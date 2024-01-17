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Труба с кипятком порвалась в Симферополе – без тепла 30 домов
Труба с кипятком порвалась в Симферополе – без тепла 30 домов - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Труба с кипятком порвалась в Симферополе – без тепла 30 домов
На улице Залесской в Симферополе произошел большой порыв теплотрассы. К этому времени над проезжей частью на протяжении нескольких сотен метров поднимаются... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T09:54
2024-01-17T09:54
2024-01-17T10:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. На улице Залесской в Симферополе произошел большой порыв теплотрассы. К этому времени над проезжей частью на протяжении нескольких сотен метров поднимаются клубы пара, сквозь потоки которого движутся автомобили. Как сообщили РИА Новости Крым в Единой дежурно-диспетчерской службе крымской столицы, коммунальные службы устраняют аварию.Как уточнил РИА Новости Крым директор теплоснабжающего предприятия Игорь Данилевич, авария произошла в ночь на 17 января – порыв на стальной трубе диаметром 273 мм. К этому времени без тепла остаются 30 жилых домов.Накануне 12 человек, в том числе двое детей, получили ожоги при порыве трубы с кипятком в Нижнем Новгороде. Читайте также на РИА Новости Крым:Школьники упали в провал с кипятком возле школыБолее 60 километров теплотрасс в Крыму требуют заменыКакими народными средствами нельзя лечить ожоги – Роскачество
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Труба с кипятком порвалась в Симферополе – без тепла 30 домов
Порыв теплотрассы в Симферополе оставил без тепла 30 домов – "Крымтеплокоммунэнерго"
09:54 17.01.2024 (обновлено: 10:04 17.01.2024)