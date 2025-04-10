Почему в Крыму дорогой картофель
В Крыму высокая цена на картофель связана с неурожаем по всей стране – Минсельхоз
© РИА Новости КрымСимферопольский с/х рынок "Привоз"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В Крыму высокая цена на картофель вызвана неурожаем этой культуры в стране в целом. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"Цена на картофель на рынке не связана с неурожаем в Крыму, она связана в целом с неурожаем по стране", – сказал он, уточнив, что в Крыму употребляется около 210 тысяч тонн картофеля ежегодно. И только около трети от этого объема – от 78 до 85 тонн – производится в республике.
Также профильный министр напомнил, что для Крыма картофель не является основной культурой и площади в регионе под ним относительно небольшие. "Львиная доля" картофеля производится в Ульяновской области в Туле, в Курской, Белгородской, Воронежской областях.
Ранее начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики Республики Крым Анатолий Гук заявлял, что цены на картофель в Крыму, а также на ряд других социально значимых товаров, стабилизируются благодаря дополнительному соглашению правительства республики с бизнесом.
Также в феврале Кратюк отмечал, что для снижения цены на картофель в 2025 году в минсельхозе Крыма выделили средства на поддержку производителей.
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