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Крым входит в засушливый период – ждать ли отключений воды
Крым входит в засушливый период – ждать ли отключений воды - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Крым входит в засушливый период – ждать ли отключений воды
Таких проблем, которые Крым испытывал в прошлый засушливый период, у полуострова на этот раз не будет. Выводы сделаны, и никаких рисков нет. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T06:09
2025-04-10T06:09
2025-04-10T06:09
радио "спутник в крыму"
максим новик
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вода крыма
вода в крыму
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жкх
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Таких проблем, которые Крым испытывал в прошлый засушливый период, у полуострова на этот раз не будет. Выводы сделаны, и никаких рисков нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Он подтвердил, что запасы воды в крымских водохранилищах естественного стока на сегодняшний день значительно меньше, чем были в этот же период год назад. Но никакой критичной ситуации в настоящий момент не наблюдается"."Мы синхронно работаем с Государственным комитетом по водному хозяйству, который является балансодержателем водохранилищ, четко регулируем все объемы, определяем, где и откуда сейчас можно брать воду с наименьшими затратами и чтобы ее сохранить. Поэтому ситуация управляемая абсолютно. Рисков никаких нет", – подчеркнул он.В пример Новик привел ситуацию с водой в Симферополе и Симферопольском районе, которые имеют "по сути, пять источников водоснабжения"."Симферополь имеет три поверхностных источника водоснабжения и два полноценных крупных источника подземной воды. Совместно с коллегами мы регулируем объемы показателей и в случае необходимости поднимаем больше воды с артезианских источников и меньше с водохранилищ и так далее", – пояснил Новик.Экономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважинТакже он отметил, что ранее в "Симферополе был режим вододефицита" в частности из-за больших потерь на сетях, но проблема уже во многом решена благодаря масштабным ремонтам за государственный счет.Ранее гидрологи предупредили, что Крым переходит к маловодному периоду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяцЧернореченское водохранилище мелеет – хватит ли Севастополю водыНовые водохранилища на ЮБК оценили в 22 млрд – Аксенов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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максим новик, крым, вода крыма, вода в крыму, водохранилище, водохранилища крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Крым входит в засушливый период – ждать ли отключений воды
Крыму не грозит дефицит воды в грядущий засушливый период – Новик
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым.
Таких проблем, которые Крым испытывал в прошлый засушливый период, у полуострова на этот раз не будет. Выводы сделаны, и никаких рисков нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил гендиректор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
"Я могу всех заверить, что к такой ситуации мы не придем, которая была в 2019 и 2020 году. Очень много сделано выводов, очень много проведено работы, поэтому никто такой ситуации не допустит", – заверил Новик.
Он подтвердил, что запасы воды в крымских водохранилищах естественного стока на сегодняшний день значительно меньше, чем были в этот же период год назад. Но никакой критичной ситуации в настоящий момент не наблюдается".
"Мы синхронно работаем с Государственным комитетом по водному хозяйству, который является балансодержателем водохранилищ, четко регулируем все объемы, определяем, где и откуда сейчас можно брать воду с наименьшими затратами и чтобы ее сохранить. Поэтому ситуация управляемая абсолютно. Рисков никаких нет", – подчеркнул он.
В пример Новик привел ситуацию с водой в Симферополе и Симферопольском районе, которые имеют "по сути, пять источников водоснабжения".
"Симферополь имеет три поверхностных источника водоснабжения и два полноценных крупных источника подземной воды. Совместно с коллегами мы регулируем объемы показателей и в случае необходимости поднимаем больше воды с артезианских источников и меньше с водохранилищ и так далее", – пояснил Новик.
Также он отметил, что ранее в "Симферополе был режим вододефицита" в частности из-за больших потерь на сетях, но проблема уже во многом решена благодаря масштабным ремонтам за государственный счет.
"Он (Симферополь – ред.) тоже неплохо обеспечен федеральными деньгами. Мы там порядка 3 миллиардов рублей потратили на капитальные ремонты основных магистральных водоводов, было заменено около 50 километров сетей. И уже ощутили эффект", – заключил Новик.
Ранее гидрологи предупредили
, что Крым переходит к маловодному периоду.
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