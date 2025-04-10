https://crimea.ria.ru/20250410/krym-vkhodit-v-zasushlivyy-period--zhdat-li-otklyucheniy-vody-1145536287.html

Крым входит в засушливый период – ждать ли отключений воды

Крым входит в засушливый период – ждать ли отключений воды - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Крым входит в засушливый период – ждать ли отключений воды

Таких проблем, которые Крым испытывал в прошлый засушливый период, у полуострова на этот раз не будет. Выводы сделаны, и никаких рисков нет. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T06:09

2025-04-10T06:09

2025-04-10T06:09

радио "спутник в крыму"

максим новик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Таких проблем, которые Крым испытывал в прошлый засушливый период, у полуострова на этот раз не будет. Выводы сделаны, и никаких рисков нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Он подтвердил, что запасы воды в крымских водохранилищах естественного стока на сегодняшний день значительно меньше, чем были в этот же период год назад. Но никакой критичной ситуации в настоящий момент не наблюдается"."Мы синхронно работаем с Государственным комитетом по водному хозяйству, который является балансодержателем водохранилищ, четко регулируем все объемы, определяем, где и откуда сейчас можно брать воду с наименьшими затратами и чтобы ее сохранить. Поэтому ситуация управляемая абсолютно. Рисков никаких нет", – подчеркнул он.В пример Новик привел ситуацию с водой в Симферополе и Симферопольском районе, которые имеют "по сути, пять источников водоснабжения"."Симферополь имеет три поверхностных источника водоснабжения и два полноценных крупных источника подземной воды. Совместно с коллегами мы регулируем объемы показателей и в случае необходимости поднимаем больше воды с артезианских источников и меньше с водохранилищ и так далее", – пояснил Новик.Экономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважинТакже он отметил, что ранее в "Симферополе был режим вододефицита" в частности из-за больших потерь на сетях, но проблема уже во многом решена благодаря масштабным ремонтам за государственный счет.Ранее гидрологи предупредили, что Крым переходит к маловодному периоду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяцЧернореченское водохранилище мелеет – хватит ли Севастополю водыНовые водохранилища на ЮБК оценили в 22 млрд – Аксенов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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