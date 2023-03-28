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В Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 лет
В Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 лет - РИА Новости Крым, 28.03.2023
В Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 лет
За девять лет в Крыму газифицированы 99 населенных пунктов. Об этом в ходе выездного заседания комитета Госсовета по строительству, транспорту и... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T16:25
2023-03-28T16:25
2023-03-28T16:25
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общество
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АЛУШТА, 28 мар – РИА Новости Крым. За девять лет в Крыму газифицированы 99 населенных пунктов. Об этом в ходе выездного заседания комитета Госсовета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу сообщит министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.По итогам прошлого года уровень газификации населения в республике составил 82,5%, в то время как на момент начала выполнения работ он был равен 67%. Все выделенные средства направили целевым образом на реализацию этих всех мероприятий, подчеркнул Коринь.Кроме того, завершено строительство объекта магистрального газопровода Керчь-Симферополь-Севастополь. Построен и введен в эксплуатацию магистральный газопровод Краснодарский край - Крым, добыча собственного природного газа поддерживается на необходимом уровне. "Предприятием "Черноморнефтегаз" была обеспечена в полном объеме закачка природного газа в подземное хранилище, что обеспечило прохождение осенне-зимнего периода без каких-либо сложностей и трудностей", – добавил глава минтопэнерго Крыма.Он также сообщил, что до 2025 года на газификацию и строительство газораспределительной инфраструктуры Крыма будет направлено более 8 млрд рублей.До конца текущего года запланирована газификация восьми населенных пунктов. Также запланирован ввод в эксплуатацию трех газораспределительных станций.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда все населенные пункты Крыма будут с газомОпределен подрядчик по строительству газопровода в ФоросеПрограмма бесплатной газификации в России будет продолжена
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РИА Новости Крым
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газ, крым, новости крыма, игорь коринь, минтопэнерго крыма, газификация крыма, общество, черноморнефтегаз
В Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 лет
Более 56 тысяч квартир и домов крымчан газифицированы с 2014 года
АЛУШТА, 28 мар – РИА Новости Крым. За девять лет в Крыму газифицированы 99 населенных пунктов. Об этом в ходе выездного заседания комитета Госсовета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу сообщит министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.
"С 2014 по 2022 год в Крыму газифицированы 99 населенных пунктов. Природный газ таким образом был поставлен в 56 тысяч домовладений и квартир крымчан. Общий объем финансирования на газификацию за указанный период составил 6, 651 млрд рублей", – сообщил Коринь.
По итогам прошлого года уровень газификации населения в республике составил 82,5%, в то время как на момент начала выполнения работ он был равен 67%. Все выделенные средства направили целевым образом на реализацию этих всех мероприятий, подчеркнул Коринь.
Кроме того, завершено строительство объекта магистрального газопровода Керчь-Симферополь-Севастополь. Построен и введен в эксплуатацию магистральный газопровод Краснодарский край - Крым, добыча собственного природного газа поддерживается на необходимом уровне.
"Предприятием "Черноморнефтегаз" была обеспечена в полном объеме закачка природного газа в подземное хранилище, что обеспечило прохождение осенне-зимнего периода без каких-либо сложностей и трудностей", – добавил глава минтопэнерго Крыма.
Он также сообщил, что до 2025 года на газификацию и строительство газораспределительной инфраструктуры Крыма будет направлено более 8 млрд рублей.
До конца текущего года запланирована газификация восьми населенных пунктов. Также запланирован ввод в эксплуатацию трех газораспределительных станций.
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