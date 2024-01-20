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Вода ушла еще из 19 домов в Инкермане - МЧС

Вода ушла еще из 19 домов в Инкермане - МЧС - РИА Новости Крым, 20.01.2024

Вода ушла еще из 19 домов в Инкермане - МЧС

Спасатели продолжают откачивать воду из подтопленных паводком и обильными осадками населенных пунктов Севастополя. К вечеру субботы от воды освобождены еще из... РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T19:13

2024-01-20T19:13

2024-01-20T19:17

севастополь

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Спасатели продолжают откачивать воду из подтопленных паводком и обильными осадками населенных пунктов Севастополя. К вечеру субботы от воды освобождены еще из 19 частных домовладений в Инкермане, при этом подтопленными еще остаются 34 приусадебных участка. Об этом сообщили в МЧС России.На данный момент к работам привлечены 170 человек и 54 единицы техники. Специалисты МЧС откачивают воду из подтопленных помещений, расчищают русла рек, оказывают адресную помощь жителям и контролируют обстановку.Утром в Севастополе запустили городские гидроузлы, которые ранее были отключены из-за угрозы разрушения технологического оборудования, - вода стала поступать в систему, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Актуальные графики подачи воды оперативно публикуются в Telegram-канале севастопольского горводоканала.К 11:00 от воды был освобожден один социальный объект и 18 домовладений. Во второй половине дня губернатор Севастополя отчитался об откачке воды еще более чем из сорока домов. Уровень воды снизился на 10 сантиметров, подтопленными остаются 34 приусадебных участков и 19 домовладений.Как сообщили корреспонденту РИА Новости Крым, в поселке Сахарная головка остаются подтопленными магазины и помещение склада, не работает насосная станция, из-за чего в поселке нет воды. Фермерам пришлось вытаскивать из воды животных.Из-за обильных осадков на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке произошел обвал грунта, рухнула подпорная стена. Движение было перекрыто на несколько часов, в течение которых дорожные службы восстановили завалы и отремонтировали контактную сеть для троллейбусов. Движение общественного транспорта вскоре было восстановлено.Кроме того, губернатор Севастополя анонсировал служебные проверки в связи с тем, что в местном онкодиспансере не был налажен подвоз воды. Пациентов отправляли домой, сообщил он в своем Telegram-канале. Нарушения были оперативно устранены, вода в диспансер и другие больницы города будет доставляться в приоритетном порядке.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – РазвожаевОбледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погодыБельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение

https://crimea.ria.ru/20240120/situatsiya-v-sevastopole-podtopleny-fermy-doma-mashiny-1134340226.html

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инкерман

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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