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Движение общественного транспорта после обвала в Севастополе открыли

Движение общественного транспорта после обвала в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 20.01.2024

Движение общественного транспорта после обвала в Севастополе открыли

В Севастополе организовано движение для общественного транспорта после обвала скального грунта на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T15:53

2024-01-20T15:53

2024-01-20T16:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе организовано движение для общественного транспорта после обвала скального грунта на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта города.В дептрансе подчеркнули, что из-за повреждения контактной сети до ее восстановления троллейбусное сообщение остановлено. На этот период предлагают пользоваться автобусными маршрутами № 4, 25, 26, 112, 109, 107, 110, 11, 11А, 1, 84, 71, 195, 33. О возобновлении работы троллейбусов будет объявлено дополнительно.Маршруты с Корабельной стороны отправляются по заполняемости. Также уточняется, что на вышеуказанных маршрутах в целом возможно отклонения от расписания движения.Обвал скального грунта произошел ранее в Севастополе, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Севастополя обесточена - в чем причинаУровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – РазвожаевПодтопленный Севастополь: как спасают дома и животных

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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