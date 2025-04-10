https://crimea.ria.ru/20250410/chislo-pogibshikh-pri-obrushenii-kryshi-v-klube-v-dominikane-vyroslo-do-184-1145559566.html

Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане выросло до 184

Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане выросло до 184 - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане выросло до 184

Число погибших при обрушении крыши в клубе Санто-Доминго в Доминикане увеличилось до 184. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы центра по... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T06:22

2025-04-10T06:22

2025-04-10T06:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Число погибших при обрушении крыши в клубе Санто-Доминго в Доминикане увеличилось до 184. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы центра по чрезвычайным ситуациям Хуана Мануэля Мендеса.Накануне стало известно о 124 жертвах трагедии. Доминиканские спасатели также извлекли из-под завалов тело музыканта и исполнителя меренге Рубби Переса, который выступал в клубе в момент обрушения крыши.Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго обрушилась во вторник вечером, когда в заведении было очень много людей. Изначально местные СМИ со ссылкой на Центр по чрезвычайным ситуациям сообщали, что погибли 18 человек и сотни получили ранения. В среду стало известно, что число погибших выросло до 98 человек.Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти остающихся там выживших. Президент страны Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре в связи с произошедшим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

доминиканская республика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, в мире, происшествия, доминиканская республика