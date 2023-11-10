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Власти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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Власти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период
Власти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Власти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период
Проблема догазификации частных домов в Севастополе остается актуальной из-за отсутствия у многих людей документов на домовладения и земельные участки. Более... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T18:49
2023-11-10T18:49
севастополь
евгений горлов
газификация крыма
газ
жкх
жкх крыма и севастополя
городская среда
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Проблема догазификации частных домов в Севастополе остается актуальной из-за отсутствия у многих людей документов на домовладения и земельные участки. Более того, она влечет за собой новые трудности – перегрузки и аварии на сетях в осенне-зимний период, из-за чего страдают целые жилые секторы. Об этом заявил и. о. замгубернатора города Евгений Горлов.По его словам, газоснабжение дает возможность поставить "нормальное оборудование, которое даст достаточную теплоэнергетическую мощность в помещения", уменьшить траты на энергоснабжение и, что очень важно – разгрузить городские сети.Однако процесс догазификации идет низкими темпами из-за единственной причины: отсутствия у многих заявителей документов на недвижимость, сказал Горлов.В результате жители таких домов компенсируют подачу тепла в помещения за счет подключения дополнительных электрических приборов и систем подогрева, что увеличивает нагрузку на сети, часто до критической отметки. Грешат этим, по словам Горлова, и жители многоквартирных домов."Электроснабжение в некоторых секторах уже настолько требует увеличения мощности, что у нас возникает проблема с потреблением. Особенно в зимний период из-за этого перебои электроснабжения, скачки напряжения, потому что многие жители в многоквартирных домах и частных увеличивают мощность путем электрических полов, электронагревательных приборов, в том числе электрических бойлеров. Многие граждане увеличивают каким-то образом мощность своего автомата (на электросчетчике – ред.) путем замены: срывают пломбы, ставят другие автоматы", – поделился чиновник.Тех, кто считает, что можно продолжать "спокойно сидеть на электроснабжении", Горлов предупредил: грядет повышение тарифов.Кроме того, в Севтехнадзоре сейчас активно работает комиссия, "которая смотрит за нарушителями, и там очень большой штраф", добавил Горлов.Сформирована уже и комиссия, которая обходит и фиксирует нарушения там, где дома и земля не поставлены на кадастровый учет. И к каждом, кто не спешит с оформлением, будут применены "действия административного характера"."Это нетрадиционная и неприятная процедура", отметил Горлов, но, по его словам, необходимая в сложившейся ситуации. Ведь она касается еще и уклонения граждан от уплаты налогов, которые идут в бюджет. А он, в свою очередь, формируется в том числе для социальной поддержки жилищно-коммунального сектора, заключил представитель власти.В марте текущего года в интервью РИА Новости Крым Евгений Горлов рассказал, что в половине населенных пунктов в границах Севастополя нет газораспределительных сетей именно по причине того, что догазификацию невозможно провести из-за отсутствия у людей документов на дом и землю. 3 октября глава Крыма Сергей Аксенов после рабочей поездки в Ялту раскритиковал руководство министерства топлива и энергетики республики из-за проблем с подключением к газу в городе и пообещал "сделать выводы в ближайшее время". На следующий день глава Минтопэнерго Крыма Игорь Коринь подал в отставку. До этого, 29 сентября, заявление об увольнении по собственному желанию написал гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов. Читайте также на РИА Новости Крым:Участникам СВО и их семьям компенсируют затраты на догазификацию домовКогда Белогорск будет полностью газифицированНа что планируют "тратить" бюджет Крыма в 2024 году
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севастополь, евгений горлов, газификация крыма, газ, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, общество, новости крыма
Власти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период

Зимой в Севастополе "рвутся" сети – власти назвали догазификацию решением проблемы

18:49 10.11.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота ТЭЦ
Работа ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Проблема догазификации частных домов в Севастополе остается актуальной из-за отсутствия у многих людей документов на домовладения и земельные участки. Более того, она влечет за собой новые трудности – перегрузки и аварии на сетях в осенне-зимний период, из-за чего страдают целые жилые секторы. Об этом заявил и. о. замгубернатора города Евгений Горлов.
По его словам, газоснабжение дает возможность поставить "нормальное оборудование, которое даст достаточную теплоэнергетическую мощность в помещения", уменьшить траты на энергоснабжение и, что очень важно – разгрузить городские сети.
Однако процесс догазификации идет низкими темпами из-за единственной причины: отсутствия у многих заявителей документов на недвижимость, сказал Горлов.
"Потенциал в Севастополе – 18 100 объектов, которые мы сегодня можем подключить. У нас подано 3 740 заявок, а реализовывается 1 310. Остальные отклонены по причине того, что у жителей в индивидуальном жилом секторе не оформлены либо дома, либо земельные участки", – заявил Горлов по итогам совещания с представителями газораспределительных организаций.
В результате жители таких домов компенсируют подачу тепла в помещения за счет подключения дополнительных электрических приборов и систем подогрева, что увеличивает нагрузку на сети, часто до критической отметки. Грешат этим, по словам Горлова, и жители многоквартирных домов.
"Электроснабжение в некоторых секторах уже настолько требует увеличения мощности, что у нас возникает проблема с потреблением. Особенно в зимний период из-за этого перебои электроснабжения, скачки напряжения, потому что многие жители в многоквартирных домах и частных увеличивают мощность путем электрических полов, электронагревательных приборов, в том числе электрических бойлеров. Многие граждане увеличивают каким-то образом мощность своего автомата (на электросчетчике – ред.) путем замены: срывают пломбы, ставят другие автоматы", – поделился чиновник.
Тех, кто считает, что можно продолжать "спокойно сидеть на электроснабжении", Горлов предупредил: грядет повышение тарифов.
"Сделали подсчет: примерно индивидуальный жилой дом с системой газоснабжения и электроснабжения – экономия получается в год 10 тысяч рублей. Некоторые скажут: "Ну это немного". Я вам скажу откровенно: это сегодня немного, а завтра будет опять увеличение электроснабжения. Напомню, что "Севастопольгаз" не производил индексацию уже, наверное, около двух лет. А электроснабжение индексируется каждый год. Прошу вас учесть это", – заявил он.
Кроме того, в Севтехнадзоре сейчас активно работает комиссия, "которая смотрит за нарушителями, и там очень большой штраф", добавил Горлов.
Сформирована уже и комиссия, которая обходит и фиксирует нарушения там, где дома и земля не поставлены на кадастровый учет. И к каждом, кто не спешит с оформлением, будут применены "действия административного характера".
"Это нетрадиционная и неприятная процедура", отметил Горлов, но, по его словам, необходимая в сложившейся ситуации. Ведь она касается еще и уклонения граждан от уплаты налогов, которые идут в бюджет. А он, в свою очередь, формируется в том числе для социальной поддержки жилищно-коммунального сектора, заключил представитель власти.
В марте текущего года в интервью РИА Новости Крым Евгений Горлов рассказал, что в половине населенных пунктов в границах Севастополя нет газораспределительных сетей именно по причине того, что догазификацию невозможно провести из-за отсутствия у людей документов на дом и землю.
3 октября глава Крыма Сергей Аксенов после рабочей поездки в Ялту раскритиковал руководство министерства топлива и энергетики республики из-за проблем с подключением к газу в городе и пообещал "сделать выводы в ближайшее время". На следующий день глава Минтопэнерго Крыма Игорь Коринь подал в отставку. До этого, 29 сентября, заявление об увольнении по собственному желанию написал гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.
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