https://crimea.ria.ru/20230322/kogda-vse-naselennye-punkty-kryma-budut-s-gazom-1127706429.html

Когда все населенные пункты Крыма будут с газом

Когда все населенные пункты Крыма будут с газом - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Когда все населенные пункты Крыма будут с газом

За девять лет в Крыму полностью газифицировано 83 населенных пункта, в этом году планируется завершить процесс еще в 446. Об этом сообщил председатель Совмина... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T18:41

2023-03-22T18:41

2023-03-22T18:41

газ

крым

новости крыма

юрий гоцанюк

жкх крыма и севастополя

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1d/1118779353_102:0:1179:606_1920x0_80_0_0_cbfdc661dc2e5337871a7125984aa9ae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. За девять лет в Крыму полностью газифицировано 83 населенных пункта, в этом году планируется завершить процесс еще в 446. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.А к концу следующего уровень обеспечения населения газом планируют довести до 83 процентов. На эти цели предусмотрено 14,9 млрд рублей.Также премьер проинформировал, что в республике завершено строительство 71 км водоводов, модернизировано более 1,6 тысячи километров сетей водоснабжения, а также 140 сооружений водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Благодаря этому удалось сократить потери питьевой воды на 11,3 млн кубометров в год.Кроме того, модернизировано 65,3 километров канализационных и более восьми километров тепловых сетей.Газификация сельских населенных пунктов Крыма проводится в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Застройщик - госпредприятие "Крымгазсети", генпроектировщик - ООО "Симинжгаз".Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство газопровода ГРС "Веселое" – Кореиз, что позволит газифицировать населенные пункты Большой Ялты. По информации министра топлива и энергетики РК Игоря Кориня, газификация населенных пунктов этого региона завершится в 2025 году.До конца года планируется подвести газ 2193 абонентам ялтинского городского округа. Общая сумма работ оценивается в 564,82 миллиона рублей. Для их выполнения необходимо повысить пропускную способность существующей газораспределительной сети. Проект реконструкции предусматривает доведение переменной мощности сети от 59,5 тыс. кубометров до 223 тысяч кубометров газа, отметил Коринь.Читайте также на РИА Новости Крым:Определен подрядчик по строительству газопровода в ФоросеПрограмма бесплатной газификации в России будет продолженаЗаконопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко

https://crimea.ria.ru/20221215/kogda-sela-sevastopolya-podklyuchat-k-gazu--otvet-vlastey-1125923548.html

https://crimea.ria.ru/20230316/v-novyy-gorod-na-arabatskoy-strelke-stroyat-gazoprovod-iz-kryma-1127585053.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, крым, новости крыма, юрий гоцанюк, жкх крыма и севастополя, общество