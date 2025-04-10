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Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане выросло до 184
Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане выросло до 184 - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане выросло до 184
Число погибших при обрушении крыши в клубе Санто-Доминго в Доминикане увеличилось до 184. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы центра по... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T06:22
2025-04-10T06:22
2025-04-10T06:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Число погибших при обрушении крыши в клубе Санто-Доминго в Доминикане увеличилось до 184. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы центра по чрезвычайным ситуациям Хуана Мануэля Мендеса.Накануне стало известно о 124 жертвах трагедии. Доминиканские спасатели также извлекли из-под завалов тело музыканта и исполнителя меренге Рубби Переса, который выступал в клубе в момент обрушения крыши.Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго обрушилась во вторник вечером, когда в заведении было очень много людей. Изначально местные СМИ со ссылкой на Центр по чрезвычайным ситуациям сообщали, что погибли 18 человек и сотни получили ранения. В среду стало известно, что число погибших выросло до 98 человек.Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти остающихся там выживших. Президент страны Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре в связи с произошедшим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, в мире, происшествия, доминиканская республика
Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане выросло до 184
Число погибших при обрушении крыши в Доминикане выросло до 184 человек