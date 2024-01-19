https://crimea.ria.ru/20240119/v-evpatorii-bez-otopleniya-ostalis-36-domov-shkoly-i-detskie-sady-1134313641.html

В Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские сады

В Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские сады - РИА Новости Крым, 19.01.2024

В Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские сады

Более 30 жилых домов и четыре социальных объекта остались без отопления в Евпатории из-за прорыва теплосетей. Об этом сообщила глава администрации города Елена... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T11:41

2024-01-19T11:41

2024-01-19T12:02

евпатория

елена демидова

новости крыма

происшествия

теплоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Более 30 жилых домов и четыре социальных объекта остались без отопления в Евпатории из-за прорыва теплосетей. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.В частности, отопление отключено в домах по улицам Крупской № 60, 9 Мая № 80, 82, 84, 86, 88, на проспекте Победы № 40, 44, 62, 64, 38, 52, 54, 46, 48, 56, 58, 60, 68, 70, улице Чапаева № 81, 83, 85, 87, 89, 93, 55, 59, 67, 69, 71, 73, 77, 79, Луговой № 15, Серова № 80. Отключение коснулось также школ №14 и № 15, детских садов №1 и №16.Также отключен от теплоснабжения жилой дом по улице Полупанова, 38 по причине порыва подземной теплотрассы. Специалисты работают над устранением проблем.Председатель организации "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров напоминает, что за отсутствие тепла в домах к виновным должны применяться санкции в виде штрафов в размере 250 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе прорвало теплотрассу: без тепла 30 домовВласти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний периодДва десятка домов на западе Крыма остались без тепла из-за аварии

евпатория

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, елена демидова, новости крыма, происшествия, теплоснабжение