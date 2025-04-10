https://crimea.ria.ru/20250410/zaschitniki-zemli-russkoy-kak-sovetskie-voyska-osvobozhdali-odessu-1145544917.html

Защитники земли русской: как советские войска освобождали Одессу

Защитники земли русской: как советские войска освобождали Одессу - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Защитники земли русской: как советские войска освобождали Одессу

10 апреля 1944 года, 81 год назад, войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Малиновского полностью освободили Одессу. Южная Пальмира... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T07:28

2025-04-10T07:28

2025-04-10T08:32

инфографика

одесса

защитники земли русской

великая отечественная война

история

память

80 лет победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111090/09/1110900968_0:274:3000:1962_1920x0_80_0_0_84bca86234c0c33e006cc65cbf031047.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. 10 апреля 1944 года, 81 год назад, войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Малиновского полностью освободили Одессу. Южная Пальмира находилась под румынской и немецкой оккупацией 907 дней. За это время захватчики уничтожили более 82 тысяч мирных жителей, еще 78 тысяч одесситов угнали на принудительные работы в Германию. Освобождение легендарного города проходило тяжело. Чтобы избежать разрушений, советские войска свели применение артиллерии к минимуму. Уже в самом городе бойцам Красной армии пришлось вести уличные бои. Но сопротивление врага удалось сломить. Символом освобождения Одессы от немецкой оккупации было поднятое в тот же день над Оперным театром красное знамя.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Героическая оборона Одессы и годы оккупацииНемецкие и румынские войска захватили Одессу в октябре 1941 года. К тому времени уже были оккупированы Киев и Минск, которые находились от советской государственной границы значительно дальше, чем Одесса. Объясняется это тем, что основную долю наступающих вражеских войск в этом регионе составляли румыны, значительно уступавшие немцам в боеспособности. Кроме того, в Одессе располагались хорошо подготовленные части советского Военно-морского флота и Приморская армия под командованием генерал-лейтенанта Георгия Софронова. Кроме того, вокруг города были созданы три мощных оборонительных рубежа общей протяженностью 250 километров.Защитники оставили Одессу лишь после приказа верховного главнокомандующего Иосифа Сталина от 30 сентября 1941 года. К этому времени вермахт настолько глубоко продвинулся на территорию СССР, что оборонять Одессу дальше было бессмысленно. 16 октября части Красной армии ушли из города по морю в Крым. Потери советской стороны при обороне Южной Пальмиры оцениваются в 40 тысяч человек.Оккупированная Одесса была объявлена административным центром румынского оккупационного губернаторства Транснистрия, располагавшегося на территории между Днестром и Южным Бугом. Хозяйничали здесь в основном румыны, но все ключевые вопросы де-факто находились в ведении немцев, в том числе уничтожение советских пленных и коммунистов, карательные операции против мирных жителей, геноцид евреев.Оккупанты отправляли одесситов на казнь сотнями и тысячами, расстреливая и сжигая заживо. Несколько десятков тысяч горожан направили в концлагеря в Богдановке, Голте и других населенных пунктах. Большая часть узников погибла. По оценкам историков, за время оккупации немцы и румыны уничтожили около 82 тысяч одесситов. Около 78 тысяч горожан увезли на принудительные работы в Германию.При этом в городе действовало советское подполье – всего около 90 групп и отрядов общей численностью около 4 000 человек. Самая известная из этих групп – отряд капитана НКВД Владимира Молодцова (псевдоним Бадаев). В ноябре 1941-го бойцы Молодцова пустили под откос люкс-эшелон, в котором ехала оккупационная администрация. В результате погибли около 250 чиновников и офицеров. Кроме того, бадаевцы регулярно разрушали вражеские коммуникации и добывали для советского командования важную развединформацию.Подготовка операцииОперация по освобождению Одессы стала частью так называемого "Третьего сталинского удара" и была продолжением "второго удара" – серии наступательных операций по освобождению Правобережной Украины. Овладение Южной Пальмирой имело стратегическое значение, поскольку через ее порт осуществлялись черноморские поставки вооружений, продовольствия, топлива и других материалов для вермахта. Взятие Одессы кардинальным образом меняло обстановку во всем черноморском регионе.Операцией по освобождению Одессы командовал ее уроженец, командующий 3-м Украинским фронтом генерал Родион Малиновский – будущий маршал и министр обороны Советского Союза. План операции Малиновский разрабатывал совместно с представителем Ставки Верховного Главнокомандования, маршалом Александром Василевским.Советские войска должны были при поддержке Черноморского флота разгромить приморскую группировку врага в междуречье Южного Буга и Днестра, освободить Одессу и все северо-западное побережье Черного моря с выходом к румынской границе.К началу операции советская группировка насчитывала около 470 тысяч солдат и офицеров, более 12 тысяч орудий и минометов, 435 танков и самоходных артустановок, 436 самолетов. Ей противостояли 6-я немецкая армия, заново сформированная после разгрома под Сталинградом, а также 3-я румынская армия – всего 350 тысяч человек, 3200 орудий и минометов, 160 танков и штурмовых орудий, 550 самолетов. Кроме того, немцы хорошо укрепили подходы к Одессе, возвели мощный защитный рубеж на Южном Буге и подготовили вспомогательные оборонительные линии на многочисленных реках. Одесса была объявлена "крепостью фюрера".Проведение операции также осложнялось весенней распутицей и дождями, которые размыли грунтовые дороги. Кроме того, продвижение войск затрудняли многочисленные лиманы и заполненные водой балки и овраги.Форсирование Южного Буга и подвиг десанта ОльшанскогоВ ночь на 26 марта советские войска приступили к форсированию Южного Буга, а спустя два дня освободили Николаев, который был ключом к Одессе. Город был взят благодаря подвигу героического отряда морских десантников в составе 68 добровольцев под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского. Бойцы высадились в порту Николаева, ликвидировали караулы, взяли несколько зданий и отбивали ожесточенные атаки немцев. Сам Ольшанский и большая часть десантников погибли смертью храбрых, но оставшиеся в живых бойцы смогли удержать порт до взятия города нашими войсками. Выжили только 11 бойцов, все были ранены. Отряд уничтожил более батальона живой силы противника, несколько орудий и танков.Маршал Василевский в своих мемуарах писал, что в течение 26-27 марта 3-й Украинский фронт вел напряженнейшие бои за город и порт Николаев, форсируя Южный Буг и захватывая плацдармы на его правом берегу. Три армии (генерал-полковника Вячеслава Цветаева, генерал-лейтенанта Алексея Гречкина и генерал-лейтенанта Ивана Шлемина) с разных сторон атаковали вражескую оборону, пока ночным штурмом не очистили от противника весь Николаев.4 апреля части Конно-механизированной группы генерал-лейтенанта Иссы Плиева и 37-й армии генерал-лейтенанта Михаила Шарохина перерезали железную дорогу, связывающую Одессу и Тирасполь, перехватив основные пути отхода вражеских сил в Румынию и расчленив группировку противника на две части.На северные окраины Одессы силы Красной армии вышли к вечеру 9 апреля. К моменту штурма немецко-румынские войска в этом районе оказались практически в полном окружении. Чтобы избежать разрушений, было решено свести к минимуму применение артиллерии и бомбардировочной авиации.Бойцы 5-й ударной армии овладели станциями Сортировочная, Kyяльник, Пересыпь и начали сражение за северные кварталы Одессы. Части 8-й гвардейской и 6-й армий вышли к городу с северо-запада.Красное знамя над Оперным театромУличные бои продолжались всю ночь 9 апреля и утро 10 апреля. Сражения шли за каждый квартал и за каждый дом. 10 апреля красноармейцы при поддержке партизан и подпольщиков полностью освободили город. Огромная заслуга участников советского подполья состояла в том, что благодаря их помощи удалось предотвратить уничтожение заминированных немцами важных объектов – порта, причалов, складов, промышленных предприятий, дамбы Хаджибеевского лимана и даже Театра оперы и балета, которые гитлеровцы планировали взорвать при отходе. Водруженное над разминированным зданием театра знамя стало одним из символов освобождения Одессы.В ходе боев за город свою низкую боеспособность вновь продемонстрировали румынские части. Их бегство не остановил даже пулеметный огонь немецких заградотрядов. В боях за Южную Пальмиру немцы и румыны потеряли свыше 27 тысяч человек убитыми и более 11 тысяч пленными, 952 орудия, 443 танка и штурмовых орудия, 95 складов с боеприпасами и продовольствием.Маршал Василевский впоследствии писал: "Нам достались огромнейшие трофеи. Весь железнодорожный участок от станции Выгоды до города был забит эшелонами с военной техникой и всевозможным имуществом. День 10 апреля, когда Одесса праздновала изгнание немецко-румынских фашистов, памятен мне вдвойне".В честь освобождения Одессы корабли Черноморского флота произвел салют 12-ю залпами из 120 орудий.27 соединений и частей, отличившихся при освобождении города, получили почетное наименование "Одесских". За героизм и отвагу, проявленные в боях, 14 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, более 2150 - награждены орденами и медалями СССР.Кроме того, отступление из Одессы стало спусковым крючком к активной подготовке в Румынии мятежа против фашистского диктатора Иона Антонеску. Уже в августе 1944 года его режим пал, а официальный Бухарест объявил войну Германии.1 мая 1945 года верховный главнокомандующий Иосиф Сталин подписал указ №20 о первых городах-героях Советского Союза. Ими стали Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250404/zaschitniki-zemli-russkoy-kak-krasnaya-armiya-osvobodila-bratislavu-1145424906.html

https://crimea.ria.ru/20250322/zaschitniki-zemli-russkoy-vzyatie-kreposti-peremyshl-1145108985.html

https://crimea.ria.ru/20250303/zaschitniki-zemli-russkoy-vzyatie-kreposti-korfu-vitse-admiralom-ushakovym-1144558086.html

https://crimea.ria.ru/20250202/zaschitniki-zemli-russkoy-okonchanie-stalingradskoy-bitvy-1143828409.html

одесса

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

одесса, защитники земли русской, великая отечественная война, история, память, 80 лет победы