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Стало известно состояние провалившихся в кипяток детей

Стало известно состояние провалившихся в кипяток детей - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Стало известно состояние провалившихся в кипяток детей

Дети, которые получили ожоги после падения в провал с кипятком в городе Южа, находятся в средне тяжелом и удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T14:41

2023-12-12T14:41

2023-12-12T14:41

ивановская область

происшествия

дети

здравоохранение в россии

общество

минздрав рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Дети, которые получили ожоги после падения в провал с кипятком в городе Южа, находятся в средне тяжелом и удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф, пишет РИА Новости.Во вторник утром в Ивановской области четверо подростков по дороге в школу провалились в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта и получили термические ожоги ног. На данный момент врачи проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров."Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России проводит телемедицинскую консультацию по четырем детям, пострадавшим при подмыве грунта теплотрассы в Ивановской области, с участием специалистов Российской детской клинической больницы, НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского, Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России. Обсуждается тактика дальнейшего лечения", - добавили в ведомстве.После случившегося Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В ходе мероприятий будет дана оценка действиям организации, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей - ООО "Тепло людям. Южа".

ивановская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивановская область, происшествия, дети, здравоохранение в россии, общество, минздрав рф