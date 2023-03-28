https://crimea.ria.ru/20230328/kakie-sela-v-krymu-gazifitsiruyut-v-2023-godu-1127818216.html

Какие села в Крыму газифицируют в 2023 году

Какие села в Крыму газифицируют в 2023 году - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Какие села в Крыму газифицируют в 2023 году

Более 8 млрд рублей будет направлено на газификацию и строительство газораспределительной инфраструктуры Крыма до 2025 года. Об этом в ходе выездного заседания... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T15:45

2023-03-28T15:45

2023-03-28T16:26

игорь коринь

бесплатная газификация в россии

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газ

государственный совет рк (госсовет)

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АЛУШТА, 28 мар – РИА Новости Крым. Более 8 млрд рублей будет направлено на газификацию и строительство газораспределительной инфраструктуры Крыма до 2025 года. Об этом в ходе выездного заседания комитета Госсовета по строительству, транспорту и топливно энергетическому комплексу сообщит министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.Кроме того, запланирован ввод в эксплуатацию трех газораспределительных станций. Плановый объем финансирования на 2023 год составляет 2 млрд 638 млн рублей. Финансирование будет проводиться за счет федерального и республиканского бюджетов, а также средств "Черноморнефтегаза". В частности, за счет компании будет выполнено проектирование на сумму 86 млн рублей.Ранее министр сообщил, что с 2014 по 2022 год в Крыму были газифицированы 99 населенных пунктов. Общий объем финансирования за указанный период составил 6, 651 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Программа бесплатной газификации в России будет продолженаЗаконопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко

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игорь коринь, бесплатная газификация в россии, крым, новости, новости крыма, газ, государственный совет рк (госсовет)