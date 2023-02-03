https://crimea.ria.ru/20230203/krymskim-lgotnikam-pomogut-provesti-gaz-1126759348.html

Крымским льготникам помогут провести газ

Крымским льготникам помогут провести газ - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Крымским льготникам помогут провести газ

Более 340 млн рублей получит республика на программу социальной газификации, благодаря которой льготники смогут получить субсидии на проведение газа к домам. Об РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T11:52

2023-02-03T11:52

2023-02-03T11:54

крым

сергей аксенов

газ

крымгазсети

новости крыма

общество

жкх

жкх крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111147/58/1111475805_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9ced7ac848d038de8215d728c5b345e6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Более 340 млн рублей получит республика на программу социальной газификации, благодаря которой льготники смогут получить субсидии на проведение газа к домам. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Крым дополнительно получит более 340 млн рублей из резервного фонда на реализацию программы социальной газификации", - написал он в своем Telegram-канале.Эти деньги будут направлены на выплату субсидий участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами и многодетным. Размер каждой составит не менее 100 тысяч рублей, отметил Аксенов."Субсидию граждане смогут использовать для проведения работ внутри границ земельного участка", - уточнил он.Социальная газификация в СевастополеВ январе губернатор города Михаил Развожаев сообщил о выделении из резервного фонда правительства Севастополя денег на догазификацию для отдельных льготных категорий граждан.Льготникам будет предоставлена возможность газификации "под ключ" – установят газовое оборудование и проведут работы в границах участков. Эта мера распространяется на инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семьи погибшего (умершего) инвалида войны, многодетных семей и малоимущих граждан.Программа газификации бессрочнаРанее правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. Это дает возможность еще большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их домаВ Республике Крым в программу попадают 78 тысяч участков. По данным предприятия "Крымгазсети" на конец 2022 года, в регионе подано более 11 тысяч заявок на участие в программе. На данный момент заключено более 5 тыс. договоров, выполнено более 1,1 тыс. подключений.

https://crimea.ria.ru/20230110/glavgosekspertiza-utverdila-proekt-gazoprovoda-k-poselku-koreiz-na-yubk-1126325051.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, газ, крымгазсети, новости крыма, общество, жкх, жкх крыма и севастополя