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Глава Черноморского района Крыма подал в отставку – Аксенов
Глава Черноморского района Крыма подал в отставку – Аксенов - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Глава Черноморского района Крыма подал в отставку – Аксенов
Глава администрации Черноморского района Крыма Алексей Михайловский написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T17:47
2023-02-21T17:47
2023-02-21T17:48
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Глава администрации Черноморского района Крыма Алексей Михайловский написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Работа по обновлению кадрового состава в республике продолжается, добавил Аксенов.Михайловский руководил администрацией Черноморского района с февраля 2020 года. С 2014 по 2019 годы работал председателем Черноморского районного совета.Ранее Аксенов потребовал наложить дисциплинарные взыскания на руководителей администраций Симферополя, Ялты, Керчи, Красногвардейского и Симферопольского районов за невыполнение поручений руководства республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Сакского района Крыма подал в отставкуОтставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились креселВ Крыму назначен новый глава МВД
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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, крым, сергей аксенов, черноморский район, алексей михайловский
Глава Черноморского района Крыма подал в отставку – Аксенов
Аксенов: глава администрации Черноморского района Крыма Михайловский подал в отставку
17:47 21.02.2023 (обновлено: 17:48 21.02.2023)