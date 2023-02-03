https://crimea.ria.ru/20230203/krymskim-lgotnikam-pomogut-provesti-gaz-1126759348.html
Крымским льготникам помогут провести газ
Крымским льготникам помогут провести газ - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Крымским льготникам помогут провести газ
Более 340 млн рублей получит республика на программу социальной газификации, благодаря которой льготники смогут получить субсидии на проведение газа к домам. Об РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T11:52
2023-02-03T11:52
2023-02-03T11:54
крым
сергей аксенов
газ
крымгазсети
новости крыма
общество
жкх
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111147/58/1111475805_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9ced7ac848d038de8215d728c5b345e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Более 340 млн рублей получит республика на программу социальной газификации, благодаря которой льготники смогут получить субсидии на проведение газа к домам. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Крым дополнительно получит более 340 млн рублей из резервного фонда на реализацию программы социальной газификации", - написал он в своем Telegram-канале.Эти деньги будут направлены на выплату субсидий участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами и многодетным. Размер каждой составит не менее 100 тысяч рублей, отметил Аксенов."Субсидию граждане смогут использовать для проведения работ внутри границ земельного участка", - уточнил он.Социальная газификация в СевастополеВ январе губернатор города Михаил Развожаев сообщил о выделении из резервного фонда правительства Севастополя денег на догазификацию для отдельных льготных категорий граждан.Льготникам будет предоставлена возможность газификации "под ключ" – установят газовое оборудование и проведут работы в границах участков. Эта мера распространяется на инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семьи погибшего (умершего) инвалида войны, многодетных семей и малоимущих граждан.Программа газификации бессрочнаРанее правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. Это дает возможность еще большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их домаВ Республике Крым в программу попадают 78 тысяч участков. По данным предприятия "Крымгазсети" на конец 2022 года, в регионе подано более 11 тысяч заявок на участие в программе. На данный момент заключено более 5 тыс. договоров, выполнено более 1,1 тыс. подключений.
https://crimea.ria.ru/20230110/glavgosekspertiza-utverdila-proekt-gazoprovoda-k-poselku-koreiz-na-yubk-1126325051.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111147/58/1111475805_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7615fbcae67705c32552a56e66c68e4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, газ, крымгазсети, новости крыма, общество, жкх, жкх крыма и севастополя
Крымским льготникам помогут провести газ
Аксенов: Крым получит еще 340 млн рублей на программу социальной газификации
11:52 03.02.2023 (обновлено: 11:54 03.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Более 340 млн рублей получит республика на программу социальной газификации, благодаря которой льготники смогут получить субсидии на проведение газа к домам. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Крым дополнительно получит более 340 млн рублей из резервного фонда на реализацию программы социальной газификации", - написал он в своем Telegram-канале.
Эти деньги будут направлены на выплату субсидий участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами и многодетным. Размер каждой составит не менее 100 тысяч рублей, отметил Аксенов.
"Субсидию граждане смогут использовать для проведения работ внутри границ земельного участка", - уточнил он.
Социальная газификация в Севастополе
В январе губернатор города Михаил Развожаев сообщил о выделении из резервного фонда правительства Севастополя денег на догазификацию для отдельных льготных категорий граждан.
Льготникам будет предоставлена возможность газификации "под ключ"
– установят газовое оборудование и проведут работы в границах участков. Эта мера распространяется на инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семьи погибшего (умершего) инвалида войны, многодетных семей и малоимущих граждан.
Программа газификации бессрочна
Ранее правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу
социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. Это дает возможность еще большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их дома
В Республике Крым в программу попадают 78 тысяч участков. По данным предприятия "Крымгазсети" на конец 2022 года, в регионе подано более 11 тысяч заявок на участие в программе. На данный момент заключено более 5 тыс. договоров, выполнено более 1,1 тыс. подключений.