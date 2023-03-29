https://crimea.ria.ru/20230329/gazifikatsiya-v-sevastopole-chto-tormozit-protsess--1127822387.html
Газификация в Севастополе: что тормозит процесс
Газификация в Севастополе: что тормозит процесс - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Газификация в Севастополе: что тормозит процесс
Домовладения в половине населенных пунктов в границах Севастополя не газифицированы, при этом 70% заявителей на подключение к сетям получили отказ. Что... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T07:01
2023-03-29T07:01
2023-03-29T07:01
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Домовладения в половине населенных пунктов в границах Севастополя не газифицированы, при этом 70% заявителей на подключение к сетям получили отказ. Что происходит с газификацией в регионе и как дела с газом в его курортных поселках в преддверии старта сезона – в материале РИА Новости Крым.Рядом с газом на электричествеВладимир, житель курортного поселка Орловка на Северной стороне Севастополя, рассказывает: от его участка до трубы совсем недалеко, но газа дома по-прежнему нет. Все потому, что с документами на землю возникли сложности, а без них не разобраться. Так что пока и не пытались, хотя до трубы метров двадцать, а то и меньше.По его словам, много местных "сидят на электричестве", при том, что "кран буквально рядом". "Газ конечно предпочтительнее, и труба недалеко, но некоторые уже в возрасте люди, много пенсионеров, не у всех документы в порядке", – поясняет Владимир.Выяснилось при этом, что далеко не все в поселке знают, что подведение газовой трубы от сети до границы участка – бесплатно. Больше того: есть несколько категорий граждан, для которых эта процедура будет бесплатной и внутри двора, и в доме. На эту льготу, например, могут рассчитывать многодетные семьи, инвалиды, ветераны, а всего в Севастополе таких людей более 400.Аналогичная ситуация в соседних населенных пунктах. Многие простые люди в селах – те, что ближе к земле и далеки от турбизнеса – не в курсе, что газификация частично бесплатна, они боятся "БТИ, которым надо денег" и прочих проволочек на пути решения вопроса, из-за чего вообще не решаются подать заявки: "Мы люди не богатые", – объясняет свою неактивность Екатерина, жительница Андреевки. Догазификация по заявкамО том, что процесс догазификации тормозят отсутствие документов на недвижимость и отчасти неосведомленность людей о новых возможностях, говорит исполняющий обязанности замгубернатора, экс-директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов. По его словам, в правительстве сегодня стараются содействовать людям в оформлении собственности, чтобы изменить ситуацию с газификацией к лучшему. "Мне нужно, чтобы люди, которые хотят получить газ, если они знают, что труба проходит в ближайшем километре, формировали земельные участки и подавали заявки в ГУП "Севастопольгаз", а мы уже будем с ними работать. Сейчас взаимодействуем с департаментом имущественных отношений (ДИЗО), Севреестром, которые помогают жителям регистрировать их земельные участки. Есть штабы в районных администрациях, мы консультируем людей", – поделился Горлов.По его словам, на сегодня центральная часть города практически газифицирована, а уровень газификации населения Севастополя на начало марта текущего года превысил 87%. Все курортные поселки (Любимовка, Андреевка, Орловка, Кача и пр.) на Северной стороне – с газом, а догазификация в них ведется по мере поступивших заявок, добавил он. Больше половины сельских домов – без газаВ пресс-службе департамента городского хозяйства уточняют: за два последних года к сети подключили чуть больше трех сотен жилых домов. Это и приморский район (Кача, Осипенко, Полюшеко), и села в окружении гор и долин: Фронтовое, Терновка, Родное, Вишневое.При этом в половине населенных пунктов в административных границах города (в 23 из 46) газораспределительных сетей вовсе нет, а "точное количество домовладений, отдаленных от газопровода, у департамента городского хозяйства Севастополя отсутствует".По имеющейся у ведомства информации, сейчас есть "техническая возможность подключения 18 100 домовладений" в газифицированных поселках и селах. В то же время из 2 994 заявок на подключение к сетям, поданных с начала года, отклонили 67%, то есть более двух тысяч. Причин тому в горхозе называют несколько. В их числе несоответствие критериям догазификации, отменена заявителем, аннулирование заявки и предоставление недостающих документов.Что уже делают и что планируютВ 2023 году в Севастополе, по статистике газовых служб, намерены догазифицировать 5 384 частных дома. А в планах до 2025-го - возвести 23 газопровода (15 – низкого давления и 8 – высокого). Строительно-монтажные работы по трем них для газификации сел Новобобровское, Широкое и Орлиное в Байдарской долине находятся уже на стадии завершения.По 13 газопроводам выполняются проектно-изыскательские работы. Их строительство должны завершить в 2023 – 2024 годах. Сюда, в частности, относятся строительство кольцевого газопровода высокого давления через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья; газификация сел Верхнесадовое, Пироговка, Россошанка, Колхозное, Озерное, Родниковое, Подгорное, Кизиловое и ряда других, в том числе на ЮБК, в районе Ласпи.Пять газопроводов должны сдать в эксплуатацию в 2023 – 2025. Эти новые объекты обеспечат газом еще несколько сел в Байдарской долине, а также на Южном берегу Крыма (ЮБК) и Северной стороне. Еще по двум объектам проектно-изыскательских работы только запланированы.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда все населенные пункты Крыма будут с газомОпределен подрядчик по строительству газопровода в ФоросеПрограмма бесплатной газификации в России будет продолжена
https://crimea.ria.ru/20230328/kakie-sela-v-krymu-gazifitsiruyut-v-2023-godu-1127818216.html
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газ, газификация крыма, крым, новости крыма, новости, севастополь, правительство севастополя
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Домовладения в половине населенных пунктов в границах Севастополя не газифицированы, при этом 70% заявителей на подключение к сетям получили отказ. Что происходит с газификацией в регионе и как дела с газом в его курортных поселках в преддверии старта сезона – в материале РИА Новости Крым.
Рядом с газом на электричестве
Владимир, житель курортного поселка Орловка на Северной стороне Севастополя, рассказывает: от его участка до трубы совсем недалеко, но газа дома по-прежнему нет. Все потому, что с документами на землю возникли сложности, а без них не разобраться. Так что пока и не пытались, хотя до трубы метров двадцать, а то и меньше.
"Проблем особых нет с догазификацией: трубу хотели даже через наш огород кинуть, но потом оказалось не надо так. Земля и дом у нас зарегистрированы, есть документы. Просто есть нюансы6 я обратил внимание, что в документах указано - категория земель у нас "не определена". А у всех наших вокруг – "земли поселений". Вот мы сейчас подали на пересмотр, ждем результата", – рассказал мужчина, соседям которого газ провели.
По его словам, много местных "сидят на электричестве", при том, что "кран буквально рядом". "Газ конечно предпочтительнее, и труба недалеко, но некоторые уже в возрасте люди, много пенсионеров, не у всех документы в порядке", – поясняет Владимир.
Выяснилось при этом, что далеко не все в поселке знают, что подведение газовой трубы от сети до границы участка – бесплатно. Больше того: есть несколько категорий граждан, для которых эта процедура будет бесплатной и внутри двора, и в доме. На эту льготу, например, могут рассчитывать многодетные семьи, инвалиды, ветераны, а всего в Севастополе таких людей более 400.
Аналогичная ситуация в соседних населенных пунктах. Многие простые люди в селах – те, что ближе к земле и далеки от турбизнеса – не в курсе, что газификация частично бесплатна, они боятся "БТИ, которым надо денег" и прочих проволочек на пути решения вопроса, из-за чего вообще не решаются подать заявки: "Мы люди не богатые", – объясняет свою неактивность Екатерина, жительница Андреевки.
Догазификация по заявкам
О том, что процесс догазификации тормозят отсутствие документов на недвижимость и отчасти неосведомленность людей о новых возможностях, говорит исполняющий обязанности замгубернатора, экс-директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.
"Раньше за это люди платили деньги, но с 21 апреля 2021 года по поручению президента все подводящие сети к дому, до границ участка, берет на себя государство. Однако у большинства людей не оформлены участки, домовладения, а это обязательные требования для подключения газа. То есть основная проблема в том, что не узаконены жилые массивы", – сказал чиновник.
По его словам, в правительстве сегодня стараются содействовать людям в оформлении собственности, чтобы изменить ситуацию с газификацией к лучшему.
"Мне нужно, чтобы люди, которые хотят получить газ, если они знают, что труба проходит в ближайшем километре, формировали земельные участки и подавали заявки в ГУП "Севастопольгаз", а мы уже будем с ними работать. Сейчас взаимодействуем с департаментом имущественных отношений (ДИЗО), Севреестром, которые помогают жителям регистрировать их земельные участки. Есть штабы в районных администрациях, мы консультируем людей", – поделился Горлов.
По его словам, на сегодня центральная часть города практически газифицирована, а уровень газификации населения Севастополя на начало марта текущего года превысил 87%. Все курортные поселки (Любимовка, Андреевка, Орловка, Кача и пр.) на Северной стороне – с газом, а догазификация в них ведется по мере поступивших заявок, добавил он.
Больше половины сельских домов – без газа
В пресс-службе департамента городского хозяйства уточняют: за два последних года к сети подключили чуть больше трех сотен жилых домов. Это и приморский район (Кача, Осипенко, Полюшеко), и села в окружении гор и долин: Фронтовое, Терновка, Родное, Вишневое.
При этом в половине населенных пунктов в административных границах города (в 23 из 46) газораспределительных сетей вовсе нет, а "точное количество домовладений, отдаленных от газопровода, у департамента городского хозяйства Севастополя отсутствует".
По имеющейся у ведомства информации, сейчас есть "техническая возможность подключения 18 100 домовладений" в газифицированных поселках и селах. В то же время из 2 994 заявок на подключение к сетям, поданных с начала года, отклонили 67%, то есть более двух тысяч. Причин тому в горхозе называют несколько. В их числе несоответствие критериям догазификации, отменена заявителем, аннулирование заявки и предоставление недостающих документов.
Что уже делают и что планируют
В 2023 году в Севастополе, по статистике газовых служб, намерены догазифицировать 5 384 частных дома. А в планах до 2025-го - возвести 23 газопровода (15 – низкого давления и 8 – высокого). Строительно-монтажные работы по трем них для газификации сел Новобобровское, Широкое и Орлиное в Байдарской долине находятся уже на стадии завершения.
По 13 газопроводам выполняются проектно-изыскательские работы. Их строительство должны завершить в 2023 – 2024 годах. Сюда, в частности, относятся строительство кольцевого газопровода высокого давления через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья; газификация сел Верхнесадовое, Пироговка, Россошанка, Колхозное, Озерное, Родниковое, Подгорное, Кизиловое и ряда других, в том числе на ЮБК, в районе Ласпи.
Пять газопроводов должны сдать в эксплуатацию в 2023 – 2025. Эти новые объекты обеспечат газом еще несколько сел в Байдарской долине, а также на Южном берегу Крыма (ЮБК) и Северной стороне. Еще по двум объектам проектно-изыскательских работы только запланированы.
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