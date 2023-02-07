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Глава Сакского района Крыма подал в отставку - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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Глава Сакского района Крыма подал в отставку
Глава Сакского района Крыма подал в отставку - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Глава Сакского района Крыма подал в отставку
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об отставке главы одного из муниципалитетов. РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T19:18
2023-02-07T19:45
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
сергей аксенов
крым
саки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об отставке главы одного из муниципалитетов.Причины такого решения не уточняются.В начале февраля Сергей Аксенов пригрозил взысканиями мэрам городов Крыма и дал 10 дней на исправление острых проблемы муниципалитетов. В числе основных проблем он выделил уборку территорий и ликвидацию стихийных свалок, вывоз мусора, содержание и обрезку зеленых насаждений.Кроме того, он призвал мэров городов принимать активное участие в процессе – чаще делать обходы и оперативно принимать решения на местах. Большинство задач зачастую можно решить при личном участии руководителя, подчеркнул Аксенов в ходе совещания по проблемным вопросам муниципалитетов республики.
https://crimea.ria.ru/20230206/otstavki-v-merii-kerchi-srazu-neskolko-chinovnikov-lishilis-kresel-1126801801.html
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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, сергей аксенов, крым, саки, сакский район, новости, новости крыма
Глава Сакского района Крыма подал в отставку

Аксенов: глава администрации Сакского района Сабивчак написал заявление об отставке

19:18 07.02.2023 (обновлено: 19:45 07.02.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с главой Республики Крым С. Аксёновым
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с главой Республики Крым С. Аксёновым - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об отставке главы одного из муниципалитетов.
"Глава администрации Сакского района Владимир Федорович Сабивчак написал заявление об увольнении по собственному желанию, - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Причины такого решения не уточняются.
В начале февраля Сергей Аксенов пригрозил взысканиями мэрам городов Крыма и дал 10 дней на исправление острых проблемы муниципалитетов.
В числе основных проблем он выделил уборку территорий и ликвидацию стихийных свалок, вывоз мусора, содержание и обрезку зеленых насаждений.
Кроме того, он призвал мэров городов принимать активное участие в процессе – чаще делать обходы и оперативно принимать решения на местах. Большинство задач зачастую можно решить при личном участии руководителя, подчеркнул Аксенов в ходе совещания по проблемным вопросам муниципалитетов республики.
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