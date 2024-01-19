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В Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские сады
В Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские сады - РИА Новости Крым, 19.01.2024
В Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские сады
Более 30 жилых домов и четыре социальных объекта остались без отопления в Евпатории из-за прорыва теплосетей. Об этом сообщила глава администрации города Елена... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T11:41
2024-01-19T11:41
2024-01-19T12:02
евпатория
елена демидова
новости крыма
происшествия
теплоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Более 30 жилых домов и четыре социальных объекта остались без отопления в Евпатории из-за прорыва теплосетей. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.В частности, отопление отключено в домах по улицам Крупской № 60, 9 Мая № 80, 82, 84, 86, 88, на проспекте Победы № 40, 44, 62, 64, 38, 52, 54, 46, 48, 56, 58, 60, 68, 70, улице Чапаева № 81, 83, 85, 87, 89, 93, 55, 59, 67, 69, 71, 73, 77, 79, Луговой № 15, Серова № 80. Отключение коснулось также школ №14 и № 15, детских садов №1 и №16.Также отключен от теплоснабжения жилой дом по улице Полупанова, 38 по причине порыва подземной теплотрассы. Специалисты работают над устранением проблем.Председатель организации "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров напоминает, что за отсутствие тепла в домах к виновным должны применяться санкции в виде штрафов в размере 250 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе прорвало теплотрассу: без тепла 30 домовВласти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний периодДва десятка домов на западе Крыма остались без тепла из-за аварии
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евпатория, елена демидова, новости крыма, происшествия, теплоснабжение
В Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские сады
Из-за порыва теплосети в Евпатории без отопления 36 домов, две школы и два детских сада
11:41 19.01.2024 (обновлено: 12:02 19.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Более 30 жилых домов и четыре социальных объекта остались без отопления в Евпатории из-за прорыва теплосетей. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.
"В результате порыва в теплосетях отключена котельная по улице Чапаева, 119. На данный момент без отопления остались 36 жилых дома девятого микрорайона, две школы и два детских сада", – написала в своем Telegram-канале Демидова.
В частности, отопление отключено в домах по улицам Крупской № 60, 9 Мая № 80, 82, 84, 86, 88, на проспекте Победы № 40, 44, 62, 64, 38, 52, 54, 46, 48, 56, 58, 60, 68, 70, улице Чапаева № 81, 83, 85, 87, 89, 93, 55, 59, 67, 69, 71, 73, 77, 79, Луговой № 15, Серова № 80. Отключение коснулось также школ №14 и № 15, детских садов №1 и №16.
Также отключен от теплоснабжения жилой дом по улице Полупанова, 38 по причине порыва подземной теплотрассы. Специалисты работают над устранением проблем.
Председатель организации "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров напоминает, что за отсутствие тепла в домах к виновным должны применяться санкции
в виде штрафов в размере 250 тысяч рублей.
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