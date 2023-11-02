https://crimea.ria.ru/20231102/v-sevastopole-besplatno-provedut-gaz-lgotnikam--kakie-dokumenty-nuzhny-1132513580.html

В Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны

В Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны - РИА Новости Крым, 02.11.2023

В Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны

В Севастополе продолжается масштабная программа догазификации, причем в этом году для 80 граждан льготной категории газ будет проведен бесплатно. Об этом в... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T14:19

2023-11-02T14:19

2023-11-02T14:21

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается масштабная программа догазификации, причем в этом году для 80 граждан льготной категории газ будет проведен бесплатно. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор напомнил, что газ по этой программе проводят в тех жилых домах, где уже проложены газораспределительные сети. Такие работы в 2023 году были проведены в Каче, Орловке, Андреевке, Солнечном, Фронтовом, Вишневом, Терновке, Родном и селе Полюшко."Реализация программы продолжается во всех районах города", - уточнил Михаил Развожаев.По всем вопросам, связанным с оформлением документов, можно обратиться в штабы по догазификации которые работают во всех муниципалитетах Севастопольского региона.С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте ГУП "Севастопольгаз"- там опубликована специальная памятка по догазификации. Заявку, по информации губернатора, можно подать в офисе на улице Индустриальной, 3 в Севастополе, через портал Единого оператора газификации или через "Госуслуги".Ранее в Севастополе пообещали до заморозков решить все проблемы с отоплением. По информации замгубернатора города Евгения Горлова, все котельные в Севастополе работают в штатном режиме, отопительный сезон в городе стартовал.

https://crimea.ria.ru/20230330/aksenov-prigrozil-glavam-gorodov-kryma-za-uborku-dorogi-i-gazifikatsiyu-1127869301.html

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михаил развожаев, севастополь, газ, газификация крыма, общество, новости крыма