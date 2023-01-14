https://crimea.ria.ru/20230114/lgotnym-kategoriyam-grazhdan-v-sevastopole-provedut-gaz-pod-klyuch-1126400275.html

Льготным категориям граждан в Севастополе проведут газ "под ключ"

Льготным категориям граждан в Севастополе проведут газ "под ключ" - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Льготным категориям граждан в Севастополе проведут газ "под ключ"

Правительство Севастополя выделит деньги из резервного фонда на догазификацию для отдельных льготных категорий граждан. Соответвующее решение принято на... РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T16:46

2023-01-14T16:46

2023-01-14T16:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя выделит деньги из резервного фонда на догазификацию для отдельных льготных категорий граждан. Соответвующее решение принято на заседании в субботу.Льготникам будет предоставлена возможность газификации "под ключ" - установлено газовое оборудование и проведены работы в границах участков. Это коснется инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семьи погибшего (умершего) инвалида войны, многодетных семей и малоимущих граждан.Он уточнил, что на прошлой неделе состоялся федеральный штаб, где было принято решение выделить регионам дополнительные средства на социальную поддержку отдельных категорий граждан. После того, как Севастополь получит федеральное финансирование, местные власти смогут расширить эту льготу и на другие категории граждан.Развожаев поручил довести до льготных категорий граждан информацию о порядке подачи заявок.Ранее правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. В Республике Крым в программу бесплатной газификации попадают 78 тысяч участков. По данным предприятия "Крымгазсети" на конце года, в регионе подано более 11 тысяч заявок на участие в программе. На данный момент заключено более 5 тыс. договоров, выполнено более 1,1 тыс. подключений.Читайте также на РИА Новости Крым:Главгосэкспертиза утвердила проект газопровода к поселку Кореиз на ЮБККогда в села Севастополя придет газХуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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