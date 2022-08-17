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Хуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя

Хуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Хуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя

Госпрограмма по развитию Крыма и Севастополя находится в числе лидеров по итогам оценки эффективности реализации государственных программ за первое полугодие... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T14:45

2022-08-17T14:45

2022-08-17T14:45

экономика

крым

марат хуснуллин

сергей аксенов

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Госпрограмма по развитию Крыма и Севастополя находится в числе лидеров по итогам оценки эффективности реализации государственных программ за первое полугодие 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.По его словам, прошлый год стал самым успешным по результативности госпрограммы, и в этом году темпы не снижаются.В свою очередь замминистра экономического развития России Сергей Назаров отметил, что уровень реализации крымской программы составил 98,3%."Оценка эффективности госпрограммы в основном зависит от достижения показателей и ее результатов. На 1 июля кассовое исполнение от запланированного объема составило 100% и показатель по соблюдению исполнителем требований по администрированию программы также составил 100%", – отметил Назаров.За первое полугодие текущего года введены в работу семь объектов в сфере коммунальной инфраструктуры, дорожного и жилищного хозяйства, а также культуры. В их числе - строительство водовода от Бештерек-Зуйского водозабора до села Белое в Симферополе, строительство сети водоснабжения в Феодосии и другие."В рамках поручений президента особое внимание уделяется вопросу газификации и водоснабжения населенных пунктов Крыма и Севастополя. В рамках госпрограммы построили сеть газоснабжения в поселке Акрополис и в селе Айкаван Симферопольского района, тем самым обеспечив газом более тысячи местных жителей. Не остается без внимания и строительство объектов инженерной инфраструктуры – водоснабжения на территории Крымского полуострова", – подчеркнул замминистра.До конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию еще 115 объектов в сфере коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры, спорта и образования. В частности, идет стройка 11 детских садов (шесть в Крыму и пять в Севастополе) на две тысячи дошкольников, а также школы в Севастополе на 450 учеников.Для расширения сферы банковских услуг в Крым привлечен дополнительный банк со 100% государственным участием – ПАО "Промсвязьбанк"."Госпрограмма по развитию Крыма и Севастополя – стратегический документ, во многом определяющий развитие нашего полуострова. В рамках нее построены сотни важных объектов во всех сферах – от инфраструктуры до социальной сферы", - прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов."В прошлом году за все время существования программы мы ввели в эксплуатацию рекордное количество объектов – 19. В этом году перед нами стоит еще более ответственная задача – завершить работы на 25 объектах", – добавил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

https://crimea.ria.ru/20220421/v-krymu-k-2023-postroyat-federalnyy-trenirovochnyy-tsentr-sbornykh-komand-rf-1123015761.html

https://crimea.ria.ru/20211027/kakie-dorogi-postroyat-i-otremontiruyut-v-krymu-v-2022-2024-godakh-1121256309.html

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экономика, крым, марат хуснуллин, сергей аксенов, михаил развожаев, севастополь