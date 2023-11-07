Рейтинг@Mail.ru
Когда Белогорск будет полностью газифицирован - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231107/kogda-belogorsk-budet-polnostyu-gazifitsirovan-1132623923.html
Когда Белогорск будет полностью газифицирован
Когда Белогорск будет полностью газифицирован - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Когда Белогорск будет полностью газифицирован
В Белогорске продолжается масштабная программа газификации, город будет полностью газифицирован в 2024 году. Об этом в прямом эфире, организованном Центром... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T14:14
2023-11-07T14:15
белогорск
вадим бахметьев
газификация крыма
новости крыма
крым
белогорский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/04/1121052425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b46ab4b961e231da134dc0720bf93524.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Белогорске продолжается масштабная программа газификации, город будет полностью газифицирован в 2024 году. Об этом в прямом эфире, организованном Центром управления регионом Республики Крым, рассказал исполняющий обязанности главы администрации Белогорского района Вадим Бахметьев.Глава администрации пояснил, что к 2025 году будет запланировано проектирование распределительного газопровода непосредственно к этим населенным пунктам.Также Вадим Бахметьев сообщил, что поселок Зуя, где проживают свыше шести тысяч человек, и близлежащие села, получат голубое топливо не раньше 2025 года.На сегодняшний день в регионе уже полностью газифицированы села Чернополье, Яблочное и Криничное, добавил Бахметьев.Ранее власти сообщили, что в Севастополе бесплатно проведут газ льготникам.Читайте также на РИА Новости Крым:Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводамиГазификация в Севастополе: что тормозит процессВ Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 лет
белогорск
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/04/1121052425_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_21541434b828e064f732d4ca20e63b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белогорск, вадим бахметьев, газификация крыма, новости крыма, крым, белогорский район, общество
Когда Белогорск будет полностью газифицирован

Белогорск полностью газифицируют до середины 2024 года – власти

14:14 07.11.2023 (обновлено: 14:15 07.11.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Белогорске продолжается масштабная программа газификации, город будет полностью газифицирован в 2024 году. Об этом в прямом эфире, организованном Центром управления регионом Республики Крым, рассказал исполняющий обязанности главы администрации Белогорского района Вадим Бахметьев.

"Сейчас в Белогорске активно идет газификация и, думаю, до середины 2024 года город будет полностью газифицирован. К селам Вишенное и Белая Скала уже подведены газопроводы и построены распределительные станции", – рассказал Вадим Бахметьев.

Глава администрации пояснил, что к 2025 году будет запланировано проектирование распределительного газопровода непосредственно к этим населенным пунктам.
Также Вадим Бахметьев сообщил, что поселок Зуя, где проживают свыше шести тысяч человек, и близлежащие села, получат голубое топливо не раньше 2025 года.
"Для жителей негазифицированных населенных пунктов, живущих в многоквартирных домах и индивидуальных строениях, у нас предусмотрена компенсация на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон", – подчеркнул исполняющий обязанности главы Белогорского района.
На сегодняшний день в регионе уже полностью газифицированы села Чернополье, Яблочное и Криничное, добавил Бахметьев.
Ранее власти сообщили, что в Севастополе бесплатно проведут газ льготникам.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводами
Газификация в Севастополе: что тормозит процесс
В Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 лет
 
БелогорскВадим БахметьевГазификация КрымаНовости КрымаКрымБелогорский районОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43Крымская епархия хочет расширить сотрудничество церкви со школами
14:35В Ялте открыли бюст легендарного советского контрразведчика Федотова
14:14Когда Белогорск будет полностью газифицирован
13:59В Краснодаре "скорая" вылетела на тротуар: двое пострадавших
13:48В Ялте установили колокол с затонувшего теплохода "Армения"
13:37Не ПВО: власти объяснили звуки взрывов в Таганроге и Азове
13:24Членов банды фальшивомонетчиков задержали в Крыму и других регионах РФ
12:56Белый дом боится: почему в США заговорили о свержении Зеленского
12:38Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - Аксенов
12:31Пытался потушить сковородку: в Крыму спасли мужчину на пожаре
12:16МТС отменяет плату за раздачу интернета
11:57Стало известно о состоянии Юрия Соломина
11:49Раненный при атаке дронов ВСУ на Севастополь потерял много крови – власти
11:05Бойцы "Днепра" уничтожили склад и две позиции ВСУ
10:48В Херсонской области более ста "прилетов": ВСУ продолжают обстрелы
10:37Керченская паромная переправа во вторник утром работает в штатном режиме
10:33В столице Крыма возобновляют отопительный сезон
10:19На земле, на воде и в воздухе: как охраняют границы Крыма
10:1430 улиц в Севастополе останутся без воды – где отключения
09:47Массированная атака беспилотников ВСУ на Крым и Севастополь: что известно
Лента новостейМолния