https://crimea.ria.ru/20240120/kogda-teplo-i-goryachaya-voda-vernutsya-v-doma-zhiteley-evpatorii-1134348306.html

Когда тепло и горячая вода вернутся в дома жителей Евпатории

Когда тепло и горячая вода вернутся в дома жителей Евпатории - РИА Новости Крым, 20.01.2024

Когда тепло и горячая вода вернутся в дома жителей Евпатории

Заполнение системы отопления после крупной аварии на сетях в Евпатории завершено - в дома горожан постепенно начинает поступать тепло. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T18:51

2024-01-20T18:51

2024-01-20T18:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Заполнение системы отопления после крупной аварии на сетях в Евпатории завершено - в дома горожан постепенно начинает поступать тепло. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.19 января из-за масштабной аварии на теплосети без отопления остались 36 жилых домов, две школы и два детских сада. В результате порыва теплосетей была отключена котельная на улице Чапаева, 119. Ремонтные работы были завершены утром в субботу и началось заполнение системы.В Крыму в субботу резко похолодало. По прогнозам синоптиков, в Евпатории к вечеру температура воздуха опустилась до минусовых отметок. Ночью в городе будет идти снег, столбики термометров покажут -1...+1.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории завершили ремонт теплосети после крупной аварииВ Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские садыЧасть Севастополя обесточена - в чем причина

крым

евпатория

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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