https://crimea.ria.ru/20230524/ombudsmena-kryma-opanasyuk-dosrochno-osvobodili-ot-dolzhnosti-1128931917.html

Омбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должности

Омбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должности - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Омбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должности

Депутаты парламента Крыма досрочно освободили от должности уполномоченного по правам человека в республике Ларису Опанасюк. Решение принято на пленарном... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T12:52

2023-05-24T12:52

2023-05-24T14:49

крым

государственный совет рк (госсовет)

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

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лариса опанасюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Депутаты парламента Крыма досрочно освободили от должности уполномоченного по правам человека в республике Ларису Опанасюк. Решение принято на пленарном заседании в среду.Как отмечается в документе, решение принято на основании поданного Опанасюк заявления о сложении полномочий и после консультации с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.Опанасюк была избрана на должность уполномоченного по правам человека в Крыму в ноябре 2019 года сроком на пять лет. С 2014 по 2019 годы занимала должность заместителя председателя правительства Крыма – руководителя аппарата Совмина РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Замглавы Ленинского района Крыма уволен по утрате доверияГлава Черноморского района Крыма подал в отставку – АксеновГлава Сакского района Крыма подал в отставку

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крым, государственный совет рк (госсовет), кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, новости крыма, общество, политика, лариса опанасюк