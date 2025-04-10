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Почему в Крыму дорогой картофель

Почему в Крыму дорогой картофель - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Почему в Крыму дорогой картофель

В Крыму высокая цена на картофель вызвана неурожаем этой культуры в стране в целом. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал министр сельского... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T09:32

2025-04-10T09:32

2025-04-10T09:32

денис кратюк

сельское хозяйство

картофель

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минсельхоз крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В Крыму высокая цена на картофель вызвана неурожаем этой культуры в стране в целом. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Также профильный министр напомнил, что для Крыма картофель не является основной культурой и площади в регионе под ним относительно небольшие. "Львиная доля" картофеля производится в Ульяновской области в Туле, в Курской, Белгородской, Воронежской областях.Ранее начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики Республики Крым Анатолий Гук заявлял, что цены на картофель в Крыму, а также на ряд других социально значимых товаров, стабилизируются благодаря дополнительному соглашению правительства республики с бизнесом. Также в феврале Кратюк отмечал, что для снижения цены на картофель в 2025 году в минсельхозе Крыма выделили средства на поддержку производителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Каким будет урожай зерновых в КрымуРоссийский рынок полностью обеспечен продуктами – ПатрушевМорозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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