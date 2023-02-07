https://crimea.ria.ru/20230207/glava-sakskogo-rayona-kryma-podal-v-otstavku-1126839135.html

Глава Сакского района Крыма подал в отставку

Глава Сакского района Крыма подал в отставку - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Глава Сакского района Крыма подал в отставку

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об отставке главы одного из муниципалитетов. РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T19:18

2023-02-07T19:18

2023-02-07T19:45

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

сергей аксенов

крым

саки

сакский район

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об отставке главы одного из муниципалитетов.Причины такого решения не уточняются.В начале февраля Сергей Аксенов пригрозил взысканиями мэрам городов Крыма и дал 10 дней на исправление острых проблемы муниципалитетов. В числе основных проблем он выделил уборку территорий и ликвидацию стихийных свалок, вывоз мусора, содержание и обрезку зеленых насаждений.Кроме того, он призвал мэров городов принимать активное участие в процессе – чаще делать обходы и оперативно принимать решения на местах. Большинство задач зачастую можно решить при личном участии руководителя, подчеркнул Аксенов в ходе совещания по проблемным вопросам муниципалитетов республики.

https://crimea.ria.ru/20230206/otstavki-v-merii-kerchi-srazu-neskolko-chinovnikov-lishilis-kresel-1126801801.html

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саки

сакский район

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2023

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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, сергей аксенов, крым, саки, сакский район, новости, новости крыма