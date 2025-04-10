https://crimea.ria.ru/20250410/42-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-shestyu-regionami-rossii-1145560358.html
42 беспилотника сбили над Крымом и шестью регионами России
42 беспилотника сбили над Крымом и шестью регионами России - РИА Новости Крым, 10.04.2025
42 беспилотника сбили над Крымом и шестью регионами России
С вечера среды в течение ночи над Крымом и еще шестью регионами страны ликвидированы 42 украинских беспилотника. Об этом в четверг утром сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T07:09
2025-04-10T07:09
2025-04-10T07:25
министерство обороны рф
новости
новости крыма
брянская область
калужская область
курская область
белгородская область
орловская область
московская область
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141578245_0:48:675:429_1920x0_80_0_0_b66e598ccea1a3b0480bdaa0a0049cb8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. С вечера среды в течение ночи над Крымом и еще шестью регионами страны ликвидированы 42 украинских беспилотника. Об этом в четверг утром сообщили в Минобороны РФ.Четыре из них были сбиты над территорией Крыма.Еще четыре дрона ликвидированы над Белгородской областью, 13 – над Брянской, 12 – над Калужской, семь – над Курской, еще по одному беспилотнику сбили над Орловской областью и Московским регионом.В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны были ликвидированы 158 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
брянская область
калужская область
курская область
белгородская область
орловская область
московская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141578245_0:85:459:429_1920x0_80_0_0_aeb739a50402f62b8b2221ed2ddc9af9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости, новости крыма, брянская область, калужская область, курская область, белгородская область, орловская область, московская область, пво, вооруженные силы россии
42 беспилотника сбили над Крымом и шестью регионами России
42 беспилотника сбили над Крымом и шестью регионами России
07:09 10.04.2025 (обновлено: 07:25 10.04.2025)