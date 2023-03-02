https://crimea.ria.ru/20230302/chast-simferopolya-ostanetsya-bez-gaza-iz-za-planovykh-rabot-1127290433.html

Часть Симферополя останется без газа из-за плановых работ

Часть Симферополя останется без газа из-за плановых работ - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Часть Симферополя останется без газа из-за плановых работ

6 и 9 марта из-за плановых работ на сетях часть Симферополя останется без газа, который отключат более чем на сутки - с 8 утра до 17 часов следующего дня,... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T08:15

2023-03-02T08:15

2023-03-02T08:15

симферополь

жкх

городская среда

новости крыма

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111804/51/1118045133_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_d18115ebdd38161f12248917710a77b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. 6 и 9 марта из-за плановых работ на сетях часть Симферополя останется без газа, который отключат более чем на сутки - с 8 утра до 17 часов следующего дня, сообщили в пресс-службе "Крымгазсети".В связи с проведением комплекса мероприятий по переврезкам газопроводов среднего и низкого давлений в рамках проведения капитальных ремонтных работ по ул. Пролетарская, Кавказская и Караимская будет прекращена подача газа потребителям по следующим адресам:С 8.00 часов 6 марта до 17.00 часов 7 марта газоснабжение будет отключено на газорегуляторных пунктах по ул. Пролетарская 1а ("Кедр"), пер. Тихий 2/4, пер. Тихий 2 ("КСТ"), ул. Петропавловская 16 (гостиница "Таврическая"), ул. Петропавловская 12 (БЦ), Институт филологии КФУ ул. Ленина 11, ул. Петропавловская 3 (ТЦ "Октябрьский"), пр. Кирова, 27-29 (ТЦ "Пассаж"), ул. Петропавловская 13, Храм Константина и Елены по ул. Петропавловская 8а, ул. Пролетарская 7 Собор Петра и Павла, ул. Большевистская 28/9 крышная котельная (офисы), ул. Кавказская 5 котельная школы №16, ул. Кавказская 5, ул. Одесская 12, Троицкий монастырь, пер. Бондарный, 1 (офисы), ул. Одесская 3а, МИД России пер. Одесский (пр. Кирова, 19а), пер. Одесский 1 ЦУМ, Краснознаменная 72 (Дом художника), ул. Пролетарская, ул. Кавказская и прилегающие улицы и переулки.С 8.00 часов 9 марта до 17.00 10 марта отключению подлежат ул. Пролетарская 4 (котельная) Министерство строительства и архитектуры; ул. Кавказская, 3, магазин "Галла" и прилегающие улицы и переулки.Читайте также на РИА Новости Крым:Программа бесплатной газификации в России будет продолжена Законопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко Крымским льготникам помогут провести газ

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, жкх, городская среда, новости крыма, общество, новости