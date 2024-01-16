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12 человек получили ожоги при порыве трубы с кипятком в Нижнем Новгороде - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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12 человек получили ожоги при порыве трубы с кипятком в Нижнем Новгороде
12 человек получили ожоги при порыве трубы с кипятком в Нижнем Новгороде - РИА Новости Крым, 16.01.2024
12 человек получили ожоги при порыве трубы с кипятком в Нижнем Новгороде
Десять взрослых и два ребенка получили ожоги при порыве трубы с кипятком в центре Нижнего Новгорода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Нижегородский... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T14:22
2024-01-16T14:32
происшествия
нижний новгород
общество
дети
теплоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Десять взрослых и два ребенка получили ожоги при порыве трубы с кипятком в центре Нижнего Новгорода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Нижегородский территориальный центр медицины катастроф.Авария случилась на пересечении улиц Славянской и Студеной утром 16 января. Пострадавших доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета.В пресс-службе ожогового центра уточнили, что все пострадавшие получили ожоги кипятком 1-2 степени нижних конечностей (преимущественно стоп) на площади до 2% поверхности тела. В компании "Теплоэнерго" обещали компенсировать затраты на лечение и реабилитацию пострадавших, а также оказать материальную помощь. Сейчас авария локализована, ремонт продолжается. Теплоснабжение восстановят в ближайшее время. Точное число оставшихся без тепла абонентов не называют, однако сообщают об их минимальном количестве.Следком возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В ходе мероприятий будет дана оценка действиям организации, которая осуществляет эксплуатацию тепловых сетей - ООО "Тепло людям. Южа".В декабре в Ивановской области четверо подростков по дороге в школу провалились в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта и получили термические ожоги ног.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно состояние провалившихся в кипяток детейВ Симферопольском районе подросток получил ожоги 45% телаКакими народными средствами нельзя лечить ожоги – Роскачество
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происшествия, нижний новгород, общество, дети, теплоснабжение
12 человек получили ожоги при порыве трубы с кипятком в Нижнем Новгороде

12 человек, в том числе дети, пострадали при порыве трубы с кипятком в Нижнем Новгороде

14:22 16.01.2024 (обновлено: 14:32 16.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Десять взрослых и два ребенка получили ожоги при порыве трубы с кипятком в центре Нижнего Новгорода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Нижегородский территориальный центр медицины катастроф.
Авария случилась на пересечении улиц Славянской и Студеной утром 16 января. Пострадавших доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета.

"В связи с повреждением сети пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь в Ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Минздрава России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ожогового центра уточнили, что все пострадавшие получили ожоги кипятком 1-2 степени нижних конечностей (преимущественно стоп) на площади до 2% поверхности тела.
"Из числа обратившихся - двое детей в возрасте 6 и 11 лет. Ребенок 11 лет был госпитализирован в детское ожоговое отделение Ожогового центра", - уточнили в медицинской организации.
В компании "Теплоэнерго" обещали компенсировать затраты на лечение и реабилитацию пострадавших, а также оказать материальную помощь. Сейчас авария локализована, ремонт продолжается. Теплоснабжение восстановят в ближайшее время. Точное число оставшихся без тепла абонентов не называют, однако сообщают об их минимальном количестве.
Следком возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В ходе мероприятий будет дана оценка действиям организации, которая осуществляет эксплуатацию тепловых сетей - ООО "Тепло людям. Южа".
В декабре в Ивановской области четверо подростков по дороге в школу провалились в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта и получили термические ожоги ног.
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