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Когда Белогорск будет полностью газифицирован

Когда Белогорск будет полностью газифицирован - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Когда Белогорск будет полностью газифицирован

В Белогорске продолжается масштабная программа газификации, город будет полностью газифицирован в 2024 году. Об этом в прямом эфире, организованном Центром... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T14:14

2023-11-07T14:14

2023-11-07T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Белогорске продолжается масштабная программа газификации, город будет полностью газифицирован в 2024 году. Об этом в прямом эфире, организованном Центром управления регионом Республики Крым, рассказал исполняющий обязанности главы администрации Белогорского района Вадим Бахметьев.Глава администрации пояснил, что к 2025 году будет запланировано проектирование распределительного газопровода непосредственно к этим населенным пунктам.Также Вадим Бахметьев сообщил, что поселок Зуя, где проживают свыше шести тысяч человек, и близлежащие села, получат голубое топливо не раньше 2025 года.На сегодняшний день в регионе уже полностью газифицированы села Чернополье, Яблочное и Криничное, добавил Бахметьев.Ранее власти сообщили, что в Севастополе бесплатно проведут газ льготникам.Читайте также на РИА Новости Крым:Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводамиГазификация в Севастополе: что тормозит процессВ Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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