более чем из сорока домов. Уровень воды снизился на 10 сантиметров, подтопленными остаются 34 приусадебных участков и 19 домовладений.
Как сообщили корреспонденту РИА Новости Крым, в поселке Сахарная головка остаются подтопленными магазины и помещение склада, не работает насосная станция, из-за чего в поселке нет воды. Фермерам пришлось вытаскивать из воды животных.
Из-за обильных осадков на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке произошел обвал грунта, рухнула подпорная стена. Движение было перекрыто на несколько часов, в течение которых дорожные службы восстановили завалы и отремонтировали контактную сеть для троллейбусов. Движение общественного транспорта вскоре было восстановлено.
Кроме того, губернатор Севастополя анонсировал служебные проверки в связи с тем, что в местном онкодиспансере не был налажен подвоз воды. Пациентов отправляли домой, сообщил он в своем Telegram-канале. Нарушения были оперативно устранены, вода в диспансер и другие больницы города будет доставляться в приоритетном порядке.
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