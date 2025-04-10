https://crimea.ria.ru/20250410/42-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-shestyu-regionami-rossii-1145560358.html

42 беспилотника сбили над Крымом и шестью регионами России

42 беспилотника сбили над Крымом и шестью регионами России - РИА Новости Крым, 10.04.2025

42 беспилотника сбили над Крымом и шестью регионами России

С вечера среды в течение ночи над Крымом и еще шестью регионами страны ликвидированы 42 украинских беспилотника. Об этом в четверг утром сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T07:09

2025-04-10T07:09

2025-04-10T07:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. С вечера среды в течение ночи над Крымом и еще шестью регионами страны ликвидированы 42 украинских беспилотника. Об этом в четверг утром сообщили в Минобороны РФ.Четыре из них были сбиты над территорией Крыма.Еще четыре дрона ликвидированы над Белгородской областью, 13 – над Брянской, 12 – над Калужской, семь – над Курской, еще по одному беспилотнику сбили над Орловской областью и Московским регионом.В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны были ликвидированы 158 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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