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Крымским льготникам помогут провести газ - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Крымским льготникам помогут провести газ
Крымским льготникам помогут провести газ - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Крымским льготникам помогут провести газ
Более 340 млн рублей получит республика на программу социальной газификации, благодаря которой льготники смогут получить субсидии на проведение газа к домам. Об РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T11:52
2023-02-03T11:54
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Более 340 млн рублей получит республика на программу социальной газификации, благодаря которой льготники смогут получить субсидии на проведение газа к домам. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Крым дополнительно получит более 340 млн рублей из резервного фонда на реализацию программы социальной газификации", - написал он в своем Telegram-канале.Эти деньги будут направлены на выплату субсидий участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами и многодетным. Размер каждой составит не менее 100 тысяч рублей, отметил Аксенов."Субсидию граждане смогут использовать для проведения работ внутри границ земельного участка", - уточнил он.Социальная газификация в СевастополеВ январе губернатор города Михаил Развожаев сообщил о выделении из резервного фонда правительства Севастополя денег на догазификацию для отдельных льготных категорий граждан.Льготникам будет предоставлена возможность газификации "под ключ" – установят газовое оборудование и проведут работы в границах участков. Эта мера распространяется на инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семьи погибшего (умершего) инвалида войны, многодетных семей и малоимущих граждан.Программа газификации бессрочнаРанее правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. Это дает возможность еще большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их домаВ Республике Крым в программу попадают 78 тысяч участков. По данным предприятия "Крымгазсети" на конец 2022 года, в регионе подано более 11 тысяч заявок на участие в программе. На данный момент заключено более 5 тыс. договоров, выполнено более 1,1 тыс. подключений.
https://crimea.ria.ru/20230110/glavgosekspertiza-utverdila-proekt-gazoprovoda-k-poselku-koreiz-na-yubk-1126325051.html
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крым, сергей аксенов, газ, крымгазсети, новости крыма, общество, жкх, жкх крыма и севастополя
Крымским льготникам помогут провести газ

Аксенов: Крым получит еще 340 млн рублей на программу социальной газификации

11:52 03.02.2023 (обновлено: 11:54 03.02.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Варенков / Перейти в фотобанкСотрудник газовой службы. Архивное фото
Сотрудник газовой службы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости . Андрей Варенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Более 340 млн рублей получит республика на программу социальной газификации, благодаря которой льготники смогут получить субсидии на проведение газа к домам. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Крым дополнительно получит более 340 млн рублей из резервного фонда на реализацию программы социальной газификации", - написал он в своем Telegram-канале.
Эти деньги будут направлены на выплату субсидий участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами и многодетным. Размер каждой составит не менее 100 тысяч рублей, отметил Аксенов.
"Субсидию граждане смогут использовать для проведения работ внутри границ земельного участка", - уточнил он.
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Социальная газификация в Севастополе

В январе губернатор города Михаил Развожаев сообщил о выделении из резервного фонда правительства Севастополя денег на догазификацию для отдельных льготных категорий граждан.
Льготникам будет предоставлена возможность газификации "под ключ" – установят газовое оборудование и проведут работы в границах участков. Эта мера распространяется на инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семьи погибшего (умершего) инвалида войны, многодетных семей и малоимущих граждан.

Программа газификации бессрочна

Ранее правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. Это дает возможность еще большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их дома
В Республике Крым в программу попадают 78 тысяч участков. По данным предприятия "Крымгазсети" на конец 2022 года, в регионе подано более 11 тысяч заявок на участие в программе. На данный момент заключено более 5 тыс. договоров, выполнено более 1,1 тыс. подключений.
 
КрымСергей АксеновГазКрымгазсетиНовости КрымаОбществоЖКХЖКХ Крыма и Севастополя
 
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