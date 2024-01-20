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Когда тепло и горячая вода вернутся в дома жителей Евпатории
Когда тепло и горячая вода вернутся в дома жителей Евпатории - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Когда тепло и горячая вода вернутся в дома жителей Евпатории
Заполнение системы отопления после крупной аварии на сетях в Евпатории завершено - в дома горожан постепенно начинает поступать тепло. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T18:51
2024-01-20T18:51
2024-01-20T18:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Заполнение системы отопления после крупной аварии на сетях в Евпатории завершено - в дома горожан постепенно начинает поступать тепло. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.19 января из-за масштабной аварии на теплосети без отопления остались 36 жилых домов, две школы и два детских сада. В результате порыва теплосетей была отключена котельная на улице Чапаева, 119. Ремонтные работы были завершены утром в субботу и началось заполнение системы.В Крыму в субботу резко похолодало. По прогнозам синоптиков, в Евпатории к вечеру температура воздуха опустилась до минусовых отметок. Ночью в городе будет идти снег, столбики термометров покажут -1...+1.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории завершили ремонт теплосети после крупной аварииВ Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские садыЧасть Севастополя обесточена - в чем причина
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Когда тепло и горячая вода вернутся в дома жителей Евпатории
В Евпатории заполнили систему отопления после аварии и повышают температуру в домах