https://crimea.ria.ru/20230720/aksenov-predrek-krymskim-meram-otstavki-za-plokhuyu-rabotu-1130187549.html

Аксенов предрек крымским мэрам отставки за плохую работу

Аксенов предрек крымским мэрам отставки за плохую работу - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Аксенов предрек крымским мэрам отставки за плохую работу

Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал крымским мэрам задуматься о соответствии занимаемым должностям из-за плохой организации жизнеобеспечения населенных... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T11:56

2023-07-20T11:56

2023-07-20T11:56

сергей аксенов

крым

политика

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

новости крыма

совет министров рк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/05/1129830960_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_5d80b696d5a8ec4da80bddc98584218d.jpg

СИМФЕРОРОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал крымским мэрам задуматься о соответствии занимаемым должностям из-за плохой организации жизнеобеспечения населенных пунктов. Об этом руководитель республики сообщил по итогам совещания о проблемных вопросах крымских муниципалитетов.Он уточнил, что речь идет о провале системной работы по исполнению поручений в части уборки и освещения территорий, организации работы общественного транспорта, взаимодействия с управляющими компаниями. Отдельно глава республики выделил вопрос обеспечения детей-сирот жильем. "К осени необходимо закончить ревизию муниципальных жилых фондов, выявить помещения и использовать их по назначению", - поручил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Феодосии подал в отставкуНазначен новый руководитель мининформа Крыма – указ АксеноваОмбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должности

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, политика, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, совет министров рк