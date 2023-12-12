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Пять школьников упали в провал с кипятком возле школы - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Пять школьников упали в провал с кипятком возле школы
Пять школьников упали в провал с кипятком возле школы - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Пять школьников упали в провал с кипятком возле школы
Пять школьников получили ожоги в результате провала грунта в городе Южа Ивановской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следкома... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T10:56
2023-12-12T10:57
происшествия
общество
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дети
ивановская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Пять школьников получили ожоги в результате провала грунта в городе Южа Ивановской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России. Инцидент произошел рядом со школой на улице Пушкина около 8:15 утра во вторник.СК возбудил уголовное дело по факту получения травм несовершеннолетними по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).Прокуратура Южского района начала проверку. В ходе мероприятий будет дана оценка действиям организации, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей - ООО "Тепло людям. Южа".По данным департамента здравоохранения Ивановской области, детям оказана первичная медицинская помощь, угрозы их жизни нет, они будут госпитализированы в ожоговый центр Областной детской клинической больницы.Губернатор Станислав Воскресенский поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате аварии на теплосетях в Юже, сообщили в пресс-службе регионального правительства.На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. В ходе расследования будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников ресурсоснабжающей организации.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, ивановская область, новости
Пять школьников упали в провал с кипятком возле школы

В Ивановской области 5 детей провалились в яму с кипятком - СК возбудил уголовное дело

10:56 12.12.2023 (обновлено: 10:57 12.12.2023)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Пять школьников получили ожоги в результате провала грунта в городе Южа Ивановской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
Инцидент произошел рядом со школой на улице Пушкина около 8:15 утра во вторник.

"Пятеро несовершеннолетних, следовавших на уроки, провалились в образовавшийся из-за аварии трубопровода провал грунта возле люка. В результате падения школьники получили термические ожоги ног, им оказывается медицинская помощь", - сказано в сообщении.

СК возбудил уголовное дело по факту получения травм несовершеннолетними по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Прокуратура Южского района начала проверку. В ходе мероприятий будет дана оценка действиям организации, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей - ООО "Тепло людям. Южа".
По данным департамента здравоохранения Ивановской области, детям оказана первичная медицинская помощь, угрозы их жизни нет, они будут госпитализированы в ожоговый центр Областной детской клинической больницы.
Губернатор Станислав Воскресенский поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате аварии на теплосетях в Юже, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. В ходе расследования будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников ресурсоснабжающей организации.
 
ПроисшествияОбществоСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)детиИвановская областьНовости
 
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