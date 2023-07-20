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Аксенов предрек крымским мэрам отставки за плохую работу
Аксенов предрек крымским мэрам отставки за плохую работу - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Аксенов предрек крымским мэрам отставки за плохую работу
Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал крымским мэрам задуматься о соответствии занимаемым должностям из-за плохой организации жизнеобеспечения населенных... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T11:56
2023-07-20T11:56
2023-07-20T11:56
сергей аксенов
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СИМФЕРОРОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал крымским мэрам задуматься о соответствии занимаемым должностям из-за плохой организации жизнеобеспечения населенных пунктов. Об этом руководитель республики сообщил по итогам совещания о проблемных вопросах крымских муниципалитетов.Он уточнил, что речь идет о провале системной работы по исполнению поручений в части уборки и освещения территорий, организации работы общественного транспорта, взаимодействия с управляющими компаниями. Отдельно глава республики выделил вопрос обеспечения детей-сирот жильем. "К осени необходимо закончить ревизию муниципальных жилых фондов, выявить помещения и использовать их по назначению", - поручил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Феодосии подал в отставкуНазначен новый руководитель мининформа Крыма – указ АксеноваОмбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должности
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сергей аксенов, крым, политика, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, совет министров рк
Аксенов предрек крымским мэрам отставки за плохую работу
Аксенов рекомендовал мэрам задуматься о соответствии занимаемым должностям