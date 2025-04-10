https://crimea.ria.ru/20250410/novye-vodokhranilischa-v-krymu-nachnut-stroit-v-etom-godu-1145562192.html

Новые водохранилища в Крыму начнут строить в этом году

Новые водохранилища в Крыму начнут строить в этом году - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Новые водохранилища в Крыму начнут строить в этом году

Два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году, строительство займет около полутора лет. Об этом журналистам заявил глава... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T09:41

2025-04-10T09:41

2025-04-10T09:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году, строительство займет около полутора лет. Об этом журналистам заявил глава региона Сергей Аксенов."Строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство займет около полутора лет. После его завершения будут сняты риски водоснабжения Ялты и Алушты", – приводят слова Аксенова РИА Новости.По его словам, к работам приступят в этом году. Средства на эти цели – 22,4 миллиарда рублей – выделят в рамках национального проекта. Водохранилище для снабжения Алушты – Солнечногорское – планируется на реке Улу-Узень Восточный, для водоснабжения Ялты – Мартовское – на реке Марта.Аксенов добавил, что сейчас Алушта снабжается водой из Изобильненского и Кутузовского водохранилищ, но воды летом недостаточно. Для водоснабжения Ялтинского региона используются местные источники, а также созданные при СССР водохранилища с северной стороны крымских гор: Счастливенское и Загорское.Ранее сообщалось, что по итогам марта водохранилища естественного стока в Крыму потеряли три млн кубометра воды, при этом их общее наполнение сегодня составляет меньше половины проектного объема. Однако позже начальник службы водоснабжения "Водоканал" Владислав Покровский заявил, что ситуация с водоснабжением в Севастополе стабильная.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Аварий не будет": как новые сети повлияют на водоснабжение Евпатории Экономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважинВодохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяц

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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