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Главгосэкспертиза утвердила проект газопровода к поселку Кореиз на ЮБК - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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Главгосэкспертиза утвердила проект газопровода к поселку Кореиз на ЮБК
Главгосэкспертиза утвердила проект газопровода к поселку Кореиз на ЮБК - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Главгосэкспертиза утвердила проект газопровода к поселку Кореиз на ЮБК
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство газопровода ГРС "Веселое" – Кореиз. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T16:29
2023-01-10T16:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство газопровода ГРС "Веселое" – Кореиз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Благодаря газопроводу будет газифицирован поселок Голубой Залив городского округа Ялта. Протяженность трубы составит чуть более 14 км.В ведомстве подчеркнули, что газификация поселка не только существенно улучшит бытовые условия местного населения, но и благоприятно отразится на экологической обстановке в районе реки Лименка и Ай-Петринской яйлы.Газификация сельских населенных пунктов Крыма проводится в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". По инвестиционной программе на эти цели предусмотрено более 31 млн рублей. Застройщик объекта - госпредприятие "Крымгазсети", генпроектировщик - ООО "Симинжгаз".Программа социальной газификации стала бессрочной &gt;&gt;Ранее министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь сообщал, что газификация населенных пунктов Большой Ялты завершится в 2025 году. Он пояснил, что строительство газопроводов от распределительной станции "Веселое" к Кореизу и Форосу позволит газифицировать 12 населенных пунктов.До конца года планируется подвести газ 2193 абонентам ялтинского городского округа. Общая сумма работ оценивается в 564,82 миллиона рублей. Для их выполнения необходимо повысить пропускную способность существующей газораспределительной сети. Проект реконструкции предусматривает доведение переменной мощности сети от 59,5 тыс. кубометров до 223 тысяч кубометров газа, отметил Коринь.Городской округ Ялта включает 32 населенных пункта, половина из них не газифицирована. Средний уровень обеспеченности населения газом в округе составляет 85,9%, с среднем по Крыму – 78%.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и СевастополяКрым и газ: как маткапитал поможет не топить дровамиКрымские ученые помогут ускорить строительство газопровода на ЮБК
https://crimea.ria.ru/20221215/kogda-sela-sevastopolya-podklyuchat-k-gazu--otvet-vlastey-1125923548.html
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новости крыма, крым, юбк, газ, ялта, крымгазсети, главгосэкспертиза
Главгосэкспертиза утвердила проект газопровода к поселку Кореиз на ЮБК

Главэкспертиза России выдала положительное заключение по газопроводу "Веселое" – Кореиз

16:29 10.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукЮжный берег Крыма. Панорамный вид на поселок Кореиз
Южный берег Крыма. Панорамный вид на поселок Кореиз - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство газопровода ГРС "Веселое" – Кореиз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Благодаря газопроводу будет газифицирован поселок Голубой Залив городского округа Ялта. Протяженность трубы составит чуть более 14 км.
"Около половины газопровода будет проложено под землей вдоль Севастопольского шоссе и над землей уже вдоль Южнобережного шоссе. В местах его сближения с особо охраняемыми природными территориями предусмотрено сужение строительной полосы с целью сохранения территории от воздействия строительства", – отметил главный эксперт по объектам производственного назначения Алексей Богуш.
В ведомстве подчеркнули, что газификация поселка не только существенно улучшит бытовые условия местного населения, но и благоприятно отразится на экологической обстановке в районе реки Лименка и Ай-Петринской яйлы.
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Когда в села Севастополя придет газ
Газификация сельских населенных пунктов Крыма проводится в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". По инвестиционной программе на эти цели предусмотрено более 31 млн рублей. Застройщик объекта - госпредприятие "Крымгазсети", генпроектировщик - ООО "Симинжгаз".
Программа социальной газификации стала бессрочной >>
Ранее министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь сообщал, что газификация населенных пунктов Большой Ялты завершится в 2025 году. Он пояснил, что строительство газопроводов от распределительной станции "Веселое" к Кореизу и Форосу позволит газифицировать 12 населенных пунктов.
До конца года планируется подвести газ 2193 абонентам ялтинского городского округа. Общая сумма работ оценивается в 564,82 миллиона рублей. Для их выполнения необходимо повысить пропускную способность существующей газораспределительной сети. Проект реконструкции предусматривает доведение переменной мощности сети от 59,5 тыс. кубометров до 223 тысяч кубометров газа, отметил Коринь.
Городской округ Ялта включает 32 населенных пункта, половина из них не газифицирована. Средний уровень обеспеченности населения газом в округе составляет 85,9%, с среднем по Крыму – 78%.
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Новости КрымаКрымЮБКГазЯлтаКрымгазсетиГлавгосэкспертиза
 
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