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Программа бесплатной газификации в России будет продолжена - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Программа бесплатной газификации в России будет продолжена
Программа бесплатной газификации в России будет продолжена - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Программа бесплатной газификации в России будет продолжена
Программа бесплатной газификации в России будет продолжена, для граждан она будет действовать на постоянной основе. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T13:20
2023-02-21T13:22
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
россия
общество
газ
жкх
новости
бесплатная газификация в россии
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Программа бесплатной газификации в России будет продолжена, для граждан она будет действовать на постоянной основе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.Также с этого года в стране начинается большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение 10 лет планируется инвестировать в нее не менее 4,5 трлн рублей."Мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера. Надо работать и будем это делать. Важно, чтобы программа сразу получила мощный старт, потому прошу правительство обеспечить ее стабильное финансирование", - заключил он.Президент России Владимир Путин во вторник оглашает послание Федеральному Собранию, в котором дал оценку специальной военной операции, международной ситуации, а также уделил внимание социальным и экономическим вопросам России. Это первое послание с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в прошлом году его не было, как и в 2017 году.В России по поручению главы государства развернута масштабная программа газификации регионов, включая ускоренную догазификацию населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, без привлечения средств граждан (социальная газификация). Потенциал догазификации составляет более трех миллионов домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов.В декабре правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. В правительстве уточнили, что детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям.В Республике Крым в программу бесплатной газификации попадают 78 тысяч участков. По данным предприятия "Крымгазсети", на сегодняшний день в регионе подано более 11 тысяч заявок на участие в программе. На данный момент заключено более 5 тыс. договоров, выполнено более 1,1 тыс. подключений.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымским льготникам помогут провести газСадовые товарищества бесплатно газифицируют до 2025 года - ПутинВ Крыму газ бесплатно подведут к 77 тысячам участков
https://crimea.ria.ru/20221012/putin-poruchil-prodlit-programmu-sotsialnoy-gazifikatsii-posle-2022-goda-1124839950.html
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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, россия, общество, газ, жкх, новости, бесплатная газификация в россии, экономика
Программа бесплатной газификации в России будет продолжена

Путин: программа бесплатной газификации в России будет продолжена

13:20 21.02.2023 (обновлено: 13:22 21.02.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПутин: программа бесплатной газификации в России будет продолжена
Путин: программа бесплатной газификации в России будет продолжена - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Программа бесплатной газификации в России будет продолжена, для граждан она будет действовать на постоянной основе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
"Продолжим программу бесплатной газификации. Уже принято решение распространить ее на социальные объекты – детские сады и школы, поликлиники и больницы, ФАПы. А для граждан такая программа будет действовать на постоянной основе. Они всегда смогут обратиться за подключением своего дома к сетям газоснабжения", - отметил он.
Также с этого года в стране начинается большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение 10 лет планируется инвестировать в нее не менее 4,5 трлн рублей.
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"Мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера. Надо работать и будем это делать. Важно, чтобы программа сразу получила мощный старт, потому прошу правительство обеспечить ее стабильное финансирование", - заключил он.
Президент России Владимир Путин во вторник оглашает послание Федеральному Собранию, в котором дал оценку специальной военной операции, международной ситуации, а также уделил внимание социальным и экономическим вопросам России. Это первое послание с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в прошлом году его не было, как и в 2017 году.
В России по поручению главы государства развернута масштабная программа газификации регионов, включая ускоренную догазификацию населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, без привлечения средств граждан (социальная газификация). Потенциал догазификации составляет более трех миллионов домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов.
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В декабре правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. В правительстве уточнили, что детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям.
В Республике Крым в программу бесплатной газификации попадают 78 тысяч участков. По данным предприятия "Крымгазсети", на сегодняшний день в регионе подано более 11 тысяч заявок на участие в программе. На данный момент заключено более 5 тыс. договоров, выполнено более 1,1 тыс. подключений.
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Владимир Путин (политик)Послание Федеральному СобраниюРоссияОбществоГазЖКХНовостиБесплатная газификация в РоссииЭкономика
 
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