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Льготным категориям граждан в Севастополе проведут газ "под ключ" - РИА Новости Крым, 14.01.2023
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Льготным категориям граждан в Севастополе проведут газ "под ключ"
Льготным категориям граждан в Севастополе проведут газ "под ключ" - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Льготным категориям граждан в Севастополе проведут газ "под ключ"
Правительство Севастополя выделит деньги из резервного фонда на догазификацию для отдельных льготных категорий граждан. Соответвующее решение принято на... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T16:46
2023-01-14T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя выделит деньги из резервного фонда на догазификацию для отдельных льготных категорий граждан. Соответвующее решение принято на заседании в субботу.Льготникам будет предоставлена возможность газификации "под ключ" - установлено газовое оборудование и проведены работы в границах участков. Это коснется инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семьи погибшего (умершего) инвалида войны, многодетных семей и малоимущих граждан.Он уточнил, что на прошлой неделе состоялся федеральный штаб, где было принято решение выделить регионам дополнительные средства на социальную поддержку отдельных категорий граждан. После того, как Севастополь получит федеральное финансирование, местные власти смогут расширить эту льготу и на другие категории граждан.Развожаев поручил довести до льготных категорий граждан информацию о порядке подачи заявок.Ранее правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. В Республике Крым в программу бесплатной газификации попадают 78 тысяч участков. По данным предприятия "Крымгазсети" на конце года, в регионе подано более 11 тысяч заявок на участие в программе. На данный момент заключено более 5 тыс. договоров, выполнено более 1,1 тыс. подключений.Читайте также на РИА Новости Крым:Главгосэкспертиза утвердила проект газопровода к поселку Кореиз на ЮБККогда в села Севастополя придет газХуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя
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Льготным категориям граждан в Севастополе проведут газ "под ключ"

Правительство Севастополя: льготникам проведут газ "под ключ" за счет государства

16:46 14.01.2023
 
© РИА Новости Крымгаз
газ - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя выделит деньги из резервного фонда на догазификацию для отдельных льготных категорий граждан. Соответвующее решение принято на заседании в субботу.
Льготникам будет предоставлена возможность газификации "под ключ" - установлено газовое оборудование и проведены работы в границах участков. Это коснется инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семьи погибшего (умершего) инвалида войны, многодетных семей и малоимущих граждан.
"Речь идет об исполнении поручения президента Владимира Путина от 30 октября 2022 года. Мы выделяем деньги, чтобы ГУП "Севастопольгаз", что называется "под ключ" решил вопрос с газификацией для льготников - внутри земельного участка сделал газовую разводку, установил газовое оборудование", - отметил губернатор города Михаил Развожаев.
Он уточнил, что на прошлой неделе состоялся федеральный штаб, где было принято решение выделить регионам дополнительные средства на социальную поддержку отдельных категорий граждан. После того, как Севастополь получит федеральное финансирование, местные власти смогут расширить эту льготу и на другие категории граждан.
"Механизм следующий: люди будут подавать заявку "Севастопольгаз", Соцзащита подтверждать нуждаемость. Все работы выполняет предприятие либо его субподрядчики по стандарту, утвержденному на федеральном уровне, и получает возмещение из бюджета. Сами люди не будут выбирать подрядчика, получать субсидию. Эту работу надо будет очень качественно организовать с точки зрения отработки ГУПом, чтобы все необходимое оборудование у них было в наличии", - добавил губернатор.
Развожаев поручил довести до льготных категорий граждан информацию о порядке подачи заявок.
Ранее правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. В Республике Крым в программу бесплатной газификации попадают 78 тысяч участков. По данным предприятия "Крымгазсети" на конце года, в регионе подано более 11 тысяч заявок на участие в программе. На данный момент заключено более 5 тыс. договоров, выполнено более 1,1 тыс. подключений.
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