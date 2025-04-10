https://crimea.ria.ru/20250410/sevastopol-otmetilsya-v-unikalnoy-operatsii-s-vertoletami-v-arktike-1145545923.html

Севастополь отметился в уникальной операции с вертолетами в Арктике

Севастополь отметился в уникальной операции с вертолетами в Арктике - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Севастополь отметился в уникальной операции с вертолетами в Арктике

Для проведения уникальной логистической операции в Арктике при посадке вертолетов на лед в пятистах километрах от Северного полюса использовали радиомаяки,... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T09:11

2025-04-10T09:11

2025-04-10T09:11

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Для проведения уникальной логистической операции в Арктике при посадке вертолетов на лед в пятистах километрах от Северного полюса использовали радиомаяки, технологию дистанционного управления которых разработали ученые из Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского государственного университета (СевГУ).Отмечается, что это уникальная операция, в рамках которой на точку в 500 километрах от Северного полюса доставили 12 полярников и грузы. На дрейфующую ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" приземлились вертолеты Ми-8 МТВ, впервые совершившие рейс на такое расстояние."Для его обеспечения ученые крупнейшей российской гидрометеорологической полярной обсерватории "Ледовая база Мыс Баранова" Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), находящейся на острове Большевик архипелага Северная Земля, непрерывно анализировали ледовую и метеорологическую обстановку с помощью спутниковых снимков и предоставляли оперативные рекомендации по маршруту движения", – рассказали в университете.Уточняется, что в радиомаяках была реализована разработанная учеными СевГУ технология дистанционного управления дискретностью измерений. С ее помощью специалисты-исследователи по окончании операции снабжения смогут перевести устройства в более экономичный режим работы для дальнейшего слежения за дрейфующими льдами Арктики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный контингент России в Арктике увеличат – ПутинРоссия будет расширять арктический флот – ПутинНАТО рассматривает Арктику как плацдарм для конфликтов – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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