https://crimea.ria.ru/20220815/kakimi-narodnymi-sredstvami-nelzya-lechit-ozhogi--roskachestvo-1124169974.html

Какими народными средствами нельзя лечить ожоги – Роскачество

Какими народными средствами нельзя лечить ожоги – Роскачество - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Какими народными средствами нельзя лечить ожоги – Роскачество

Жирная сметана, кефир, кокосовое масло и вазелин усиливают раздражение и не рекомендованы для лечения солнечных ожогов. Какие средства лучше всего использовать... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T21:01

2022-08-15T21:01

2022-08-15T21:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Жирная сметана, кефир, кокосовое масло и вазелин усиливают раздражение и не рекомендованы для лечения солнечных ожогов. Какие средства лучше всего использовать для заживления поврежденной кожи рассказали в Роскачестве.По данным национального института качества, эффективность народных методов для лечения солнечных ожогов доподлинно неизвестна. Однако пользоваться ими в ведомстве не рекомендуют. Поскольку жиры, содержащиеся в маслах, кремах и молочных продуктах, уменьшают теплоотдачу кожи, продлевая болевые ощущения и усиливая повреждение. Кроме того, в Роскачестве не советуют прикладывать нестерильные повязки к месту травмы, в том числе подорожник.При сильном солнечном ожоге эксперты рекомендуют использовать противовоспалительные средства – как таблетки, так и кремы. Для снятия болевых ощущений в Роскачестве советуют принять ибупрофен или парацетамол. Если место ожога зудит и чешется – антигистаминные препараты. На очаг покраснения допустимо нанести гидрокортизоновый крем или компресс с чистой водой для охлаждения области ожога. Также можно использовать легкие кремы с алоэ, соей или каламином – они успокаивают кожу, особенно, если до этого их хранили в холодильнике.Кроме того, при ожоге следует пить много воды, носить свободную одежду, не сдавливающую пораженную область, а также избегать пребывания на солнце до полного заживления кожи.Ранее врач Прохоров рассказал о патологиях, к которым может привести злоупотребление загаром.

https://crimea.ria.ru/20220624/vrach-nazval-strashnye-posledstviya-zagara-1123629146.html

https://crimea.ria.ru/20220608/kak-pravilno-prinimat-solnechnye-vanny--onkolog-1123478391.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, здоровье