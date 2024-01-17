https://crimea.ria.ru/20240117/truba-s-kipyatkom-porvalas-v-simferopole--bez-tepla-30-domov-1134250051.html

Труба с кипятком порвалась в Симферополе – без тепла 30 домов

Труба с кипятком порвалась в Симферополе – без тепла 30 домов - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Труба с кипятком порвалась в Симферополе – без тепла 30 домов

На улице Залесской в Симферополе произошел большой порыв теплотрассы. К этому времени над проезжей частью на протяжении нескольких сотен метров поднимаются... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T09:54

2024-01-17T09:54

2024-01-17T10:04

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. На улице Залесской в Симферополе произошел большой порыв теплотрассы. К этому времени над проезжей частью на протяжении нескольких сотен метров поднимаются клубы пара, сквозь потоки которого движутся автомобили. Как сообщили РИА Новости Крым в Единой дежурно-диспетчерской службе крымской столицы, коммунальные службы устраняют аварию.Как уточнил РИА Новости Крым директор теплоснабжающего предприятия Игорь Данилевич, авария произошла в ночь на 17 января – порыв на стальной трубе диаметром 273 мм. К этому времени без тепла остаются 30 жилых домов.Накануне 12 человек, в том числе двое детей, получили ожоги при порыве трубы с кипятком в Нижнем Новгороде. Читайте также на РИА Новости Крым:Школьники упали в провал с кипятком возле школыБолее 60 километров теплотрасс в Крыму требуют заменыКакими народными средствами нельзя лечить ожоги – Роскачество

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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