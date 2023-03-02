Рейтинг@Mail.ru
Определен подрядчик по строительству газопровода в Форосе - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230302/opredelen-podryadchik-po-stroitelstvu-gazoprovoda-v-forose-1127294799.html
Определен подрядчик по строительству газопровода в Форосе
Определен подрядчик по строительству газопровода в Форосе - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Определен подрядчик по строительству газопровода в Форосе
Определен подрядчик строительства газопровода высокого давления в Форосе на Южном берегу Крыма. Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T10:48
2023-03-02T10:49
крым
газ
топливно-энергетический комплекс
общество
новости крыма
ялта
юбк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111739/21/1117392171_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_3997f41d7967080c6f6f16bd3ffbbfda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Определен подрядчик строительства газопровода высокого давления в Форосе на Южном берегу Крыма. Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на правительственном портале.Строительством займется компания-подрядчик АО "Группа компаний "ЕКС", зарегистрированная в Москве. Цена контракта по возведению газопровода "Веселое" – пгт Форос составит более 3 миллиардов рублей.Уточняется, что он полностью обеспечит газом населенные пункты Большой Ялты. Срок сдачи объекта – 1 декабря 2026 года.Газ в Большой ЯлтеРанее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство газопровода ГРС "Веселое" – Кореиз, что позволит газифицировать 12 населенных пунктов Большой Ялты.Как сообщал министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь, газификация населенных пунктов Большой Ялты завершится в 2025 году.До конца года планируется провести газ 2 193 абонентам ялтинского городского округа. Общая сумма работ составляет 564,82 миллиона рублей. Для их выполнения необходимо повысить пропускную способность существующей газораспределительной сети. Проект реконструкции предусматривает доведение переменной мощности сети от 59,5 тыс. кубометров до 223 тысяч кубометров газа, отметил Коринь.Городской округ Ялта включает 32 населенных пункта, половина из которых не газифицирована. Средний уровень обеспеченности населения газом в округе составляет 85,9%, в среднем по Крыму – 78%.Газификация сельских населенных пунктов Крыма проводится в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя": на эти цели предусмотрено более 31 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Симферополя останется без газа из-за плановых работПрограмма бесплатной газификации в России будет продолженаЗаконопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко
https://crimea.ria.ru/20230110/glavgosekspertiza-utverdila-proekt-gazoprovoda-k-poselku-koreiz-na-yubk-1126325051.html
крым
ялта
юбк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111739/21/1117392171_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_979bbf705fc860350aa27b78980f8f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, газ, топливно-энергетический комплекс, общество, новости крыма, ялта, юбк
Определен подрядчик по строительству газопровода в Форосе

Распоряжение: в Крыму определили подрядчика строительства газопровода на ЮБК

10:48 02.03.2023 (обновлено: 10:49 02.03.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМанометр на трубопроводе газораспределительной станции
Манометр на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Определен подрядчик строительства газопровода высокого давления в Форосе на Южном берегу Крыма. Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на правительственном портале.
Строительством займется компания-подрядчик АО "Группа компаний "ЕКС", зарегистрированная в Москве. Цена контракта по возведению газопровода "Веселое" – пгт Форос составит более 3 миллиардов рублей.
Уточняется, что он полностью обеспечит газом населенные пункты Большой Ялты. Срок сдачи объекта – 1 декабря 2026 года.
Южный берег Крыма. Панорамный вид на поселок Кореиз - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 16:29
Главгосэкспертиза утвердила проект газопровода к поселку Кореиз на ЮБК

Газ в Большой Ялте

Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство газопровода ГРС "Веселое" – Кореиз, что позволит газифицировать 12 населенных пунктов Большой Ялты.
Как сообщал министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь, газификация населенных пунктов Большой Ялты завершится в 2025 году.
До конца года планируется провести газ 2 193 абонентам ялтинского городского округа. Общая сумма работ составляет 564,82 миллиона рублей. Для их выполнения необходимо повысить пропускную способность существующей газораспределительной сети. Проект реконструкции предусматривает доведение переменной мощности сети от 59,5 тыс. кубометров до 223 тысяч кубометров газа, отметил Коринь.
Городской округ Ялта включает 32 населенных пункта, половина из которых не газифицирована. Средний уровень обеспеченности населения газом в округе составляет 85,9%, в среднем по Крыму – 78%.
Газификация сельских населенных пунктов Крыма проводится в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя": на эти цели предусмотрено более 31 млн рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Часть Симферополя останется без газа из-за плановых работ
Программа бесплатной газификации в России будет продолжена
Законопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко
 
КрымГазТопливно-энергетический комплексОбществоНовости КрымаЯлтаЮБК
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Ужесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтении
13:48Боеприпасы на птицеферме: на Херсонщине нашли крупный арсенал
13:40Путину постоянно докладывают о ситуации в Брянской области – Песков
13:32В очереди на переправу в Крым стоят 264 машины
13:21Нападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часу
13:12РНКБ профинансировал строительство рекреационного комплекса в Саки
13:08Власти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГ
12:43Мужчина погиб в результате обстрела поселка Теткино в Курской области
12:43ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области
12:25В Крыму поручили установить единую планку арендной платы за сельхозземлю
12:10В селе Брянской области взяты в заложники люди
12:02Поселок Курской области под огнем ВСУ – есть пострадавшие
11:50Атака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской области
11:33Диверсанты проникли в Брянскую область: погиб мужчина и ранен ребенок
11:15Пьяный крымчанин устроил смертельное ДТП на "встречке" – приговор суда
10:58Новые случаи и смерти: оперативная сводка по COVID в Крыму и Севастополе
10:48Определен подрядчик по строительству газопровода в Форосе
10:29ФСБ задержала агента украинской разведки
10:22Керченская переправа: актуальная обстановка на 2 марта
10:15Непонятый и непонятный Горбачев
Лента новостейМолния