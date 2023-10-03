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Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводами - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводами
Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводами - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводами
Глава Крыма Сергей Аксенов подверг критике руководство министерства топлива и энергетики республики из-за проблем с подключением к газу жителей Большой Ялты. РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T20:14
2023-10-03T20:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подверг критике руководство министерства топлива и энергетики республики из-за проблем с подключением к газу жителей Большой Ялты. Так, по его словам, "под угрозой оказался вопрос догазификации Ялты" – это 435 абонентов, которые должны быть присоединены к сети в текущем году."Из-за низкого уровня контроля, неэффективной работы подрядчиков и субподрядчиков, к сожалению, эта работа в зоне риска, будем говорить так. Надеюсь, что ее выполнят. Завтра все руководство и курирующие руководители будут здесь, в Ялте, и необходимую работу непосредственно проведут", – заверил глава республики.Это повлечет за собой выводы, которые будут сделаны в ближайшее время, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Отмечается слабая работа, абсолютно никакой работы министерства топлива и энергетики, руководящего состава. К сожалению, мы видим, что руководящая роль должностных лиц отсутствует к принятию решений. Много вопросов затянутых необъективно", – заявил Аксенов.Аксенов также отметил, что руководство "Крымтеплокоммунэнерго" не услышало тех предложений, которые дают с мест."К сожалению, ситуация вышла из-под контроля. Я имею в виду количество и очередность присоединений и так далее. Ну, я думаю, что выводы мы тоже сделаем в ближайшее время на эту тему", – заключил Аксенов.При этом Аксенов "обязал нового начальника "Крымэнерго" принимать жителей самостоятельно", отметив, что он дал поручение руководителям компании разбирать лично "все без исключения обращения граждан", касающиеся присоединения к сетям."Это единственный выход на самом деле", – считает глава РК.Аксенов отметил и положительную динамику в уборке и санитарной очистке города, оценив работу на "хорошо с плюсом". Но есть вопросы, требующие "непосредственного вмешательства". В их числе – состояние лестниц, которых в Ялте более 500, при этом "часть значительно изношена и требуют ремонта", а "уличное освещение не везде есть".Ранее мэр Ялты Янина Павленко сообщила о запуске новой канализационно-насосной станции, а позже сообщила, что подготовка к отопительному сезону в городе завершена. 29 сентября гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов покинул пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию. В тот же день в комитете по противодействию коррупции РК сообщили детали о ходе проверки "Крымэнерго", согласно которой ущерб, причиненный предприятию его руководством, только по одному контракту, достиг почти шести миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:У "Крымэнерго" сменился руководительКто возглавил министерство строительства КрымаАксенов предрек крымским мэрам отставки за плохую работу
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, ялта, сергей аксенов, общество, городская среда, газификация крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводами

Аксенов раскритиковал работу минтопэнерго Крыма из-за догазификации в Ялте

20:14 03.10.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов на выезде в Ялте
Глава Крыма Сергей Аксенов на выезде в Ялте
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подверг критике руководство министерства топлива и энергетики республики из-за проблем с подключением к газу жителей Большой Ялты.
Так, по его словам, "под угрозой оказался вопрос догазификации Ялты" – это 435 абонентов, которые должны быть присоединены к сети в текущем году.
"Из-за низкого уровня контроля, неэффективной работы подрядчиков и субподрядчиков, к сожалению, эта работа в зоне риска, будем говорить так. Надеюсь, что ее выполнят. Завтра все руководство и курирующие руководители будут здесь, в Ялте, и необходимую работу непосредственно проведут", – заверил глава республики.
Это повлечет за собой выводы, которые будут сделаны в ближайшее время, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Отмечается слабая работа, абсолютно никакой работы министерства топлива и энергетики, руководящего состава. К сожалению, мы видим, что руководящая роль должностных лиц отсутствует к принятию решений. Много вопросов затянутых необъективно", – заявил Аксенов.
Аксенов также отметил, что руководство "Крымтеплокоммунэнерго" не услышало тех предложений, которые дают с мест.
"К сожалению, ситуация вышла из-под контроля. Я имею в виду количество и очередность присоединений и так далее. Ну, я думаю, что выводы мы тоже сделаем в ближайшее время на эту тему", – заключил Аксенов.
При этом Аксенов "обязал нового начальника "Крымэнерго" принимать жителей самостоятельно", отметив, что он дал поручение руководителям компании разбирать лично "все без исключения обращения граждан", касающиеся присоединения к сетям.
"Это единственный выход на самом деле", – считает глава РК.
Аксенов отметил и положительную динамику в уборке и санитарной очистке города, оценив работу на "хорошо с плюсом". Но есть вопросы, требующие "непосредственного вмешательства". В их числе – состояние лестниц, которых в Ялте более 500, при этом "часть значительно изношена и требуют ремонта", а "уличное освещение не везде есть".
Ранее мэр Ялты Янина Павленко сообщила о запуске новой канализационно-насосной станции, а позже сообщила, что подготовка к отопительному сезону в городе завершена.
29 сентября гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов покинул пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию. В тот же день в комитете по противодействию коррупции РК сообщили детали о ходе проверки "Крымэнерго", согласно которой ущерб, причиненный предприятию его руководством, только по одному контракту, достиг почти шести миллионов рублей.
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