https://crimea.ria.ru/20250410/v-krymu-fermery-iz-chisla-uchastnikov-svo-poluchat-25-millionov-rubley-1145543744.html

В Крыму фермеры из числа участников СВО получат 25 миллионов рублей

В Крыму фермеры из числа участников СВО получат 25 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 10.04.2025

В Крыму фермеры из числа участников СВО получат 25 миллионов рублей

25 миллионов рублей выделено на поддержку начинающих фермеров из числа участников СВО в этом году. Такую цифру озвучил в пресс-центре РИА Новости Крым министр... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T07:46

2025-04-10T07:46

2025-04-10T08:40

денис кратюк

фонд "защитники отечества"

господдержка

новости крыма

минсельхоз крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110008/89/1100088964_0:191:3018:1889_1920x0_80_0_0_1e0355bc48d270c9f99f6d6cb25eb41c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. 25 миллионов рублей выделено на поддержку начинающих фермеров из числа участников СВО в этом году. Такую цифру озвучил в пресс-центре РИА Новости Крым министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.При этом он уточнил, что это "пробный шаг", что, как правило, попробовать свои силы в сельском хозяйстве хотят участники СВО, которые прежде не имели с ним дела.Чаще всего опытные аграрии рекомендуют начинающим заниматься растениеводством, поскольку работать в животноводстве, где никак не обойтись без ветеринарии, еще сложнее, уточнил Кратюк.За разъяснениями по вопросу получения гранта участники спецоперации могут обратиться в региональное отделение фонд "Защитники Отечества" (консультационный центр) и в региональный минсельхоз, уточнил он.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал историю ветерана СВО из Советского района Крыма, который на деньги, полученные за ранение, купил трактор МТЗ-80 и саженцы, и сейчас закладывает персиковый сад. Также он планирует стать частью образовательной программы – "Школа фермерства" проекта "Я в агро" для ветеранов СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семейКакие программы поддержки участников СВО работают в КрымуФонд "Защитники Отечества" в Крыму: в чем бойцы просят помочь чаще всего

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кратюк, фонд "защитники отечества", господдержка, новости крыма, минсельхоз крыма