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Омбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должности - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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Омбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должности
Омбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должности - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Омбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должности
Депутаты парламента Крыма досрочно освободили от должности уполномоченного по правам человека в республике Ларису Опанасюк. Решение принято на пленарном... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T12:52
2023-05-24T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Депутаты парламента Крыма досрочно освободили от должности уполномоченного по правам человека в республике Ларису Опанасюк. Решение принято на пленарном заседании в среду.Как отмечается в документе, решение принято на основании поданного Опанасюк заявления о сложении полномочий и после консультации с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.Опанасюк была избрана на должность уполномоченного по правам человека в Крыму в ноябре 2019 года сроком на пять лет. С 2014 по 2019 годы занимала должность заместителя председателя правительства Крыма – руководителя аппарата Совмина РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Замглавы Ленинского района Крыма уволен по утрате доверияГлава Черноморского района Крыма подал в отставку – АксеновГлава Сакского района Крыма подал в отставку
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крым, государственный совет рк (госсовет), кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, новости крыма, общество, политика, лариса опанасюк
Омбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должности

Парламент Крыма досрочно прекратил полномочия омбудсмена Ларисы Опанасюк

12:52 24.05.2023 (обновлено: 14:49 24.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевУполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса ОПАНАСЮК
Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса ОПАНАСЮК - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Депутаты парламента Крыма досрочно освободили от должности уполномоченного по правам человека в республике Ларису Опанасюк. Решение принято на пленарном заседании в среду.

"Прекратить 24 мая 2023 года досрочно полномочия Опанасюк Ларисы Николаевны как лица, замещающего государственную должность Республики Крым, - уполномоченного по правам человека в Республике Крым", - говорится в постановлении.

Как отмечается в документе, решение принято на основании поданного Опанасюк заявления о сложении полномочий и после консультации с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
Опанасюк была избрана на должность уполномоченного по правам человека в Крыму в ноябре 2019 года сроком на пять лет. С 2014 по 2019 годы занимала должность заместителя председателя правительства Крыма – руководителя аппарата Совмина РК.
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