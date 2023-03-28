Какие села в Крыму газифицируют в 2023 году
На газификацию и догазификацию в Крыму направят более 8 млрд рублей до 2025 года
15:45 28.03.2023 (обновлено: 16:26 28.03.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИгорь Коринь, министр топлива и энергетики Крыма
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
АЛУШТА, 28 мар – РИА Новости Крым. Более 8 млрд рублей будет направлено на газификацию и строительство газораспределительной инфраструктуры Крыма до 2025 года. Об этом в ходе выездного заседания комитета Госсовета по строительству, транспорту и топливно энергетическому комплексу сообщит министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.
"До конца текущего года запланирована газификация восьми населенных пунктов. В Ленинском районе республики это села Луговое, Батальное, Уварово и Фронтовое. А также село Львовское в Кировском районе, село Зерновое в Джанкойском районе, села Зимино и Красноармейское в Раздольненском районе", – сообщил Коринь.
Кроме того, запланирован ввод в эксплуатацию трех газораспределительных станций. Плановый объем финансирования на 2023 год составляет 2 млрд 638 млн рублей. Финансирование будет проводиться за счет федерального и республиканского бюджетов, а также средств "Черноморнефтегаза". В частности, за счет компании будет выполнено проектирование на сумму 86 млн рублей.
"В 2024 году предусмотрен ввод объектов в Каменке в Симферополе, также в селах Зеленое, Плотинное и Ароматное в Бахчисарайском районе. Общий объем финансирования на 24-25 год составляет 5 млрд 440 млн рублей", – продолжил Коринь.
Ранее министр сообщил, что с 2014 по 2022 год в Крыму были газифицированы 99 населенных пунктов. Общий объем финансирования за указанный период составил 6, 651 млрд рублей.
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