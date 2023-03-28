https://crimea.ria.ru/20230328/v-mintopenergo-soobschili-ob-itogakh-gazifikatsii-kryma-za-9-let-1127819280.html

В Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 лет

В Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 лет - РИА Новости Крым, 28.03.2023

В Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 лет

За девять лет в Крыму газифицированы 99 населенных пунктов. Об этом в ходе выездного заседания комитета Госсовета по строительству, транспорту и... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T16:25

2023-03-28T16:25

2023-03-28T16:25

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АЛУШТА, 28 мар – РИА Новости Крым. За девять лет в Крыму газифицированы 99 населенных пунктов. Об этом в ходе выездного заседания комитета Госсовета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу сообщит министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.По итогам прошлого года уровень газификации населения в республике составил 82,5%, в то время как на момент начала выполнения работ он был равен 67%. Все выделенные средства направили целевым образом на реализацию этих всех мероприятий, подчеркнул Коринь.Кроме того, завершено строительство объекта магистрального газопровода Керчь-Симферополь-Севастополь. Построен и введен в эксплуатацию магистральный газопровод Краснодарский край - Крым, добыча собственного природного газа поддерживается на необходимом уровне. "Предприятием "Черноморнефтегаз" была обеспечена в полном объеме закачка природного газа в подземное хранилище, что обеспечило прохождение осенне-зимнего периода без каких-либо сложностей и трудностей", – добавил глава минтопэнерго Крыма.Он также сообщил, что до 2025 года на газификацию и строительство газораспределительной инфраструктуры Крыма будет направлено более 8 млрд рублей.До конца текущего года запланирована газификация восьми населенных пунктов. Также запланирован ввод в эксплуатацию трех газораспределительных станций.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда все населенные пункты Крыма будут с газомОпределен подрядчик по строительству газопровода в ФоросеПрограмма бесплатной газификации в России будет продолжена

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, крым, новости крыма, игорь коринь, минтопэнерго крыма, газификация крыма, общество, черноморнефтегаз