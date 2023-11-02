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В Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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В Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны
В Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны - РИА Новости Крым, 02.11.2023
В Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны
В Севастополе продолжается масштабная программа догазификации, причем в этом году для 80 граждан льготной категории газ будет проведен бесплатно. Об этом в... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T14:19
2023-11-02T14:21
михаил развожаев
севастополь
газ
газификация крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается масштабная программа догазификации, причем в этом году для 80 граждан льготной категории газ будет проведен бесплатно. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор напомнил, что газ по этой программе проводят в тех жилых домах, где уже проложены газораспределительные сети. Такие работы в 2023 году были проведены в Каче, Орловке, Андреевке, Солнечном, Фронтовом, Вишневом, Терновке, Родном и селе Полюшко."Реализация программы продолжается во всех районах города", - уточнил Михаил Развожаев.По всем вопросам, связанным с оформлением документов, можно обратиться в штабы по догазификации которые работают во всех муниципалитетах Севастопольского региона.С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте ГУП "Севастопольгаз"- там опубликована специальная памятка по догазификации. Заявку, по информации губернатора, можно подать в офисе на улице Индустриальной, 3 в Севастополе, через портал Единого оператора газификации или через "Госуслуги".Ранее в Севастополе пообещали до заморозков решить все проблемы с отоплением. По информации замгубернатора города Евгения Горлова, все котельные в Севастополе работают в штатном режиме, отопительный сезон в городе стартовал.
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, газ, газификация крыма, общество, новости крыма
В Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны

Развожаев: в Севастополе по программе догазификации 80 льготников подключат бесплатно

14:19 02.11.2023 (обновлено: 14:21 02.11.2023)
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается масштабная программа догазификации, причем в этом году для 80 граждан льготной категории газ будет проведен бесплатно. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Михаил Развожаев.

"При догазификации газ проводят до границ земельных участков бесплатно. При этом у нас есть ряд льготных категорий, для которых бесплатно делаем все работы: проводим газ в дом, покупаем и подключаем все необходимое оборудование — газовые котлы и плиты. На эти цели мы в этом году выделили средства из резервного фонда, исполняя поручение президента. В этом году 80 льготникам газ будет проведен бесплатно", - говорится в сообщении.

Губернатор напомнил, что газ по этой программе проводят в тех жилых домах, где уже проложены газораспределительные сети. Такие работы в 2023 году были проведены в Каче, Орловке, Андреевке, Солнечном, Фронтовом, Вишневом, Терновке, Родном и селе Полюшко.
"Реализация программы продолжается во всех районах города", - уточнил Михаил Развожаев.
По всем вопросам, связанным с оформлением документов, можно обратиться в штабы по догазификации которые работают во всех муниципалитетах Севастопольского региона.
С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте ГУП "Севастопольгаз"- там опубликована специальная памятка по догазификации. Заявку, по информации губернатора, можно подать в офисе на улице Индустриальной, 3 в Севастополе, через портал Единого оператора газификации или через "Госуслуги".
Ранее в Севастополе пообещали до заморозков решить все проблемы с отоплением. По информации замгубернатора города Евгения Горлова, все котельные в Севастополе работают в штатном режиме, отопительный сезон в городе стартовал.
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