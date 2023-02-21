https://crimea.ria.ru/20230221/glava-chernomorskogo-rayona-kryma-podal-v-otstavku--aksenov-1127136042.html

Глава Черноморского района Крыма подал в отставку – Аксенов

Глава Черноморского района Крыма подал в отставку – Аксенов - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Глава Черноморского района Крыма подал в отставку – Аксенов

Глава администрации Черноморского района Крыма Алексей Михайловский написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T17:47

2023-02-21T17:47

2023-02-21T17:48

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

новости крыма

крым

сергей аксенов

черноморский район

алексей михайловский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Глава администрации Черноморского района Крыма Алексей Михайловский написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Работа по обновлению кадрового состава в республике продолжается, добавил Аксенов.Михайловский руководил администрацией Черноморского района с февраля 2020 года. С 2014 по 2019 годы работал председателем Черноморского районного совета.Ранее Аксенов потребовал наложить дисциплинарные взыскания на руководителей администраций Симферополя, Ялты, Керчи, Красногвардейского и Симферопольского районов за невыполнение поручений руководства республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Сакского района Крыма подал в отставкуОтставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились креселВ Крыму назначен новый глава МВД

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2023

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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, крым, сергей аксенов, черноморский район, алексей михайловский