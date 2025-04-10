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Севастополь отметился в уникальной операции с вертолетами в Арктике - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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Севастополь отметился в уникальной операции с вертолетами в Арктике
Севастополь отметился в уникальной операции с вертолетами в Арктике - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Севастополь отметился в уникальной операции с вертолетами в Арктике
Для проведения уникальной логистической операции в Арктике при посадке вертолетов на лед в пятистах километрах от Северного полюса использовали радиомаяки,... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T09:11
2025-04-10T09:11
севастополь
севастопольский государственный университет (севгу)
новости
арктика
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Для проведения уникальной логистической операции в Арктике при посадке вертолетов на лед в пятистах километрах от Северного полюса использовали радиомаяки, технологию дистанционного управления которых разработали ученые из Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского государственного университета (СевГУ).Отмечается, что это уникальная операция, в рамках которой на точку в 500 километрах от Северного полюса доставили 12 полярников и грузы. На дрейфующую ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" приземлились вертолеты Ми-8 МТВ, впервые совершившие рейс на такое расстояние."Для его обеспечения ученые крупнейшей российской гидрометеорологической полярной обсерватории "Ледовая база Мыс Баранова" Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), находящейся на острове Большевик архипелага Северная Земля, непрерывно анализировали ледовую и метеорологическую обстановку с помощью спутниковых снимков и предоставляли оперативные рекомендации по маршруту движения", – рассказали в университете.Уточняется, что в радиомаяках была реализована разработанная учеными СевГУ технология дистанционного управления дискретностью измерений. С ее помощью специалисты-исследователи по окончании операции снабжения смогут перевести устройства в более экономичный режим работы для дальнейшего слежения за дрейфующими льдами Арктики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный контингент России в Арктике увеличат – ПутинРоссия будет расширять арктический флот – ПутинНАТО рассматривает Арктику как плацдарм для конфликтов – Путин
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РИА Новости Крым
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севастополь, севастопольский государственный университет (севгу), новости, арктика, новости севастополя
Севастополь отметился в уникальной операции с вертолетами в Арктике

Разработанные учеными из Севастополя радиомаяки помогли вертолетам сесть на лед в Арктике

09:11 10.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДрейфующая станция
Дрейфующая станция - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Для проведения уникальной логистической операции в Арктике при посадке вертолетов на лед в пятистах километрах от Северного полюса использовали радиомаяки, технологию дистанционного управления которых разработали ученые из Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского государственного университета (СевГУ).
"Спутниковые радиомаяки, в разработке которых принимали участие специалисты научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) "Морские наблюдательные системы" Севастопольского госуниверситета, были использованы для маркировки места посадки вертолетов на лед для дозаправки во время ротации части экипажа на дрейфующей станции "Северный полюс-42", – говорится в сообщении.
Отмечается, что это уникальная операция, в рамках которой на точку в 500 километрах от Северного полюса доставили 12 полярников и грузы. На дрейфующую ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" приземлились вертолеты Ми-8 МТВ, впервые совершившие рейс на такое расстояние.
"Для его обеспечения ученые крупнейшей российской гидрометеорологической полярной обсерватории "Ледовая база Мыс Баранова" Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), находящейся на острове Большевик архипелага Северная Земля, непрерывно анализировали ледовую и метеорологическую обстановку с помощью спутниковых снимков и предоставляли оперативные рекомендации по маршруту движения", – рассказали в университете.
Уточняется, что в радиомаяках была реализована разработанная учеными СевГУ технология дистанционного управления дискретностью измерений. С ее помощью специалисты-исследователи по окончании операции снабжения смогут перевести устройства в более экономичный режим работы для дальнейшего слежения за дрейфующими льдами Арктики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольСевастопольский государственный университет (СевГУ)НовостиАрктикаНовости Севастополя
 
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