Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220817/khusnullin-otsenil-rezultaty-gosprogrammy-po-razvitiyu-kryma-i-sevastopolya-1124197051.html
Хуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя
Хуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Хуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя
Госпрограмма по развитию Крыма и Севастополя находится в числе лидеров по итогам оценки эффективности реализации государственных программ за первое полугодие... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T14:45
2022-08-17T14:45
экономика
крым
марат хуснуллин
сергей аксенов
михаил развожаев
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/16/1123928288_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2327cce2e325890888bd6df8e41b6e46.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Госпрограмма по развитию Крыма и Севастополя находится в числе лидеров по итогам оценки эффективности реализации государственных программ за первое полугодие 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.По его словам, прошлый год стал самым успешным по результативности госпрограммы, и в этом году темпы не снижаются.В свою очередь замминистра экономического развития России Сергей Назаров отметил, что уровень реализации крымской программы составил 98,3%."Оценка эффективности госпрограммы в основном зависит от достижения показателей и ее результатов. На 1 июля кассовое исполнение от запланированного объема составило 100% и показатель по соблюдению исполнителем требований по администрированию программы также составил 100%", – отметил Назаров.За первое полугодие текущего года введены в работу семь объектов в сфере коммунальной инфраструктуры, дорожного и жилищного хозяйства, а также культуры. В их числе - строительство водовода от Бештерек-Зуйского водозабора до села Белое в Симферополе, строительство сети водоснабжения в Феодосии и другие."В рамках поручений президента особое внимание уделяется вопросу газификации и водоснабжения населенных пунктов Крыма и Севастополя. В рамках госпрограммы построили сеть газоснабжения в поселке Акрополис и в селе Айкаван Симферопольского района, тем самым обеспечив газом более тысячи местных жителей. Не остается без внимания и строительство объектов инженерной инфраструктуры – водоснабжения на территории Крымского полуострова", – подчеркнул замминистра.До конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию еще 115 объектов в сфере коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры, спорта и образования. В частности, идет стройка 11 детских садов (шесть в Крыму и пять в Севастополе) на две тысячи дошкольников, а также школы в Севастополе на 450 учеников.Для расширения сферы банковских услуг в Крым привлечен дополнительный банк со 100% государственным участием – ПАО "Промсвязьбанк"."Госпрограмма по развитию Крыма и Севастополя – стратегический документ, во многом определяющий развитие нашего полуострова. В рамках нее построены сотни важных объектов во всех сферах – от инфраструктуры до социальной сферы", - прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов."В прошлом году за все время существования программы мы ввели в эксплуатацию рекордное количество объектов – 19. В этом году перед нами стоит еще более ответственная задача – завершить работы на 25 объектах", – добавил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
https://crimea.ria.ru/20220421/v-krymu-k-2023-postroyat-federalnyy-trenirovochnyy-tsentr-sbornykh-komand-rf-1123015761.html
https://crimea.ria.ru/20211027/kakie-dorogi-postroyat-i-otremontiruyut-v-krymu-v-2022-2024-godakh-1121256309.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/16/1123928288_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a8b0da6b0bc80653b9cbf182b5c14db0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, крым, марат хуснуллин, сергей аксенов, михаил развожаев, севастополь
Хуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя

Вице-премьер Хуснуллин: госпрограмма по развитию Крыма и Севастополя в тройке лучших

14:45 17.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство объездной на Ялту в районе села Мазанка
Строительство объездной на Ялту в районе села Мазанка - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Госпрограмма по развитию Крыма и Севастополя находится в числе лидеров по итогам оценки эффективности реализации государственных программ за первое полугодие 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, прошлый год стал самым успешным по результативности госпрограммы, и в этом году темпы не снижаются.
"По рейтингу Минэкономразвития показали второй результат среди всех 49 госпрограмм. Это стало возможным благодаря системной работе по управлению финансами, которая выстраивается последние годы, работе Минэкономразвития и регионов", – отметил Хуснуллин.
В свою очередь замминистра экономического развития России Сергей Назаров отметил, что уровень реализации крымской программы составил 98,3%.
"Оценка эффективности госпрограммы в основном зависит от достижения показателей и ее результатов. На 1 июля кассовое исполнение от запланированного объема составило 100% и показатель по соблюдению исполнителем требований по администрированию программы также составил 100%", – отметил Назаров.
Строительный кран - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 16:04
В Крыму к 2023 построят федеральный тренировочный центр сборных команд РФ
За первое полугодие текущего года введены в работу семь объектов в сфере коммунальной инфраструктуры, дорожного и жилищного хозяйства, а также культуры. В их числе - строительство водовода от Бештерек-Зуйского водозабора до села Белое в Симферополе, строительство сети водоснабжения в Феодосии и другие.
Особое внимание в федеральном центре уделяют дорожному строительству и улучшению транспортной доступности. По словам Назарова, для обеспечения сообщения между аэропортом Симферополя и населенными пунктами реконструировали почти 25 км автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный, что позволит увеличить пропускную способность автомобильного трафика на 85%. Также отремонтировали региональную автомобильную дорогу Севастополь – Камышовая бухта.
"В рамках поручений президента особое внимание уделяется вопросу газификации и водоснабжения населенных пунктов Крыма и Севастополя. В рамках госпрограммы построили сеть газоснабжения в поселке Акрополис и в селе Айкаван Симферопольского района, тем самым обеспечив газом более тысячи местных жителей. Не остается без внимания и строительство объектов инженерной инфраструктуры – водоснабжения на территории Крымского полуострова", – подчеркнул замминистра.
Ремонт дорог в Севастополе
27 октября 2021, 21:06
Какие дороги построят и отремонтируют в Крыму в 2022-2024 годах
До конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию еще 115 объектов в сфере коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры, спорта и образования. В частности, идет стройка 11 детских садов (шесть в Крыму и пять в Севастополе) на две тысячи дошкольников, а также школы в Севастополе на 450 учеников.
Для расширения сферы банковских услуг в Крым привлечен дополнительный банк со 100% государственным участием – ПАО "Промсвязьбанк".
"Госпрограмма по развитию Крыма и Севастополя – стратегический документ, во многом определяющий развитие нашего полуострова. В рамках нее построены сотни важных объектов во всех сферах – от инфраструктуры до социальной сферы", - прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов.
"В прошлом году за все время существования программы мы ввели в эксплуатацию рекордное количество объектов – 19. В этом году перед нами стоит еще более ответственная задача – завершить работы на 25 объектах", – добавил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
 
ЭкономикаКрымМарат ХуснуллинСергей АксеновМихаил РазвожаевСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:12И грянет шторм: в Крыму опять прогнозируют ливни и грозы
15:06Масочный режим возвращается: где уже рекомендуют носить маски из-за COVID
14:58Турция и Израиль восстановят дипломатические отношения
14:45Хуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя
13:56В Херсонской области установили новое административное деление
13:39Часть абонентов в Крыму до вечера остались без воды
13:36Школа повреждена при детонации боеприпасов в Джанкойском районе
13:32Ветеран ФСО оценил угрозы из Киева о новых диверсиях в Крыму
13:19ВС РФ уничтожили склады с вооружением и четыре беспилотника ВСУ
13:12В Минобороны заявили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ
13:00Главный алюминиевый завод Европы закроется из-за дорогого электричества
12:53Новый командующий ЧФ представлен в Севастополе
12:51В Крыму арестованы участники ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
12:38Правительство утвердило льготные кредиты для бизнеса
12:27Взлет заболеваемости COVID-19 в России: Крым на 22 месте по приросту
12:05Аксенов заявил о риске повторного возгорания и детонации на севере Крыма
11:57В Крыму ФСБ раскрыла курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
11:44В Минэкономразвития назвали новых кредиторов СЭЗ Крыма
11:42Киев угрожает повторением диверсий в Крыму
11:34Энергетики Херсона перенимают опыт Крыма
Лента новостейМолния