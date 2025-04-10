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42 беспилотника сбили над Крымом и шестью регионами России - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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42 беспилотника сбили над Крымом и шестью регионами России
42 беспилотника сбили над Крымом и шестью регионами России - РИА Новости Крым, 10.04.2025
42 беспилотника сбили над Крымом и шестью регионами России
С вечера среды в течение ночи над Крымом и еще шестью регионами страны ликвидированы 42 украинских беспилотника. Об этом в четверг утром сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T07:09
2025-04-10T07:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. С вечера среды в течение ночи над Крымом и еще шестью регионами страны ликвидированы 42 украинских беспилотника. Об этом в четверг утром сообщили в Минобороны РФ.Четыре из них были сбиты над территорией Крыма.Еще четыре дрона ликвидированы над Белгородской областью, 13 – над Брянской, 12 – над Калужской, семь – над Курской, еще по одному беспилотнику сбили над Орловской областью и Московским регионом.В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны были ликвидированы 158 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, новости крыма, брянская область, калужская область, курская область, белгородская область, орловская область, московская область, пво, вооруженные силы россии
42 беспилотника сбили над Крымом и шестью регионами России

42 беспилотника сбили над Крымом и шестью регионами России

07:09 10.04.2025 (обновлено: 07:25 10.04.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. С вечера среды в течение ночи над Крымом и еще шестью регионами страны ликвидированы 42 украинских беспилотника. Об этом в четверг утром сообщили в Минобороны РФ.
"За период с 20:15 мск 9 апреля по 06:00 мск 10 апреля дежурными средствами ПВО уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Четыре из них были сбиты над территорией Крыма.
Еще четыре дрона ликвидированы над Белгородской областью, 13 – над Брянской, 12 – над Калужской, семь – над Курской, еще по одному беспилотнику сбили над Орловской областью и Московским регионом.
В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны были ликвидированы 158 украинских беспилотников.
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