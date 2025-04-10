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В Крыму фермеры из числа участников СВО получат 25 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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В Крыму фермеры из числа участников СВО получат 25 миллионов рублей
В Крыму фермеры из числа участников СВО получат 25 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 10.04.2025
В Крыму фермеры из числа участников СВО получат 25 миллионов рублей
25 миллионов рублей выделено на поддержку начинающих фермеров из числа участников СВО в этом году. Такую цифру озвучил в пресс-центре РИА Новости Крым министр... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T07:46
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денис кратюк
фонд "защитники отечества"
господдержка
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. 25 миллионов рублей выделено на поддержку начинающих фермеров из числа участников СВО в этом году. Такую цифру озвучил в пресс-центре РИА Новости Крым министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.При этом он уточнил, что это "пробный шаг", что, как правило, попробовать свои силы в сельском хозяйстве хотят участники СВО, которые прежде не имели с ним дела.Чаще всего опытные аграрии рекомендуют начинающим заниматься растениеводством, поскольку работать в животноводстве, где никак не обойтись без ветеринарии, еще сложнее, уточнил Кратюк.За разъяснениями по вопросу получения гранта участники спецоперации могут обратиться в региональное отделение фонд "Защитники Отечества" (консультационный центр) и в региональный минсельхоз, уточнил он.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал историю ветерана СВО из Советского района Крыма, который на деньги, полученные за ранение, купил трактор МТЗ-80 и саженцы, и сейчас закладывает персиковый сад. Также он планирует стать частью образовательной программы – "Школа фермерства" проекта "Я в агро" для ветеранов СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семейКакие программы поддержки участников СВО работают в КрымуФонд "Защитники Отечества" в Крыму: в чем бойцы просят помочь чаще всего
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РИА Новости Крым
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денис кратюк, фонд "защитники отечества", господдержка, новости крыма, минсельхоз крыма
В Крыму фермеры из числа участников СВО получат 25 миллионов рублей

В Крыму на поддержку начинающих фермеров из числа участников СВО выделено 25 миллионов

07:46 10.04.2025 (обновлено: 08:40 10.04.2025)
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкТепличное хозяйство
Тепличное хозяйство - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Саид Царнаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. 25 миллионов рублей выделено на поддержку начинающих фермеров из числа участников СВО в этом году. Такую цифру озвучил в пресс-центре РИА Новости Крым министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

"На данный момент мы планируем сумму не менее 25 миллионов рублей. Минимальный грант – три миллиона рублей, средний – пять миллионов. Сейчас работа ведется с двенадцатью претендентами, мы их поддерживаем, задаем вектор для развития направления", – сказал министр.

При этом он уточнил, что это "пробный шаг", что, как правило, попробовать свои силы в сельском хозяйстве хотят участники СВО, которые прежде не имели с ним дела.
Чаще всего опытные аграрии рекомендуют начинающим заниматься растениеводством, поскольку работать в животноводстве, где никак не обойтись без ветеринарии, еще сложнее, уточнил Кратюк.
"Однозначно себя стоит попробовать в закрытом грунте, это может быть теплица, овощные культуры. Однозначно это может быть сад", – рекомендовал он.
За разъяснениями по вопросу получения гранта участники спецоперации могут обратиться в региональное отделение фонд "Защитники Отечества" (консультационный центр) и в региональный минсельхоз, уточнил он.
Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал историю ветерана СВО из Советского района Крыма, который на деньги, полученные за ранение, купил трактор МТЗ-80 и саженцы, и сейчас закладывает персиковый сад. Также он планирует стать частью образовательной программы – "Школа фермерства" проекта "Я в агро" для ветеранов СВО.
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