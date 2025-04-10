https://crimea.ria.ru/20250410/novye-vodokhranilischa-v-krymu-nachnut-stroit-v-etom-godu-1145562192.html
Новые водохранилища в Крыму начнут строить в этом году
Новые водохранилища в Крыму начнут строить в этом году - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Новые водохранилища в Крыму начнут строить в этом году
Два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году, строительство займет около полутора лет. Об этом журналистам заявил глава... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T09:41
2025-04-10T09:41
2025-04-10T09:46
водохранилища крыма
водохранилище
вода в крыму
сергей аксенов
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/12/1122406588_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bcf8f0694dfaed7695adb4be1be6d6f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году, строительство займет около полутора лет. Об этом журналистам заявил глава региона Сергей Аксенов."Строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство займет около полутора лет. После его завершения будут сняты риски водоснабжения Ялты и Алушты", – приводят слова Аксенова РИА Новости.По его словам, к работам приступят в этом году. Средства на эти цели – 22,4 миллиарда рублей – выделят в рамках национального проекта. Водохранилище для снабжения Алушты – Солнечногорское – планируется на реке Улу-Узень Восточный, для водоснабжения Ялты – Мартовское – на реке Марта.Аксенов добавил, что сейчас Алушта снабжается водой из Изобильненского и Кутузовского водохранилищ, но воды летом недостаточно. Для водоснабжения Ялтинского региона используются местные источники, а также созданные при СССР водохранилища с северной стороны крымских гор: Счастливенское и Загорское.Ранее сообщалось, что по итогам марта водохранилища естественного стока в Крыму потеряли три млн кубометра воды, при этом их общее наполнение сегодня составляет меньше половины проектного объема. Однако позже начальник службы водоснабжения "Водоканал" Владислав Покровский заявил, что ситуация с водоснабжением в Севастополе стабильная.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Аварий не будет": как новые сети повлияют на водоснабжение Евпатории Экономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважинВодохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяц
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/12/1122406588_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_396223086d4a71954b9818da676e1bd0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
водохранилища крыма, водохранилище, вода в крыму, сергей аксенов, крым, новости крыма
Новые водохранилища в Крыму начнут строить в этом году
Новые водохранилища в Крыму начнут строить в этом году - Аксенов
09:41 10.04.2025 (обновлено: 09:46 10.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году, строительство займет около полутора лет. Об этом журналистам заявил глава региона Сергей Аксенов.
"Строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство займет около полутора лет. После его завершения будут сняты риски водоснабжения Ялты и Алушты", – приводят слова Аксенова РИА Новости.
По его словам, к работам приступят в этом году. Средства на эти цели – 22,4 миллиарда рублей – выделят в рамках национального проекта.
Водохранилище для снабжения Алушты – Солнечногорское – планируется на реке Улу-Узень Восточный, для водоснабжения Ялты – Мартовское – на реке Марта.
Аксенов добавил, что сейчас Алушта снабжается водой из Изобильненского и Кутузовского водохранилищ, но воды летом недостаточно. Для водоснабжения Ялтинского региона используются местные источники, а также созданные при СССР водохранилища с северной стороны крымских гор: Счастливенское и Загорское.
Ранее сообщалось, что по итогам марта водохранилища естественного стока в Крыму потеряли три млн кубометра воды
, при этом их общее наполнение сегодня составляет меньше половины проектного объема. Однако позже начальник службы водоснабжения "Водоканал" Владислав Покровский заявил, что ситуация с водоснабжением в Севастополе
стабильная.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: