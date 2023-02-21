https://crimea.ria.ru/20230221/programma-besplatnoy-gazifikatsii-v-rossii-budet-prodolzhena-1127124443.html

Программа бесплатной газификации в России будет продолжена

Программа бесплатной газификации в России будет продолжена - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Программа бесплатной газификации в России будет продолжена

Программа бесплатной газификации в России будет продолжена, для граждан она будет действовать на постоянной основе. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T13:20

2023-02-21T13:20

2023-02-21T13:22

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

россия

общество

газ

жкх

новости

бесплатная газификация в россии

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Программа бесплатной газификации в России будет продолжена, для граждан она будет действовать на постоянной основе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.Также с этого года в стране начинается большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение 10 лет планируется инвестировать в нее не менее 4,5 трлн рублей."Мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера. Надо работать и будем это делать. Важно, чтобы программа сразу получила мощный старт, потому прошу правительство обеспечить ее стабильное финансирование", - заключил он.Президент России Владимир Путин во вторник оглашает послание Федеральному Собранию, в котором дал оценку специальной военной операции, международной ситуации, а также уделил внимание социальным и экономическим вопросам России. Это первое послание с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в прошлом году его не было, как и в 2017 году.В России по поручению главы государства развернута масштабная программа газификации регионов, включая ускоренную догазификацию населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, без привлечения средств граждан (социальная газификация). Потенциал догазификации составляет более трех миллионов домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов.В декабре правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. В правительстве уточнили, что детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям.В Республике Крым в программу бесплатной газификации попадают 78 тысяч участков. По данным предприятия "Крымгазсети", на сегодняшний день в регионе подано более 11 тысяч заявок на участие в программе. На данный момент заключено более 5 тыс. договоров, выполнено более 1,1 тыс. подключений.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымским льготникам помогут провести газСадовые товарищества бесплатно газифицируют до 2025 года - ПутинВ Крыму газ бесплатно подведут к 77 тысячам участков

https://crimea.ria.ru/20221012/putin-poruchil-prodlit-programmu-sotsialnoy-gazifikatsii-posle-2022-goda-1124839950.html

https://crimea.ria.ru/20230214/v-krymu-proburyat-novye-skvazhiny-dlya-dobychi-gaza-1126967587.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), послание федеральному собранию, россия, общество, газ, жкх, новости, бесплатная газификация в россии, экономика