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Часть Симферополя останется без газа из-за плановых работ - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Часть Симферополя останется без газа из-за плановых работ
Часть Симферополя останется без газа из-за плановых работ - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Часть Симферополя останется без газа из-за плановых работ
6 и 9 марта из-за плановых работ на сетях часть Симферополя останется без газа, который отключат более чем на сутки - с 8 утра до 17 часов следующего дня,... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T08:15
2023-03-02T08:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. 6 и 9 марта из-за плановых работ на сетях часть Симферополя останется без газа, который отключат более чем на сутки - с 8 утра до 17 часов следующего дня, сообщили в пресс-службе "Крымгазсети".В связи с проведением комплекса мероприятий по переврезкам газопроводов среднего и низкого давлений в рамках проведения капитальных ремонтных работ по ул. Пролетарская, Кавказская и Караимская будет прекращена подача газа потребителям по следующим адресам:С 8.00 часов 6 марта до 17.00 часов 7 марта газоснабжение будет отключено на газорегуляторных пунктах по ул. Пролетарская 1а ("Кедр"), пер. Тихий 2/4, пер. Тихий 2 ("КСТ"), ул. Петропавловская 16 (гостиница "Таврическая"), ул. Петропавловская 12 (БЦ), Институт филологии КФУ ул. Ленина 11, ул. Петропавловская 3 (ТЦ "Октябрьский"), пр. Кирова, 27-29 (ТЦ "Пассаж"), ул. Петропавловская 13, Храм Константина и Елены по ул. Петропавловская 8а, ул. Пролетарская 7 Собор Петра и Павла, ул. Большевистская 28/9 крышная котельная (офисы), ул. Кавказская 5 котельная школы №16, ул. Кавказская 5, ул. Одесская 12, Троицкий монастырь, пер. Бондарный, 1 (офисы), ул. Одесская 3а, МИД России пер. Одесский (пр. Кирова, 19а), пер. Одесский 1 ЦУМ, Краснознаменная 72 (Дом художника), ул. Пролетарская, ул. Кавказская и прилегающие улицы и переулки.С 8.00 часов 9 марта до 17.00 10 марта отключению подлежат ул. Пролетарская 4 (котельная) Министерство строительства и архитектуры; ул. Кавказская, 3, магазин "Галла" и прилегающие улицы и переулки.Читайте также на РИА Новости Крым:Программа бесплатной газификации в России будет продолжена Законопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко Крымским льготникам помогут провести газ
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симферополь, жкх, городская среда, новости крыма, общество, новости
Часть Симферополя останется без газа из-за плановых работ

Плановое отключение газа в Симферополе – график и адреса

08:15 02.03.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧайник на газовой плите в жилом доме города Симферополь
Чайник на газовой плите в жилом доме города Симферополь - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. 6 и 9 марта из-за плановых работ на сетях часть Симферополя останется без газа, который отключат более чем на сутки - с 8 утра до 17 часов следующего дня, сообщили в пресс-службе "Крымгазсети".
В связи с проведением комплекса мероприятий по переврезкам газопроводов среднего и низкого давлений в рамках проведения капитальных ремонтных работ по ул. Пролетарская, Кавказская и Караимская будет прекращена подача газа потребителям по следующим адресам:
С 8.00 часов 6 марта до 17.00 часов 7 марта газоснабжение будет отключено на газорегуляторных пунктах по ул. Пролетарская 1а ("Кедр"), пер. Тихий 2/4, пер. Тихий 2 ("КСТ"), ул. Петропавловская 16 (гостиница "Таврическая"), ул. Петропавловская 12 (БЦ), Институт филологии КФУ ул. Ленина 11, ул. Петропавловская 3 (ТЦ "Октябрьский"), пр. Кирова, 27-29 (ТЦ "Пассаж"), ул. Петропавловская 13, Храм Константина и Елены по ул. Петропавловская 8а, ул. Пролетарская 7 Собор Петра и Павла, ул. Большевистская 28/9 крышная котельная (офисы), ул. Кавказская 5 котельная школы №16, ул. Кавказская 5, ул. Одесская 12, Троицкий монастырь, пер. Бондарный, 1 (офисы), ул. Одесская 3а, МИД России пер. Одесский (пр. Кирова, 19а), пер. Одесский 1 ЦУМ, Краснознаменная 72 (Дом художника), ул. Пролетарская, ул. Кавказская и прилегающие улицы и переулки.
С 8.00 часов 9 марта до 17.00 10 марта отключению подлежат ул. Пролетарская 4 (котельная) Министерство строительства и архитектуры; ул. Кавказская, 3, магазин "Галла" и прилегающие улицы и переулки.
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