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Движение общественного транспорта после обвала в Севастополе открыли
Движение общественного транспорта после обвала в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Движение общественного транспорта после обвала в Севастополе открыли
В Севастополе организовано движение для общественного транспорта после обвала скального грунта на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T15:53
2024-01-20T15:53
2024-01-20T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе организовано движение для общественного транспорта после обвала скального грунта на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта города.В дептрансе подчеркнули, что из-за повреждения контактной сети до ее восстановления троллейбусное сообщение остановлено. На этот период предлагают пользоваться автобусными маршрутами № 4, 25, 26, 112, 109, 107, 110, 11, 11А, 1, 84, 71, 195, 33. О возобновлении работы троллейбусов будет объявлено дополнительно.Маршруты с Корабельной стороны отправляются по заполняемости. Также уточняется, что на вышеуказанных маршрутах в целом возможно отклонения от расписания движения.Обвал скального грунта произошел ранее в Севастополе, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Севастополя обесточена - в чем причинаУровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – РазвожаевПодтопленный Севастополь: как спасают дома и животных
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Движение общественного транспорта после обвала в Севастополе открыли
В Севастополе организовано движение общественного транспорта после обвала скального грунта
15:53 20.01.2024 (обновлено: 16:31 20.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе организовано движение для общественного транспорта после обвала скального грунта на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта города.
"Уважаемые пассажиры! На участке дороги по улице Героев Севастополя организовано движение для общественного транспорта", – говорится в сообщении.
В дептрансе подчеркнули, что из-за повреждения контактной сети до ее восстановления троллейбусное сообщение остановлено. На этот период предлагают пользоваться автобусными маршрутами № 4, 25, 26, 112, 109, 107, 110, 11, 11А, 1, 84, 71, 195, 33. О возобновлении работы троллейбусов будет объявлено дополнительно.
Маршруты с Корабельной стороны отправляются по заполняемости. Также уточняется, что на вышеуказанных маршрутах в целом возможно отклонения от расписания движения.
Обвал скального грунта произошел ранее в Севастополе
, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена.
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