https://crimea.ria.ru/20230302/opredelen-podryadchik-po-stroitelstvu-gazoprovoda-v-forose-1127294799.html

Определен подрядчик по строительству газопровода в Форосе

Определен подрядчик по строительству газопровода в Форосе - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Определен подрядчик по строительству газопровода в Форосе

Определен подрядчик строительства газопровода высокого давления в Форосе на Южном берегу Крыма. Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T10:48

2023-03-02T10:48

2023-03-02T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Определен подрядчик строительства газопровода высокого давления в Форосе на Южном берегу Крыма. Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на правительственном портале.Строительством займется компания-подрядчик АО "Группа компаний "ЕКС", зарегистрированная в Москве. Цена контракта по возведению газопровода "Веселое" – пгт Форос составит более 3 миллиардов рублей.Уточняется, что он полностью обеспечит газом населенные пункты Большой Ялты. Срок сдачи объекта – 1 декабря 2026 года.Газ в Большой ЯлтеРанее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство газопровода ГРС "Веселое" – Кореиз, что позволит газифицировать 12 населенных пунктов Большой Ялты.Как сообщал министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь, газификация населенных пунктов Большой Ялты завершится в 2025 году.До конца года планируется провести газ 2 193 абонентам ялтинского городского округа. Общая сумма работ составляет 564,82 миллиона рублей. Для их выполнения необходимо повысить пропускную способность существующей газораспределительной сети. Проект реконструкции предусматривает доведение переменной мощности сети от 59,5 тыс. кубометров до 223 тысяч кубометров газа, отметил Коринь.Городской округ Ялта включает 32 населенных пункта, половина из которых не газифицирована. Средний уровень обеспеченности населения газом в округе составляет 85,9%, в среднем по Крыму – 78%.Газификация сельских населенных пунктов Крыма проводится в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя": на эти цели предусмотрено более 31 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Симферополя останется без газа из-за плановых работПрограмма бесплатной газификации в России будет продолженаЗаконопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко

https://crimea.ria.ru/20230110/glavgosekspertiza-utverdila-proekt-gazoprovoda-k-poselku-koreiz-na-yubk-1126325051.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, газ, топливно-энергетический комплекс, общество, новости крыма, ялта, юбк