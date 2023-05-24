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Омбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должности
Омбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должности - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Омбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должности
Депутаты парламента Крыма досрочно освободили от должности уполномоченного по правам человека в республике Ларису Опанасюк. Решение принято на пленарном... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T12:52
2023-05-24T12:52
2023-05-24T14:49
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государственный совет рк (госсовет)
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Депутаты парламента Крыма досрочно освободили от должности уполномоченного по правам человека в республике Ларису Опанасюк. Решение принято на пленарном заседании в среду.Как отмечается в документе, решение принято на основании поданного Опанасюк заявления о сложении полномочий и после консультации с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.Опанасюк была избрана на должность уполномоченного по правам человека в Крыму в ноябре 2019 года сроком на пять лет. С 2014 по 2019 годы занимала должность заместителя председателя правительства Крыма – руководителя аппарата Совмина РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Замглавы Ленинского района Крыма уволен по утрате доверияГлава Черноморского района Крыма подал в отставку – АксеновГлава Сакского района Крыма подал в отставку
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крым, государственный совет рк (госсовет), кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, новости крыма, общество, политика, лариса опанасюк
Омбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должности
Парламент Крыма досрочно прекратил полномочия омбудсмена Ларисы Опанасюк
12:52 24.05.2023 (обновлено: 14:49 24.05.2023)