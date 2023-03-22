https://crimea.ria.ru/20230322/kogda-vse-naselennye-punkty-kryma-budut-s-gazom-1127706429.html
Когда все населенные пункты Крыма будут с газом
Когда все населенные пункты Крыма будут с газом - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Когда все населенные пункты Крыма будут с газом
За девять лет в Крыму полностью газифицировано 83 населенных пункта, в этом году планируется завершить процесс еще в 446. Об этом сообщил председатель Совмина... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T18:41
2023-03-22T18:41
2023-03-22T18:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. За девять лет в Крыму полностью газифицировано 83 населенных пункта, в этом году планируется завершить процесс еще в 446. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.А к концу следующего уровень обеспечения населения газом планируют довести до 83 процентов. На эти цели предусмотрено 14,9 млрд рублей.Также премьер проинформировал, что в республике завершено строительство 71 км водоводов, модернизировано более 1,6 тысячи километров сетей водоснабжения, а также 140 сооружений водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Благодаря этому удалось сократить потери питьевой воды на 11,3 млн кубометров в год.Кроме того, модернизировано 65,3 километров канализационных и более восьми километров тепловых сетей.Газификация сельских населенных пунктов Крыма проводится в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Застройщик - госпредприятие "Крымгазсети", генпроектировщик - ООО "Симинжгаз".Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство газопровода ГРС "Веселое" – Кореиз, что позволит газифицировать населенные пункты Большой Ялты. По информации министра топлива и энергетики РК Игоря Кориня, газификация населенных пунктов этого региона завершится в 2025 году.До конца года планируется подвести газ 2193 абонентам ялтинского городского округа. Общая сумма работ оценивается в 564,82 миллиона рублей. Для их выполнения необходимо повысить пропускную способность существующей газораспределительной сети. Проект реконструкции предусматривает доведение переменной мощности сети от 59,5 тыс. кубометров до 223 тысяч кубометров газа, отметил Коринь.Читайте также на РИА Новости Крым:Определен подрядчик по строительству газопровода в ФоросеПрограмма бесплатной газификации в России будет продолженаЗаконопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко
https://crimea.ria.ru/20221215/kogda-sela-sevastopolya-podklyuchat-k-gazu--otvet-vlastey-1125923548.html
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газ, крым, новости крыма, юрий гоцанюк, жкх крыма и севастополя, общество
Когда все населенные пункты Крыма будут с газом
Премьер Крыма Гоцанюк: за девять лет газифицировано 83 населенных пункта
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. За девять лет в Крыму полностью газифицировано 83 населенных пункта, в этом году планируется завершить процесс еще в 446. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
"Уровень обеспечения газом населенных пунктов Республики Крым вырос с 67 процентов в 2014 году до 78,6 процента на начало 2023 года. За девять лет газифицировано 83 населенных пункта, в том числе в прошлом году - 17. До конца 2023 года предстоит догазифицировать 446 населенных пунктов", - написал он в своем Telegram-канале.
А к концу следующего уровень обеспечения населения газом планируют довести до 83 процентов. На эти цели предусмотрено 14,9 млрд рублей.
Также премьер проинформировал, что в республике завершено строительство 71 км водоводов, модернизировано более 1,6 тысячи километров сетей водоснабжения, а также 140 сооружений водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Благодаря этому удалось сократить потери питьевой воды на 11,3 млн кубометров в год.
Кроме того, модернизировано 65,3 километров канализационных и более восьми километров тепловых сетей.
Газификация сельских населенных пунктов Крыма проводится в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Застройщик - госпредприятие "Крымгазсети", генпроектировщик - ООО "Симинжгаз".
Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение
по проектно-сметной документации на строительство газопровода ГРС "Веселое" – Кореиз, что позволит газифицировать населенные пункты Большой Ялты. По информации министра топлива и энергетики РК Игоря Кориня, газификация населенных пунктов этого региона завершится в 2025 году.
До конца года планируется подвести газ 2193 абонентам ялтинского городского округа. Общая сумма работ оценивается в 564,82 миллиона рублей. Для их выполнения необходимо повысить пропускную способность существующей газораспределительной сети. Проект реконструкции предусматривает доведение переменной мощности сети от 59,5 тыс. кубометров до 223 тысяч кубометров газа, отметил Коринь.
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