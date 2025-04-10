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Почему в Крыму дорогой картофель - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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Почему в Крыму дорогой картофель
Почему в Крыму дорогой картофель - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Почему в Крыму дорогой картофель
В Крыму высокая цена на картофель вызвана неурожаем этой культуры в стране в целом. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал министр сельского... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T09:32
2025-04-10T09:32
денис кратюк
сельское хозяйство
картофель
цены в крыму
торговля
урожай
урожай в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В Крыму высокая цена на картофель вызвана неурожаем этой культуры в стране в целом. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Также профильный министр напомнил, что для Крыма картофель не является основной культурой и площади в регионе под ним относительно небольшие. "Львиная доля" картофеля производится в Ульяновской области в Туле, в Курской, Белгородской, Воронежской областях.Ранее начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики Республики Крым Анатолий Гук заявлял, что цены на картофель в Крыму, а также на ряд других социально значимых товаров, стабилизируются благодаря дополнительному соглашению правительства республики с бизнесом. Также в феврале Кратюк отмечал, что для снижения цены на картофель в 2025 году в минсельхозе Крыма выделили средства на поддержку производителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Каким будет урожай зерновых в КрымуРоссийский рынок полностью обеспечен продуктами – ПатрушевМорозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливы
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денис кратюк, сельское хозяйство, картофель, цены в крыму, торговля, урожай, урожай в крыму, новости крыма, минсельхоз крыма
Почему в Крыму дорогой картофель

В Крыму высокая цена на картофель связана с неурожаем по всей стране – Минсельхоз

09:32 10.04.2025
 
© РИА Новости КрымСимферопольский с/х рынок "Привоз"
Симферопольский с/х рынок Привоз - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В Крыму высокая цена на картофель вызвана неурожаем этой культуры в стране в целом. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

"Цена на картофель на рынке не связана с неурожаем в Крыму, она связана в целом с неурожаем по стране", – сказал он, уточнив, что в Крыму употребляется около 210 тысяч тонн картофеля ежегодно. И только около трети от этого объема – от 78 до 85 тонн – производится в республике.

Также профильный министр напомнил, что для Крыма картофель не является основной культурой и площади в регионе под ним относительно небольшие. "Львиная доля" картофеля производится в Ульяновской области в Туле, в Курской, Белгородской, Воронежской областях.
Ранее начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики Республики Крым Анатолий Гук заявлял, что цены на картофель в Крыму, а также на ряд других социально значимых товаров, стабилизируются благодаря дополнительному соглашению правительства республики с бизнесом.
Также в феврале Кратюк отмечал, что для снижения цены на картофель в 2025 году в минсельхозе Крыма выделили средства на поддержку производителей.
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