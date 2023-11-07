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Когда Белогорск будет полностью газифицирован
Когда Белогорск будет полностью газифицирован - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Когда Белогорск будет полностью газифицирован
В Белогорске продолжается масштабная программа газификации, город будет полностью газифицирован в 2024 году. Об этом в прямом эфире, организованном Центром... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T14:14
2023-11-07T14:14
2023-11-07T14:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Белогорске продолжается масштабная программа газификации, город будет полностью газифицирован в 2024 году. Об этом в прямом эфире, организованном Центром управления регионом Республики Крым, рассказал исполняющий обязанности главы администрации Белогорского района Вадим Бахметьев.Глава администрации пояснил, что к 2025 году будет запланировано проектирование распределительного газопровода непосредственно к этим населенным пунктам.Также Вадим Бахметьев сообщил, что поселок Зуя, где проживают свыше шести тысяч человек, и близлежащие села, получат голубое топливо не раньше 2025 года.На сегодняшний день в регионе уже полностью газифицированы села Чернополье, Яблочное и Криничное, добавил Бахметьев.Ранее власти сообщили, что в Севастополе бесплатно проведут газ льготникам.Читайте также на РИА Новости Крым:Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводамиГазификация в Севастополе: что тормозит процессВ Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 лет
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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белогорск, вадим бахметьев, газификация крыма, новости крыма, крым, белогорский район, общество
Когда Белогорск будет полностью газифицирован
Белогорск полностью газифицируют до середины 2024 года – власти
14:14 07.11.2023 (обновлено: 14:15 07.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Белогорске продолжается масштабная программа газификации, город будет полностью газифицирован в 2024 году. Об этом в прямом эфире, организованном Центром управления регионом Республики Крым, рассказал исполняющий обязанности главы администрации Белогорского района Вадим Бахметьев.
"Сейчас в Белогорске активно идет газификация и, думаю, до середины 2024 года город будет полностью газифицирован. К селам Вишенное и Белая Скала уже подведены газопроводы и построены распределительные станции", – рассказал Вадим Бахметьев.
Глава администрации пояснил, что к 2025 году будет запланировано проектирование распределительного газопровода непосредственно к этим населенным пунктам.
Также Вадим Бахметьев сообщил, что поселок Зуя, где проживают свыше шести тысяч человек, и близлежащие села, получат голубое топливо не раньше 2025 года.
"Для жителей негазифицированных населенных пунктов, живущих в многоквартирных домах и индивидуальных строениях, у нас предусмотрена компенсация на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон", – подчеркнул исполняющий обязанности главы Белогорского района.
На сегодняшний день в регионе уже полностью газифицированы села Чернополье, Яблочное и Криничное, добавил Бахметьев.
Ранее власти сообщили
, что в Севастополе бесплатно проведут газ льготникам.
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