https://crimea.ria.ru/20240116/10-chelovek-poluchili-ozhogi-pri-poryve-truby-s-kipyatkom-v-nizhnem-novgorode-1134227851.html

12 человек получили ожоги при порыве трубы с кипятком в Нижнем Новгороде

12 человек получили ожоги при порыве трубы с кипятком в Нижнем Новгороде - РИА Новости Крым, 16.01.2024

12 человек получили ожоги при порыве трубы с кипятком в Нижнем Новгороде

Десять взрослых и два ребенка получили ожоги при порыве трубы с кипятком в центре Нижнего Новгорода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Нижегородский... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T14:22

2024-01-16T14:22

2024-01-16T14:32

происшествия

нижний новгород

общество

дети

теплоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Десять взрослых и два ребенка получили ожоги при порыве трубы с кипятком в центре Нижнего Новгорода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Нижегородский территориальный центр медицины катастроф.Авария случилась на пересечении улиц Славянской и Студеной утром 16 января. Пострадавших доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета.В пресс-службе ожогового центра уточнили, что все пострадавшие получили ожоги кипятком 1-2 степени нижних конечностей (преимущественно стоп) на площади до 2% поверхности тела. В компании "Теплоэнерго" обещали компенсировать затраты на лечение и реабилитацию пострадавших, а также оказать материальную помощь. Сейчас авария локализована, ремонт продолжается. Теплоснабжение восстановят в ближайшее время. Точное число оставшихся без тепла абонентов не называют, однако сообщают об их минимальном количестве.Следком возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В ходе мероприятий будет дана оценка действиям организации, которая осуществляет эксплуатацию тепловых сетей - ООО "Тепло людям. Южа".В декабре в Ивановской области четверо подростков по дороге в школу провалились в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта и получили термические ожоги ног.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно состояние провалившихся в кипяток детейВ Симферопольском районе подросток получил ожоги 45% телаКакими народными средствами нельзя лечить ожоги – Роскачество

нижний новгород

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижний новгород, общество, дети, теплоснабжение