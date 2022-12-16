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Курортные поселки Ялты обеспечат газом к концу 2025 года
Курортные поселки Ялты обеспечат газом к концу 2025 года - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Курортные поселки Ялты обеспечат газом к концу 2025 года
Газификация населенных пунктов Большой Ялты завершится в 2025 году. Об этом в ходе выездного совещания сообщил министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь. РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T12:06
2022-12-16T12:06
2022-12-16T12:06
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ЯЛТА, 16 дек – РИА Новости Крым. Газификация населенных пунктов Большой Ялты завершится в 2025 году. Об этом в ходе выездного совещания сообщил министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь. По инвестиционной программе на эти цели предусмотрено 31,067 миллионов рублей. Также продолжается работа по газификации домовладений. Работы по 48 домам завершатся в декабре, в 2023 году планируется подвести газ 2193 абонентам. Общая сумма работ оценивается в 564,82 миллиона рублей, уточнил он. Министр пояснил, что для выполнения работ необходимо увеличить пропускную способность действующей газораспределительной сети. Проект реконструкции предусматривает доведение переменной мощности сети от 59,5 тыс. кубометров до 223 тысяч кубометров газа. Городской округ Ялта включает 32 населенных пункта, половина из них не газифицирована. Средний уровень обеспеченности населения газом в округе составляет 85,9%, с среднем по Крыму – 78%.Как ранее сообщалось, правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации. Соответствующее постановление 1 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Читайте также на РИА Новости Крым:Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаПутин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзеЭксперт рассказал о причинах взрывов бытового газа в жилых домах
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Курортные поселки Ялты обеспечат газом к концу 2025 года
Министр топлива и энергетики Крыма Коринь: газификацию Большой Ялты завершат в 2025 году
ЯЛТА, 16 дек – РИА Новости Крым. Газификация населенных пунктов Большой Ялты завершится в 2025 году. Об этом в ходе выездного совещания сообщил министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.
"Строительство газопроводов от распредстанции "Веселое" к Кореизу и Форосу даст возможность газифицировать 12 населенных пунктов, в том числе Алупка, Симеиз, Голубой залив, Кацивели, Понизовка, Оползневое, Парковое, Береговое, Олива, Санаторное", – сказал Коринь.
По инвестиционной программе на эти цели предусмотрено 31,067 миллионов рублей.
Также продолжается работа по газификации домовладений. Работы по 48 домам завершатся в декабре, в 2023 году планируется подвести газ 2193 абонентам. Общая сумма работ оценивается в 564,82 миллиона рублей, уточнил он.
Министр пояснил, что для выполнения работ необходимо увеличить пропускную способность действующей газораспределительной сети. Проект реконструкции предусматривает доведение переменной мощности сети от 59,5 тыс. кубометров до 223 тысяч кубометров газа.
Городской округ Ялта включает 32 населенных пункта, половина из них не газифицирована. Средний уровень обеспеченности населения газом в округе составляет 85,9%, с среднем по Крыму – 78%.
Как ранее сообщалось
, правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации. Соответствующее постановление 1 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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