Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские сады - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240119/v-evpatorii-bez-otopleniya-ostalis-36-domov-shkoly-i-detskie-sady-1134313641.html
В Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские сады
В Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские сады - РИА Новости Крым, 19.01.2024
В Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские сады
Более 30 жилых домов и четыре социальных объекта остались без отопления в Евпатории из-за прорыва теплосетей. Об этом сообщила глава администрации города Елена... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T11:41
2024-01-19T12:02
евпатория
елена демидова
новости крыма
происшествия
теплоснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111826/31/1118263117_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aa9328bddff85966281a1a5675102edc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Более 30 жилых домов и четыре социальных объекта остались без отопления в Евпатории из-за прорыва теплосетей. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.В частности, отопление отключено в домах по улицам Крупской № 60, 9 Мая № 80, 82, 84, 86, 88, на проспекте Победы № 40, 44, 62, 64, 38, 52, 54, 46, 48, 56, 58, 60, 68, 70, улице Чапаева № 81, 83, 85, 87, 89, 93, 55, 59, 67, 69, 71, 73, 77, 79, Луговой № 15, Серова № 80. Отключение коснулось также школ №14 и № 15, детских садов №1 и №16.Также отключен от теплоснабжения жилой дом по улице Полупанова, 38 по причине порыва подземной теплотрассы. Специалисты работают над устранением проблем.Председатель организации "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров напоминает, что за отсутствие тепла в домах к виновным должны применяться санкции в виде штрафов в размере 250 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе прорвало теплотрассу: без тепла 30 домовВласти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний периодДва десятка домов на западе Крыма остались без тепла из-за аварии
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111826/31/1118263117_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_862499527d55de884d1bd7ac7792e22f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, елена демидова, новости крыма, происшествия, теплоснабжение
В Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские сады

Из-за порыва теплосети в Евпатории без отопления 36 домов, две школы и два детских сада

11:41 19.01.2024 (обновлено: 12:02 19.01.2024)
 
© РИА Новости . Вадим Жернов / Перейти в фотобанкПрорыв трубы с горячей водой
Прорыв трубы с горячей водой - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Более 30 жилых домов и четыре социальных объекта остались без отопления в Евпатории из-за прорыва теплосетей. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.

"В результате порыва в теплосетях отключена котельная по улице Чапаева, 119. На данный момент без отопления остались 36 жилых дома девятого микрорайона, две школы и два детских сада", – написала в своем Telegram-канале Демидова.

В частности, отопление отключено в домах по улицам Крупской № 60, 9 Мая № 80, 82, 84, 86, 88, на проспекте Победы № 40, 44, 62, 64, 38, 52, 54, 46, 48, 56, 58, 60, 68, 70, улице Чапаева № 81, 83, 85, 87, 89, 93, 55, 59, 67, 69, 71, 73, 77, 79, Луговой № 15, Серова № 80. Отключение коснулось также школ №14 и № 15, детских садов №1 и №16.
Также отключен от теплоснабжения жилой дом по улице Полупанова, 38 по причине порыва подземной теплотрассы. Специалисты работают над устранением проблем.
Председатель организации "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров напоминает, что за отсутствие тепла в домах к виновным должны применяться санкции в виде штрафов в размере 250 тысяч рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе прорвало теплотрассу: без тепла 30 домов
Власти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период
Два десятка домов на западе Крыма остались без тепла из-за аварии
 
ЕвпаторияЕлена ДемидоваНовости КрымаПроисшествияТеплоснабжение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Громко в Евпатории – власти назвали причину
12:22В школах Севастополя сократят занятия – губернатор
12:13Из-за шторма в Ялте и Феодосии отменили крещенские купания море
12:08Снова громко в Севастополе – что происходит
11:50В Севастополе отключена подстанция и остановлены городские гидроузлы
11:41В Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские сады
11:20Прекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объезда
11:14Причину обрушения подпорных стен в Ялте проверит прокуратура Крыма
11:07Еще два украинских беспилотника атаковали Брянскую область
10:54Паром и катер в Севастополе остановлены из-за непогоды
10:38В Севастополе на древней земле Херсонеса празднуют Крещение Господне
10:18В Керчи из-за шторма отменили традиционные крещенские омовения
09:53Подтопления в Севастополе: число эвакуированных растет
09:26Экс-замглавы Евпатории получил 11 лет за взятку в особо крупном размере
09:11Непогода обрушилась на Севастополь: людей эвакуируют из затопленных домов
08:47В Брянской области при атаке дрона ВСУ на нефтебазу упал боеприпас
08:35Ефрейторский зазор: когда в Крыму надо готовиться к получению пенсии
08:14В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на авто
07:57Новая атака на Брянскую область
07:24Mercedes с водителем упал в котлован в Севастополе
Лента новостейМолния